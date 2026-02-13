Κρήτη: Φορτηγό παρέσυρε πεζή στο Ηράκλειο- Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού σημειώθηκε στην Κρήτη στην περιοχή Γιόφυρο του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr φορτηγό παρέσυρε και εγκλώβισε μια πεζή γυναίκα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, δυνάμεις της ΕΜΑΚ, δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ωστόσο δεν χρειάστηκε τελικά να επέμβουν.

Η γυναίκα μεταφέρεται στο εφημερεύον νοσοκομείο, ενώ η κατάσταση της υγείας της παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.