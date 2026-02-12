Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο μητέρα και 10χρονο παιδί

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Ηράκλειο, στα Καμίνια.

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μίας μητέρας και 10χρονου παιδιού της.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της τροχαίας αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τους τραυματίες στο νοσοκομείο.

Δείτε εικόνες από το σημείο του ατυχήματος:

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τόσο η μητέρα όσο και το παιδί δεν φέρουν σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς κυρίως λόγους.

Και τα δύο οχήματα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Με πληροφορίες από patris.gr

