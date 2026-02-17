Σεισμός 4,5 Ρίχτερ κοντά στη Νεστάνη Αρκαδίας – Αισθητός και στην Αττική

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 00:57 μετά τα μεσάνυχτα

Γιάννης Φιλιππάκος

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού
emsc-csem
ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στις 00:57 μετά τα μεσάνυχτα (Τρίτη 17/2), σε περιοχή της Αρκαδίας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 51,5 χλμ. και το επίκεντρο στα 7 χλμ. βόρεια - βορειοανατολικά της Νεστάνης Αρκαδίας.

nestanatheor.jpg

4,5 Ρίχτερ από το EMSC

Η αναθεωρημένη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 4,5 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 29 χλμ., και επίκεντρο τα 22 χλμ. βορειοανατολικά της Τρίπολης.

1946799population.jpg

Σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στο EMSC, ο σεισμός έγινε αισθητός σε Αρκαδία, Αχαΐα, Αργολίδα και Αττική.

