Τέξας: Αλκοολικός πατέρας σκότωσε την κόρη του έπειτα από διαφωνία για πολιτικά ζητήματα

Η 23χρονη Λούσι Χάρισον πέθανε από τραύμα από πυροβολισμό στην καρδιά, αποκάλυψε η αστυνομική έκθεση

Τέξας: Αλκοολικός πατέρας σκότωσε την κόρη του έπειτα από διαφωνία για πολιτικά ζητήματα
Η 23χρονη και ο πατέρας της
Ένας αλκοολικός πατέρας σκότωσε τη Βρετανίδα κόρη του στο σπίτι του στο Τέξας, λίγες ώρες μετά από μία διαφωνία που είχαν για τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκαλύφθηκε σήμερα (10/02) σε μία δικαστική έρευνα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η 23χρονη Λούσι Χάρισον από το Γουόρινγκτον του Τσέσαϊρ, μία πόλη ανάμεσα στο Λίβερπουλ και το Μάντσεστερ στη βόρεια Αγγλία, σκοτώθηκε ενώ ετοιμαζόταν να επιστρέψει στο σπίτι της στις 10 Ιανουαρίου του περασμένου έτους, έπειτα από διακοπές με τον φίλο της για τα Χριστούγεννα στο Τέξας.

Από την αστυνομική έκθεση προέκυψε ότι πέθανε από τραύμα από πυροβολισμό στην καρδιά, αφού «πυροβολήθηκε από άλλο άτομο» από «μεσαία απόσταση» στο σπίτι της στο Πρόσπερ του Τέξας, αλλά το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο αποφάσισε ότι δεν πρέπει να ασκηθεί δίωξη σε κανέναν.

Lucy Harrison

Η 23χρονη Lucy Harrison.

Χ

Η μητέρα της, Τζέιν Κόουτς, χαρακτήρισε την απόφαση «ακατανόητη».

Σήμερα (10/02), κατά τη διερεύνηση του θανάτου της, αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά ότι η Χάρισον πυροβολήθηκε θανάσιμα από τον πατέρα της σε ένα υπνοδωμάτιο του σπιτιού και ότι δεν ήταν παρών κανένας άλλος.

Ήταν «κατηγορηματικά αντίθετη στα όπλα» και είχε εκφράσει στο παρελθόν την ανησυχία της ότι δεν ήταν ασφαλές για τον πατέρα της – ο οποίος είχε ξαναπαντρευτεί – να έχει όπλο στο σπίτι με τις μικρές κόρες του να βρίσκονται εκεί, όπως αναφέρθηκε.

«Τσακώθηκαν για τον Ντόναλντ Τραμπ»

Ο πατέρας της υπέστη «κρίση επιληψίας» το 2023, η οποία τον έβαλε σε τεχνητό κώμα, σύμφωνα με την ανάκριση, και αργότερα μπήκε σε πρόγραμμα αποτοξίνωσης πριν υποτροπήσει το 2024, και είχε αποκρύψει το πρόβλημά του με το αλκοόλ από την αστυνομία του Τέξας.

Κατά την κατάθεσή του, ο φίλος της, Σαμ Λίτλερ, είπε ότι η 23χρονη είχε τσακωθεί με τον πατέρα της για τον Ντόναλντ Τραμπ το πρωί της ημέρας που πέθανε.

Ο Λίτλερ, ο οποίος ταξίδεψε στις ΗΠΑ με την Χάρισον για τις διακοπές, είπε ότι συχνά εκνευριζόταν με τον πατέρα της όταν μιλούσε για την κατοχή όπλου, σύμφωνα με το BBC.

hazx9lxxuaaj6bc.jpg

Η 23χρονη βρισκόταν στο Τέξας για διακοπές.

Χ

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι ο πατέρας, ο οποίος μετακόμισε στην Αμερική όταν η κόρη του ήταν παιδί, είχε προηγουμένως υποβληθεί σε θεραπεία για αλκοολισμό.

Ο Λίτλερ είπε ότι το πρωί της 10ης Ιανουαρίου η σύντροφός του είχε ρωτήσει τον πατέρα της κατά τη διάρκεια της διαμάχης για τον Τραμπ: «Πώς θα ένιωθες αν ήμουν εγώ η κοπέλα σε αυτή την κατάσταση και είχα υποστεί σεξουαλική επίθεση;»

Ο Κρις Χάρισον απάντησε ότι είχε άλλες δύο κόρες που ζούσαν μαζί του, οπότε δεν θα τον ενοχλούσε και τόσο πολύ.

Ο Λίτλερ δήλωσε πως η Λούσι ήταν «αρκετά αναστατωμένη» και έτρεξε επάνω.

Είπε στο δικαστήριο ότι αργότερα εκείνη την ημέρα, περίπου μισή ώρα πριν φύγουν για το αεροδρόμιο, η 23χρονη βρισκόταν στην κουζίνα όταν ο πατέρας της την πήρε από το χέρι και την οδήγησε στο υπνοδωμάτιό του στο ισόγειο.

Περίπου 15 δευτερόλεπτα αργότερα άκουσε ένα δυνατό χτύπημα και μετά άκουσε τον Κρις Χάρισον να φωνάζει τη γυναίκα του, Χέδερ, ανέφερε.

APTOPIX Trump Inauguration

Η 23χρονη σκοτώθηκε λίγες ημέρες πριν την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ για τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο.

AP

Ο Λίτλερ είπε: «Θυμάμαι ότι έτρεξα στο δωμάτιο και η Λούσι ήταν ξαπλωμένη στο πάτωμα κοντά στην είσοδο του μπάνιου και ο Κρις φώναζε, λέγοντας ασυναρτησίες».

«Νοιαζόταν»

Η μητέρα της Χάρισον, Τζέιν Κόουτς, είπε ότι η κόρη της ήταν μια «πραγματική δύναμη της ζωής».

Η κυρία Κόουτς δήλωσε: «Νοιαζόταν. Ήταν παθιασμένη με πράγματα. Της άρεσε να συζητάει για θέματα που είχαν μεγάλη σημασία για εκείνη».

Ο Κρις Χάρισον δεν παρευρέθηκε στην ακροαματική διαδικασία για να καταθέσει.

Η Άνα Σάμουελ, που τον εκπροσωπούσε, υπέβαλε αίτηση στην αρχή της ακροαματικής διαδικασίας για να αποσυρθεί η ιατροδικαστής Τζάκλιν Ντεβόνις από την υπόθεση, λέγοντας ότι ένας αμερόληπτος παρατηρητής θα μπορούσε να συμπεράνει ότι υπήρχε «πραγματική πιθανότητα να ήταν μεροληπτική».

Είπε ότι η έρευνα διεξήχθη «με τρόπο που μοιάζει περισσότερο με ποινική έρευνα παρά με έρευνα για τη διακρίβωση των γεγονότων».

Η Λόις Νόρις, που εκπροσωπούσε την Κόουτς, είπε ότι η αίτηση ήταν μία «εμπλοκή» από την ομάδα των δικηγόρων του κ. Χάρισον.

Είπε ότι ο Κρις Χάρισον ήταν «το άτομο που πυροβόλησε» την 23χρονη και το μόνο άτομο που βρισκόταν στο δωμάτιο όταν συνέβη το περιστατικό.

Η ανάκριση αναμένεται να ολοκληρωθεί την Τρίτη.

*Με πληροφορίες από Daily Mail, BBC

