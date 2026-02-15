Χωρίς νερό παραμένει η Αίγινα λόγω βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό - Εμφιαλωμένα νερά στους κατοίκους

Σε συναγερμό βρίσκεται η Αίγινα από τις 15 Δεκεμβρίου, λόγω του σοβαρού προβλήματος υδροδότησης που αντιμετωπίζει το νησί, με τον Δήμο να παρέχει εμφιαλωμένα μπουκάλια με νερό στους κατοίκους για την κάλυψη των αναγκών τους.

Το νησί κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις 10 Φεβρουαρίου, σοβαρότατης βλάβης του υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης, που «δοκιμάζει» την ομαλή υδροδότηση.

Ο δήμος της Αίγινας θα βρίσκεται σε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τρεις μήνες και συγκεκριμένα έως και τις 11 Μαΐου 2026, προκειμένου, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «να καταστεί δυνατή η επιτάχυνση των αναγκαίων διοικητικών και χρηματοδοτικών διαδικασιών».

Σε δήλωσή του στο Mega ο δήμαρχος, Γιάννης Ζορμπάς, ανέφερε πως η δημοτική Αρχή προχωρά «στην εξασφάλιση καθημερινής μεταφοράς 1.000 τόνων πόσιμου νερού, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη κάλυψη των αναγκών των κατοίκων».

Διαβάστε επίσης