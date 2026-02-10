Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο του Λονδίνου: Συνελήφθη 13χρονος - Σοβαρά τραυματίες δύο μαθητές

Χειροπέδες σε ένα αγόρι 13 ετών πέρασαν αστυνομικοί του Λονδίνου για την επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στο Μπρεντ, όπου ένας 12χρονος και ένας 13χρονος τραυματίστηκαν σοβαρά.

Ο 13χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας, ενώ εγκατέλειψε τον τόπο του εγκλήματος, δήλωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο επιθεωρητής της αστυνομίας, Luke Williams, συμπλήρωσε ότι το όπλο εντοπίστηκε, ενώ τόνισε ότι ακόμα «περιμένουμε ενημέρωση για την κατάσταση» των θυμάτων «αν και γνωρίζουμε ότι είναι σοβαρή».

BREAKING: A teenager has been arrested on suspicion of attempted murder after a double stabbing at a London school.



Two boys aged 12 and 13 are being treated in hospital. The investigation is being led by counter-terrorism police, but has not been declared a terrorist incident. pic.twitter.com/aQ6aMrPD6f — Sky News (@SkyNews) February 10, 2026

Ο Williams πρόσθεσε ότι η έρευνα διεξάγεται τώρα από την αντιτρομοκρατική αστυνομία, αλλά δεν έχει ακόμη κηρυχθεί τρομοκρατικό συμβάν.

Οι αρχές έλαβαν κλήση για επίθεση με μαχαίρι στην οδό Bacon Lane στις 12:41 μ.μ. (τοπική ώρα). Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και δύο άτομα έλαβαν περίθαλψη, ένα εκ των οποίων μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και το άλλο σε μεγάλο κέντρο φροντίδας τραυμάτων, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών.

BREAKING: Two boys have been stabbed at a school in Brent, northwest London.https://t.co/PAiZ4D1jU3



? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/yJkvOx4170 — Sky News (@SkyNews) February 10, 2026

Σε ανακοίνωσή του, το σχολείο Kingsbury High School αναφέρει:

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σήμερα σημειώθηκε ένα σοβαρό περιστατικό στο Kingsbury High School. Συνεργαζόμαστε στενά με τις αρμόδιες αρχές και ακολουθούμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες. Η κατάσταση είναι πλέον υπό έλεγχο και έχουμε ήδη επικοινωνήσει απευθείας με τους γονείς και τους κηδεμόνες των μαθητών που εμπλέκονται. Κατανοούμε ότι αυτό μπορεί να σας προκαλεί ανησυχία. Προς το παρόν, δεν είναι δυνατή η είσοδος ή η έξοδος από το σχολείο, καθώς οι ενέργειες αντιμετώπισης του περιστατικού συνεχίζονται. Θα σας παρέχουμε περαιτέρω ενημέρωση μόλις είμαστε σε θέση να μοιραστούμε επιβεβαιωμένες πληροφορίες».

*Με πληροφορίες από Sky News

Διαβάστε επίσης