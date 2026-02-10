Λονδίνο - Επίθεση σε σχολείο: Μαχαιρώθηκαν δύο αγόρια

Δύο αγόρια, ηλικίας 12 και 13 ετών, μαχαιρώθηκαν σε σχολείο στο Μπρεντ, στο βορειοδυτικό Λονδίνο το μεσημέρι της Τρίτης (10/02).

Η αστυνομία αναζητά τον ύποπτο της επίθεσης στο Kingsbury High School, τον οποίο οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι είναι ένας έφηβος.

Οι αρχές έλαβαν κλήση για επίθεση με μαχαίρι στην οδό Bacon Lane στις 12:41 μ.μ. (τοπική ώρα). Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και δύο άτομα έλαβαν περίθαλψη, ένα εκ των οποίων μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και το άλλο σε μεγάλο κέντρο φροντίδας τραυμάτων, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών.

BREAKING: Two boys have been stabbed at a school in Brent, northwest London.https://t.co/PAiZ4D1jU3



? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/yJkvOx4170 — Sky News (@SkyNews) February 10, 2026

Σε ανακοίνωσή του, το σχολείο Kingsbury High School αναφέρει:

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σήμερα σημειώθηκε ένα σοβαρό περιστατικό στο Kingsbury High School. Συνεργαζόμαστε στενά με τις αρμόδιες αρχές και ακολουθούμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες. Η κατάσταση είναι πλέον υπό έλεγχο και έχουμε ήδη επικοινωνήσει απευθείας με τους γονείς και τους κηδεμόνες των μαθητών που εμπλέκονται. Κατανοούμε ότι αυτό μπορεί να σας προκαλεί ανησυχία. Προς το παρόν, δεν είναι δυνατή η είσοδος ή η έξοδος από το σχολείο, καθώς οι ενέργειες αντιμετώπισης του περιστατικού συνεχίζονται. Θα σας παρέχουμε περαιτέρω ενημέρωση μόλις είμαστε σε θέση να μοιραστούμε επιβεβαιωμένες πληροφορίες».

Διαβάστε επίσης