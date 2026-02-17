Σεισμός 4,5 Ρίχτερ κοντά στη Νεστάνη Αρκαδίας – Αισθητός και στην Αττική
Ο σεισμός σημειώθηκε στις 00:57 μετά τα μεσάνυχτα
00.00/
1'
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στις 00:57 μετά τα μεσάνυχτα (Τρίτη 17/2), σε περιοχή της Αρκαδίας.
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 51,5 χλμ. και το επίκεντρο στα 7 χλμ. βόρεια - βορειοανατολικά της Νεστάνης Αρκαδίας.
4,5 Ρίχτερ από το EMSC
Η αναθεωρημένη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 4,5 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 29 χλμ., και επίκεντρο τα 22 χλμ. βορειοανατολικά της Τρίπολης.
Σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στο EMSC, ο σεισμός έγινε αισθητός σε Αρκαδία, Αχαΐα, Αργολίδα και Αττική.
