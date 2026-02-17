ΗΠΑ: Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες από πυροβολισμούς σε παιδικό αγώνα χόκεϊ στο Ρόουντ Άιλαντ

Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση από πυροβολισμούς σε αγώνα νεανικού χόκεϊ στο Ρόουντ Άιλαντ, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο οικογενειακής διαμάχης πίσω από το περιστατικό.

Γιάννης Φιλιππάκος

AP
2'
Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους και ο φερόμενος δράστης, έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας κατά τη διάρκεια αγώνα παιδικού χόκεϊ επί πάγου στο Ρόουντ Άιλαντ, σύμφωνα με τις αρχές. Άλλα τρία άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αρχηγός της αστυνομίας του Πότουκετ, Τίνα Γκονσάλβες, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως επρόκειτο για στοχευμένο περιστατικό, πιθανόν αποτέλεσμα οικογενειακής διαμάχης. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τον ύποπτο ή για τις ηλικίες των νεκρών, σημειώνοντας ωστόσο ότι φαίνεται πως τα θύματα ήταν ενήλικες. Οι αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία και να λαμβάνουν καταθέσεις από μάρτυρες, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Pawtucket Shooting
0102
Πηγή: FR171920 AP
Pawtucket Shooting
0202
Πηγή: FR171920 AP

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο στάδιο Dennis M. Lynch Arena, στο Πότουκετ, λίγα χιλιόμετρα έξω από το Πρόβιντενς. Έξω από το γήπεδο καταγράφηκαν συγκλονιστικές στιγμές συγκίνησης, με οικογένειες και μαθητές να αγκαλιάζονται πριν επιβιβαστούν σε λεωφορεία για να αποχωρήσουν. Οι δρόμοι γύρω από το στάδιο παρέμειναν κλειστοί, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ελικόπτερα συνέχισαν να επιχειρούν στην περιοχή.

Το Πότουκετ βρίσκεται βόρεια του Πρόβιντενς, κοντά στα σύνορα με τη Μασαχουσέτη, και έχει πληθυσμό περίπου 80.000 κατοίκων. Μέχρι πρόσφατα ήταν γνωστό και ως έδρα της εταιρείας παιχνιδιών Hasbro.

Σε ανακοίνωσή της, μία από τις ομάδες που συμμετείχαν στον αγώνα, από τη σχολική περιφέρεια του Κόβεντρι, γνωστοποίησε ότι όλοι οι μαθητές της ομάδας χόκεϊ που βρίσκονταν στο γήπεδο κατά το περιστατικό έχουν εντοπιστεί και είναι ασφαλείς. Οι σχολικές αρχές ενημερώθηκαν άμεσα και συντόνισαν ενέργειες με το προσωπικό του σταδίου και την αστυνομία, ενώ αστυνομικοί του Κόβεντρι παραμένουν στο σημείο.

