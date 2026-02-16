Νερό: Ξεπέρασε το 100% της πληρότητας η λίμνη Καστρακίου στην Αιτωλοακαρνανία

Η γέφυρα Μάνωλη έχει καλυφθεί στο μεγαλύτερο μέρος της από τα νερά της λίμνης.

Οι συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις του φετινού χειμώνα έχουν δώσει «ανάσα» στο υδατικό απόθεμα της χώρας, με τις τεχνητές λίμνες στις οποίες λειτουργούν υδροηλεκτρικοί σταθμοί να βλέπουν σημαντική αύξηση στα αποθέματά τους.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, η τεχνητή λίμνη των Κρεμαστών (με ωφέλιμη χωρητικότητα 3,3 δισ. κυβικά), που είναι και η μεγαλύτερη στη χώρα παρουσιάζει πληρότητα της τάξης του 77%.

Η τεχνητή λίμνη του Καστρακίου έχει φτάσει στα όρια της μιας και εμφανίζει πληρότητα 106% (με ωφέλιμη χωρητικότητα 53 εκατ. κυβικά μέτρα), ενώ η τεχνητή λίμνη Στράτου (Στράτος 1 και 2 με ωφέλιμη χωρητικότητα 13 εκατ. κυβικά), βρίσκεται στο 46%.

Πληρότητα των λιμνών στις 16 Φεβρουαρίου 2026. ΑΔΜΗΕ

Τέλος, η τεχνητή λίμνη του Εύηνου (ΕΥΔΑΠ), την 1/1/2026 είχε αποθέματα της τάξης των 31.633.000 κυβικών και στις 13 Φεβρουαρίου το νούμερο αυτό πολλαπλασιάστηκε στα 96.284.000 κυβικά. Η λίμνη έχει μέγιστη χωρητικότητα 138.000.000 κυβικά μέτρα νερού.

Εικόνας της λίμνης από την προβλήτα Αγίου Βασιλείου, στις 14 Φεβρουαρίου 2026. Facebook/Stella Protogerou

*Με πληροφορίες από agriniopress.gr

