Ο Τραμπ ανακοινώνει ότι οι ΗΠΑ αφαιρούν την πιστοποίηση των καναδικών αεροσκαφών Bombardier

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην απόσυρση της πιστοποίησης των αεροσκαφών Bombardier που κατασκευάζονται στον Καναδά, σύμφωνα με δήλωση του Αμερικανού προέδρου.

Newsbomb

Ο Τραμπ ανακοινώνει ότι οι ΗΠΑ αφαιρούν την πιστοποίηση των καναδικών αεροσκαφών Bombardier
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αφαιρέσουν την πιστοποίηση των καναδικών αεροσκαφών της Bombardier, καθώς και «όλων» των αεροπλάνων που «κατασκευάζονται στον Καναδά», ως αντίποινα για την «άρνηση» των καναδικών αρχών να πιστοποιήσουν αμερικανικά αεροσκάφη της κατασκευάστριας εταιρείας Gulfstream.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι οι καναδικές αρχές αρνούνται, με τρόπο που χαρακτήρισε «αδικαιολόγητο, παράνομο και μόνιμο», να χορηγήσουν πιστοποίηση στα αμερικανικά τζετ των τύπων Gulfstream 500, 600, 700 και 800.

«Αποσύρουμε διά της παρούσης την πιστοποίηση των δικών τους Bombardier Global Express», τόνισε, αναφερόμενος στα business jets της καναδικής βιομηχανίας, καθώς και «όλων των αεροσκαφών που κατασκευάζονται στον Καναδά, έως ότου η Gulfstream, μια σπουδαία αμερικανική εταιρεία, λάβει πλήρη πιστοποίηση».

truthtra030047.jpg

Απειλές για νέους δασμούς στον Καναδά

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ακόμη ότι θα προχωρήσει στην επιβολή πρόσθετων δασμών ύψους 50% «σε όλα τα καναδικά αεροσκάφη που πωλούνται στις ΗΠΑ», σε περίπτωση που η καναδική κυβέρνηση διατηρήσει σε ισχύ «την απαγόρευση» των πωλήσεων «προϊόντων της Gulfstream».

Από την πλευρά του, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι φάνηκε να υποβαθμίζει τη Δευτέρα τις πρόσφατες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή τελωνειακών δασμών 100%, εκτιμώντας ότι πρόκειται κυρίως για διαπραγματευτική τακτική με στόχο την επίτευξη μιας πιο ευνοϊκής για την Ουάσινγκτον εμπορικής συμφωνίας.

Αφότου επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ άρχισε να αναφέρεται συστηματικά στον πρώην Καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό με τον μειωτικό όρο «κυβερνήτης», τόσο για να τον ταπεινώνει όσο και για να υπενθυμίζει την πρόθεσή του ο Καναδάς να μετατραπεί σε αμερικανική πολιτεία.

Ο διάδοχός του, Μαρκ Κάρνι, που ανέλαβε την εξουσία τον Μάρτιο, μέχρι στιγμής δεν έχει εμπλακεί σε προσωπικές αντεγκλήσεις με τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο. Ωστόσο, έπειτα από την αξιοσημείωτη ομιλία του επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης στη σύνοδο του Νταβός, ο τόνος του Αμερικανού προέδρου εμφανίζεται ολοένα και πιο σκληρός.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:44ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση συγκεντρώσεων στο κέντρο της Αθήνας για τα 30 χρόνια από τα γεγονότα στα Ίμια

04:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ανακοινώνει ότι οι ΗΠΑ αφαιρούν την πιστοποίηση των καναδικών αεροσκαφών Bombardier

03:58ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2025: Στο ΕΤ η προκήρυξη για τις 510 προσλήψεις σε όλη την Ελλάδα - Ο πίνακας με τις θέσεις

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Σχεδιάζουμε νέες συνομιλίες με το Ιράν – Θα ήταν εξαιρετικό αν δεν χρειαζόταν να χρησιμοποιήσουμε τα πλοία – Τους είπα όχι πυρηνικά, μην σκοτώνετε διαδηλωτές

03:08ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

02:44ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ απειλεί με επιπρόσθετους δασμούς κάθε χώρα που πουλάει πετρέλαιο στην Κούβα

02:18ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συμφωνία στο Κογκρέσο για την αποτροπή νέου shutdown

01:54ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στη Χίο

01:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Πιέσεις από Microsoft και τεχνητή νοημοσύνη

01:18ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο εμίρης του Κατάρ και ο Πεζεσκιάν συζήτησαν τηλεφωνικά για την αποκλιμάκωση στην περιοχή

01:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Δείτε τα highlights των Παναθηναϊκός – Ρόμα και Λιόν – ΠΑΟΚ

00:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Άλμα τετράδας έκανε ο Ολυμπιακός | Όλα τα αποτελέσματα

00:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Με Θέλτα ή Ερυθρό Αστέρα ο ΠΑΟΚ, με Νότιγχαμ ή Βικτόρα Πλζεν ο Παναθηναϊκός

00:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, Λιόν – ΠΑΟΚ 4-2: Μαχητής «Δικέφαλος» με το μυαλό στην Τούμπα

00:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Ρόμα 1-1: Έμεινε όρθιος παρά τα πολλά προβλήματα

23:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Λιόν – ΠΑΟΚ 4-2 (τελικό): «Λύγισε» στο τέλος ο «Δικέφαλος του Βορρά»

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Σε αυτό το χωριό του Ρεθύμνου η μαγεία της κεραμικής ζωντανεύει καθημερινά για μικρούς και μεγάλους

23:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός – Ρόμα 1-1 (τελικό): Πλήρωσε μια στιγμή αδράνειας

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Λιβαδειά: 15 αδέσποτα σκυλιά επιτέθηκαν σε εκπαιδευτικό

23:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Των Τριών Ιεραρχών: Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία αύριο, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:00LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

22:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποδαρικό» με νεροποντές και χιόνια για τον Φλεβάρη - Πότε έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» - Η πιο δύσκολη ημέρα για την Αττική

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

16:12ΕΛΛΑΔΑ

Δεν πήγε στις κηδείες των θυμάτων της τραγωδίας ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα»

21:52ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επίθεση σε τηλεοπτικό συνεργείο on air έξω από το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»

19:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Προηγείται η ΝΔ - Ανατροπή στη δεύτερη θέση - Τι απαντούν για Τσίπρα, Καρυστιανού

22:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιόν – ΠΑΟΚ: Ούτε «ανάσα» δεν ακούστηκε στο ενός λεπτού σιγή | «Ο πόνος δεν έχει χρώμα...»

17:27WHAT THE FACT

Τέλειος πράσινος κύκλος στην άμμο; Αστροναύτες εντοπίζουν αρχαία λίμνη κρυμμένη στην έρημο

12:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA έλαβε ένα σήμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

13:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η La Niña διαλύεται με ταχύ ρυθμό - Πώς θα επηρεάσει τον χειμώνα της Ελλάδας το 2027

17:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρβανίτης κατά... Amazon: «Εδώ δεν είναι ΗΠΑ, προσβάλετε την Ευρώπη!»

17:53ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία KRISTIN:Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες και το «ζόρικο» Σαββατοκύριακο

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

19:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Συγκλονιστικό πανό οπαδών της ΑΕΚ: «Παιδιά δίχως μάνες – Μάνες δίχως παιδιά»

19:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βρέχει... λεφτά: Πόσα χρήματα θα δουν αύριο το πρωί 2 εκατομμύρια μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα

22:23LIFESTYLE

Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Αυτό είναι το προσκλητήριο του γάμου τους

03:08ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Σχεδιάζουμε νέες συνομιλίες με το Ιράν – Θα ήταν εξαιρετικό αν δεν χρειαζόταν να χρησιμοποιήσουμε τα πλοία – Τους είπα όχι πυρηνικά, μην σκοτώνετε διαδηλωτές

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει η γιαγιά του 6χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παίδων με γρίπη: «Ας πάρει εμένα ο Θεός, να μην πάρει το παιδάκι μας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ