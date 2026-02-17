Η Κύπρος καλεί τους κατοίκους να μειώσουν την κατανάλωση νερού κατά 10% την ημέρα εν μέσω ξηρασίας

Η έκκληση ανακοινώθηκε παράλληλα με πακέτο έκτακτων μέτρων ύψους 31 εκατομμυρίων ευρώ

Αεροφωτογραφία της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στο φράγμα Κούρη στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 στη Λεμεσό. Η Κύπρος αντιμετωπίζει έλλειψη νερού μετά από ρεκόρ θερμοκρασιών και απουσία βροχών τον Οκτώβριο του 2025. 

Getty Images Europe
Οι αρχές της Κύπρου κάλεσαν τους κατοίκους να μειώσουν την κατανάλωση νερού κατά 10%, δηλαδή περίπου δύο λεπτά χρήσης τρεχούμενου νερού την ημέρα, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει ξηρασία που συμβαίνει μία φορά τον αιώνα.

Η έκκληση ανακοινώθηκε παράλληλα με πακέτο έκτακτων μέτρων ύψους 31 εκατομμυρίων ευρώ, σε μια περίοδο όπου οι δεξαμενές νερού βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα με ελάχιστες προοπτικές αναπλήρωσης πριν από την έναρξη της τουριστικής περιόδου.

«Όλοι πρέπει να μειώσουν την κατανάλωσή τους», δήλωσε η Ελιάνα Τόφα Χρηστίδου, επικεφαλής του τμήματος ανάπτυξης υδάτων της χώρας. «Είτε στο ντους, είτε βουρτσίζοντας τα δόντια, είτε χρησιμοποιώντας το πλυντήριο ρούχων. Οι καιροί είναι κρίσιμοι και κάθε σταγόνα μετράει τώρα», ανέφερε σε δηλώσεις της στον Guardian.

Πρόκειται, όπως τόνισε, για τη χειρότερη ξηρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στο μεσογειακό νησί, με τις εισροές στα φράγματα να βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1901, όταν ξεκίνησαν οι υδρολογικές καταγραφές. Τεράστιες εκτάσεις γης σε όλη τη χώρα έχουν ξεραθεί, ενώ δασικές εκτάσεις πρώτης τάξεως αποξηραίνονται και καταστρέφονται ταχύτατα.


​Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου

Ενώ άλλες περιοχές της Ευρώπης πλήττονται από βροχοπτώσεις αυτόν τον χειμώνα, η εικόνα της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στη δεξαμενή του Κούρη, όπου η στάθμη του νερού έχει υποχωρήσει σε μόλις 12,2% της χωρητικότητάς της, αποτελεί περαιτέρω απόδειξη της επιδείνωσης της κρίσης.

Αν η δεξαμενή ήταν πλήρης, το μνημείο θα ήταν βυθισμένο. Η εμφάνισή του στη μεγαλύτερη από το δίκτυο των 110 δεξαμενών καταδεικνύει το μέγεθος της έκτακτης ανάγκης. Τα αποθέματα νερού τον Φεβρουάριο ανέρχονται στο 13,7% της συνολικής χωρητικότητας αποθήκευσης, σε σύγκριση με 26% την ίδια περίοδο πέρυσι, ποσοστό που οι αξιωματούχοι είχαν χαρακτηρίσει τότε δυσοίωνο.

ΚΥΠΡΟΣ

Το φράγμα Κούρη στην Κύπρο

Getty Images Europe

Η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω στο κράτος μέλος της ΕΕ με τα υψηλότερα επίπεδα υδατικής πίεσης. Οι θερμοκρασίες στην περιοχή αυξάνονται 20% ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο λόγω της κλιματικής κρίσης, σύμφωνα με την Πρωτοβουλία Ανάπτυξης της Μεσογείου, μια πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων. «Αυτή η επιταχυνόμενη αύξηση της θερμοκρασίας ασκεί σοβαρή πίεση στους πόρους γλυκού νερού, οι οποίοι στερεύουν γρήγορα», αναφέρει.

Η αυξημένη ζήτηση έχει επιδεινώσει τη δεινή θέση του νησιού: οι ετήσιες βροχοπτώσεις έχουν μειωθεί κατά περίπου 15% από το 1901, ενώ οι ανάγκες σε νερό έχουν αυξηθεί κατά 300% λόγω της αύξησης του πληθυσμού και του τουρισμού. Τρία εκατομμύρια τουρίστες, σχεδόν τριπλάσιοι από τον πληθυσμό της Κύπρου, επισκέπτονται κάθε χρόνο το διεθνώς αναγνωρισμένο νότιο τμήμα του διχασμένου νησιού.

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού

​Η Τόφα ανακοίνωσε ότι αυτόν τον μήνα θα ξεκινήσει εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού με στόχο την εξοικονόμηση νερού. «Η μέση κατά κεφαλήν κατανάλωση νερού στην Ευρώπη είναι 120 λίτρα ανά άτομο την ημέρα, αλλά σε ορισμένες περιοχές της Κύπρου, που είναι πολύ πιο ζεστές, έχουμε μέση κατά κεφαλήν κατανάλωση 500 λίτρων την ημέρα», είπε.

«Ετοιμάζουμε κατευθυντήριες γραμμές, μια καμπάνια, που θα δείχνει στους ανθρώπους πόσο νερό πρέπει να χρησιμοποιείται σε οικιακές δραστηριότητες, όπως το ντους, έτσι ώστε η κατανάλωση να μπορεί να περιοριστεί σε περίπου 140 λίτρα ανά άτομο την ημέρα», ανέφερε.

Η πρωτοβουλία θα συμπληρώσει άλλα μέτρα, όπως η επαναχρησιμοποίηση λυμάτων και η επιδιόρθωση διαρροών νερού, που ανέρχονται σε ποσοστό έως και 40% των τοπικών δικτύων. Τα νοικοκυριά θα λάβουν επίσης οικονομική υποστήριξη για να επενδύσουν σε συσκευές βρύσης που εξοικονομούν νερό.

Το τελευταίο πακέτο έκτακτης ανάγκης είναι το έκτο που ανακοινώνεται. Η Κύπρος έχει θέσει τη λειψυδρία ως προτεραιότητα της προεδρίας της στην ΕΕ και έχει διαθέσει 200 εκατομμύρια ευρώ για τη βελτίωση των υποδομών, με την κυβέρνηση να προσπαθεί να εγκαταστήσει μονάδες αφαλάτωσης για την κάλυψη των αναγκών σε πόσιμο νερό.

