Μακελειό σε σχολείο στον Καναδά: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 27 τραυματίες από πυροβολισμούς

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ο δράστης, σκοτώθηκαν σε ένοπλη επίθεση σε λύκειο στο Τάμπλερ Ριτζ της Βρετανικής Κολομβίας, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν, με τις καναδικές αρχές να κάνουν λόγο για «ενεργό» περιστατικό .

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ο δράστης, έχασαν τη ζωή τους σε ένοπλη επίθεση σε λύκειο στην κοινότητα Τάμπλερ Ριτζ, στην επαρχία Βρετανική Κολομβία, στον δυτικό Καναδά, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βασιλικής Καναδικής Έφιππης Αστυνομίας (RCMP).

Όπως μετέδωσε η καναδική δημόσια ραδιοτηλεόραση CBC, έξι άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί στο εσωτερικό του λυκείου Tumbler Ridge Secondary School, ενώ ακόμη ένας υπέκυψε καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο. Παράλληλα, δύο σοροί βρέθηκαν σε κατοικία που, σύμφωνα με την αστυνομία, συνδέεται με το περιστατικό.

Η RCMP ανέφερε ότι πρόκειται για «ενεργό» περιστατικό σε σχολικό χώρο και ότι το άτομο που θεωρείται ο ένοπλος βρέθηκε επίσης νεκρό, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, δύο τραυματίες διακομίστηκαν αεροπορικώς σε νοσοκομείο με σοβαρά ή απειλητικά για τη ζωή τους τραύματα, ενώ περίπου 25 ακόμη άτομα αξιολογούνται και λαμβάνουν πρώτες βοήθειες σε τοπικό ιατρικό κέντρο, με τραυματισμούς που δεν κρίνονται απειλητικοί.

Όλοι οι μαθητές και το προσωπικό απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το σχολείο, ενώ οι αρχές βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τη σχολική περιφέρεια για τη διαδικασία επανένωσης των οικογενειών. Οι έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες της επίθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Σκέφτομαι τα θύματα, τις οικογένειές τους κι όλη την κοινότητα της Τάμπλερ Ριτζ», τόνισε μέσω X η υπουργός Δημόσιας Ασφαλείας της Βρετανικής Κολομβίας Νίνα Κρίγκερ, υποσχόμενη πως θα αξιοποιηθεί «κάθε διαθέσιμος πόρος» στην έρευνα για την υπόθεση.

Το Τάμπλερ Ριτζ, μια απομακρυσμένη πόλη περίπου 2.400 κατοίκων, βρίσκεται στους πρόποδες των Βραχωδών Ορέων, κάπου 1.155 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το Βανκούβερ.

