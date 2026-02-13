Κρήτη: «Ανάσα» στα αποθέματα νερού του φράγματος Αποσελέμη έφεραν οι έντονες βροχοπτώσεις - Βίντεο

Οι έντονες βροχοπτώσεις που επικρατούν στην περιοχή της Κρήτης έφεραν αυξημένες ποσόττηες νερού στο φράγμα Αποσελέμη την Παρασκευή (13/02).

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) ενημέρωσε ότι η εγκατάσταση βρισκόταν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, προκειμένου να υποδεχθεί τις αυξημένες εισροές που ξεκίνησαν να καταγράφονται από νωρίς το πρωί.

Σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, οι εισροές αγγίζουν κατά μέσο όρο τα 20.000 κυβικά μέτρα νερού ανά ώρα. Η εξέλιξη αυτή συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των αποθεμάτων του ταμιευτήρα.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Πέμπτης τα αποθέματα στον ταμιευτήρα ανέρχονταν σε 1.349.998 κυβικά μέτρα, με τις σημερινές εισροές να δημιουργούν αισιοδοξία για τη βελτίωση της υδρολογικής κατάστασης, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Τα σημερινό βίντεο που δημοσίευσε η ομάδα ΜΕΤΕΩΚΡΗΤΕΣ (Γιάννης Λεβέντης) καταγράφουν μεγάλες ποσότητες νερού να καταλήγουν με ορμή στον ταμιευτήρα. Για πρώτη φορά εδώ και μήνες, οι εισροές παρουσιάζουν χαρακτηριστικά χειμάρρου, με την προσδοκία να μεταβάλουν την εικόνα του φράγματος.

Ο ΟΑΚ παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη του φαινομένου και την πορεία των εισροών, διασφαλίζοντας την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία των υποδομών του φράγματος.

Η τεχνητή λίμνη Αποσελέμη, που τροφοδοτεί το Ηράκλειο, έχει δει σημαντική μείωση στην επιφάνειά της τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr, το οποίο ανέλυσε δορυφορικές εικόνες της περιοχής, η έκταση της λίμνης έχει μειωθεί από 1 τετραγωνικό χιλιόμετρο τον Ιανουάριο 2022 σε 0,27 τ.χ. το 2026.

