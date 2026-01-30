Ο Τραμπ ανακοινώνει ότι οι ΗΠΑ αφαιρούν την πιστοποίηση των καναδικών αεροσκαφών Bombardier

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αφαιρέσουν την πιστοποίηση των καναδικών αεροσκαφών της Bombardier, καθώς και «όλων» των αεροπλάνων που «κατασκευάζονται στον Καναδά», ως αντίποινα για την «άρνηση» των καναδικών αρχών να πιστοποιήσουν αμερικανικά αεροσκάφη της κατασκευάστριας εταιρείας Gulfstream.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι οι καναδικές αρχές αρνούνται, με τρόπο που χαρακτήρισε «αδικαιολόγητο, παράνομο και μόνιμο», να χορηγήσουν πιστοποίηση στα αμερικανικά τζετ των τύπων Gulfstream 500, 600, 700 και 800.

«Αποσύρουμε διά της παρούσης την πιστοποίηση των δικών τους Bombardier Global Express», τόνισε, αναφερόμενος στα business jets της καναδικής βιομηχανίας, καθώς και «όλων των αεροσκαφών που κατασκευάζονται στον Καναδά, έως ότου η Gulfstream, μια σπουδαία αμερικανική εταιρεία, λάβει πλήρη πιστοποίηση».

Απειλές για νέους δασμούς στον Καναδά

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ακόμη ότι θα προχωρήσει στην επιβολή πρόσθετων δασμών ύψους 50% «σε όλα τα καναδικά αεροσκάφη που πωλούνται στις ΗΠΑ», σε περίπτωση που η καναδική κυβέρνηση διατηρήσει σε ισχύ «την απαγόρευση» των πωλήσεων «προϊόντων της Gulfstream».

Από την πλευρά του, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι φάνηκε να υποβαθμίζει τη Δευτέρα τις πρόσφατες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή τελωνειακών δασμών 100%, εκτιμώντας ότι πρόκειται κυρίως για διαπραγματευτική τακτική με στόχο την επίτευξη μιας πιο ευνοϊκής για την Ουάσινγκτον εμπορικής συμφωνίας.

Αφότου επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ άρχισε να αναφέρεται συστηματικά στον πρώην Καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό με τον μειωτικό όρο «κυβερνήτης», τόσο για να τον ταπεινώνει όσο και για να υπενθυμίζει την πρόθεσή του ο Καναδάς να μετατραπεί σε αμερικανική πολιτεία.

Ο διάδοχός του, Μαρκ Κάρνι, που ανέλαβε την εξουσία τον Μάρτιο, μέχρι στιγμής δεν έχει εμπλακεί σε προσωπικές αντεγκλήσεις με τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο. Ωστόσο, έπειτα από την αξιοσημείωτη ομιλία του επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης στη σύνοδο του Νταβός, ο τόνος του Αμερικανού προέδρου εμφανίζεται ολοένα και πιο σκληρός.