Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν... λούτρινα αρκουδάκια από ανθοπωλείο - Βίντεο από την παράξενη ληστεία

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, όταν τρεις δράστες έκλεψαν λούτρινα αρκουδάκια από ανθοπωλείο, λίγες μέρες πριν τον εορτασμό του Αγίου Βαλεντίνου. Η κλοπή αυτή προκάλεσε ανησυχία καθώς η επιχείρηση είχε ετοιμάσει ειδική διακόσμηση για τη γιορτή των ερωτευμένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του ανθοπωλείου είχε διακοσμήσει τη βιτρίνα με ρομαντικά στολίδια και λούτρινα αρκουδάκια, προκειμένου να προσελκύσει πελάτες ενόψει της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου. Ωστόσο, μέσα σε λίγα λεπτά, τρία άτομα, ανάμεσά τους και ένα ανήλικο κορίτσι, κατάφεραν να λύσουν τα σχοινιά που συγκρατούσαν τα λούτρινα και να αρπάξουν δύο μεγάλα κόκκινα αρκουδάκια πριν εξαφανιστούν.

Όταν ο ιδιοκτήτης επισκέφθηκε το κατάστημά του την επόμενη μέρα, διαπίστωσε την απουσία των λούτρινων και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές. Παρόλο που ενημερώθηκε η αστυνομία, δεν προχώρησε σε επίσημη καταγγελία. Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια των μικρών επιχειρήσεων, ειδικά σε περιόδους εορταστικών εκδηλώσεων.