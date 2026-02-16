Άνδρας έζησε 100 ημέρες κάτω από το νερό - Η τεράστια αλλαγή στο σώμα του

Γιατί έζησε 100 ημέρες κάτω από το νερό

Δημήτρης Δρίζος

Άνδρας έζησε 100 ημέρες κάτω από το νερό - Η τεράστια αλλαγή στο σώμα του
WHAT THE FACT
3'
Ένας άνδρας που πέρασε 100 ημέρες ζώντας στον βυθό του Ατλαντικού Ωκεανού υποστηρίζει ότι η εμπειρία αυτή τον έκανε να νιώθει «δέκα χρόνια νεότερος» — και η επιστήμη φαίνεται πως του δίνει δίκιο.

Ο Τζόζεφ Ντιτούρι, γνωστός και ως «Dr Deep Sea», κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ συνεχούς διαβίωσης κάτω από το νερό, ξεπερνώντας τις 73 ημέρες, στο πλαίσιο ενός φιλόδοξου πειράματος που πραγματοποιήθηκε το 2023. Για 100 ημέρες έζησε σε έναν υποθαλάσσιο θάλαμο, σε βάθος περίπου 9 μέτρων, σε λιμνοθάλασσα στο Κι Λάργκο της Φλόριντα.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του δεν ήταν εντελώς απομονωμένος, καθώς επιστήμονες και συγγενείς του τον επισκέπτονταν καταδυόμενοι στο υποβρύχιο κατάλυμά του. Λίγες ημέρες πριν επιστρέψει στην επιφάνεια, μιλώντας στη Daily Mail, δήλωσε πως ένιωθε νεότερος κατά μία δεκαετία.

22.jpg

Γιατί έζησε 100 ημέρες κάτω από το νερό

Η αποστολή είχε την ονομασία Project Neptune 100 και στόχο τόσο την έρευνα γύρω από τη θαλάσσια προστασία όσο και τη μελέτη των επιπτώσεων της αυξημένης υπερβαρικής πίεσης στον ανθρώπινο οργανισμό. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο της Νότιας Φλόριντα, ο Ντιτούρι υπέθετε ότι η παρατεταμένη έκθεση σε τέτοιες συνθήκες θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά τη μακροζωία και τη διαδικασία της γήρανσης.

Κατά τη διάρκεια του πειράματος, το σώμα του παρουσίασε αρκετές αλλαγές. Έχασε περίπου 1,5 εκατοστό σε ύψος, ωστόσο καταγράφηκαν σημαντικές βελτιώσεις στον ύπνο του, στα επίπεδα χοληστερόλης και στους δείκτες φλεγμονής. Όπως όλα δείχνουν, βγήκε από τη θάλασσα σε καλύτερη φυσική κατάσταση από ό,τι είχε μπει.

Πώς ένιωσε «δέκα χρόνια νεότερος»

Το επιστημονικό ενδιαφέρον εστιάζεται στα τελομερή, τις μικροσκοπικές δομές στα άκρα των χρωμοσωμάτων μας, οι οποίες προστατεύουν το DNA. Με την πάροδο του χρόνου, τα τελομερή μικραίνουν, γεγονός που συνδέεται άμεσα με τη γήρανση. Σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι η παρατεταμένη παραμονή σε υπερβαρικό περιβάλλον πλούσιο σε οξυγόνο μπορεί να οδηγήσει σε επαναμήκυνσή τους.

Ο Ντιτούρι ζούσε ουσιαστικά σε έναν φυσικό υπερβαρικό θάλαμο, κάτι που φαίνεται πως επηρέασε θετικά τη βιολογική του ηλικία. «Υποβλήθηκα σε εξετάσεις αίματος, ούρων, σάλιου, ηλεκτροκαρδιογραφήματα, εγκεφαλογραφήματα και αναπνευστικές δοκιμές. Περίπου επτά με οκτώ ώρες επιστημονικών μετρήσεων την ημέρα», δήλωσε μετά την επιστροφή του.

Όταν ξεκίνησε το πείραμα ήταν 55 ετών, ωστόσο η επιγενετική του ηλικία, δηλαδή η πραγματική ηλικία των κυττάρων του, μετρούσε 44. Μετά το τέλος των 100 ημερών, το νούμερο αυτό έπεσε στα 34, επιβεβαιώνοντας την εντυπωσιακή επίδραση του πειράματος στον οργανισμό του.

Το εγχείρημα του Τζόζεφ Ντιτούρι ανοίγει νέους δρόμους στη μελέτη της γήρανσης και των ορίων του ανθρώπινου σώματος, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον στην επιστημονική κοινότητα παγκοσμίως.

