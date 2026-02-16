Ρόμπερτ Ντυβάλ: Έσβησε η «ήρεμη δύναμη» του σινεμά - 70 χρόνια επιτυχίας και ρόλοι που άφησαν εποχή

Ο Ντυβάλ υπήρξε ένας «ηθοποιός για ηθοποιούς» που δημιούργησε τη δική του «σχολή» με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Ντάστιν Χόφμαν

Newsbomb

Ρόμπερτ Ντυβάλ: Έσβησε η «ήρεμη δύναμη» του σινεμά - 70 χρόνια επιτυχίας και ρόλοι που άφησαν εποχή

Ο Ρόμπερτ Ντυβάλ στις «Χρυσές Σφαίρες» το 1984

AP
LIFESTYLE
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Χόλιγουντ θρηνεί την απώλεια ενός «θρύλου» του αμερικανικού κινηματογράφου. Ο βραβευμένος με Όσκαρ Ρόμπερτ Ντυβάλ έφυγε από την ζωή την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 95 ετών.

Η σύζυγός του, Luciana Pedraza, ανακοίνωσε τον θάνατό του μέσω Facebook, γράφοντας: «Χθες αποχαιρετήσαμε τον αγαπημένο μου σύζυγο, πολύτιμο φίλο και έναν από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της εποχής μας. Ο Bob έφυγε ήρεμα στο σπίτι, περιτριγυρισμένος από αγάπη και θαλπωρή. Για τον κόσμο, ήταν ένας βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, σκηνοθέτης, αφηγητής. Για μένα, ήταν απλώς τα πάντα».

Luciana Duvall, Robert Duvall

Ο Ρόμπερτ Ντυβάλ με τη σύζυγό του, Λουτσιάνα / AP

Στην ανάρτησή της πρόσθεσε: «Το πάθος του για την τέχνη του ήταν ισάξιο μόνο με την αγάπη του για τους χαρακτήρες, ένα καλό γεύμα και τη συζήτηση με φίλους. Σε κάθε ρόλο έδινε τα πάντα για τους χαρακτήρες και για την αλήθεια του ανθρώπινου πνεύματος που αντιπροσώπευαν. Έτσι, αφήνει κάτι μόνιμο και αξέχαστο για όλους μας. Σας ευχαριστώ για τα χρόνια υποστήριξης προς τον Bob και που μας δώσατε τον χρόνο και την ιδιωτικότητα να γιορτάσουμε τις αναμνήσεις που αφήνει πίσω του».

Robert Duvall

Ο Ρόμπερτ Ντυβάλ / AP

Η αυθεντική «σκληρή» φυσικότητα του Ντυβάλ καθόρισε το στιλ υποκριτικής μιας ολόκληρης γενιάς, μαζί με ηθοποιούς όπως ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο Ντάστιν Χόφμαν και ο Τζιν Χάκμαν.

Και ενώ ίσως ποτέ δεν έγινε σταρ στο μέγεθος του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, η αθόρυβη ικανότητά του να ενσωματώνεται πλήρως στους χαρακτήρες που υποδυόταν, τον έκανε να κερδίζει τον σεβασμό τόσο από τους συναδέλφους όσο και από τους κριτικούς. Όπως είχε πει κάποτε ο Francis Ford Coppola στη New York Times, σε κάποιο σημείο «είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις τους πρωταγωνιστές από τους σπουδαίους χαρακτήρες ηθοποιούς».

Shirley MacLaine, Robert Duvall

Ρόμπερτ Ντυβάλ και Σίρλεϊ Μακ Λέιν ποζάρουν με τα Όσκαρ τους, μετά την τελετή απονομής το 1984 / AP

Ο Ντυβάλ υπήρξε ένας «ηθοποιός για ηθοποιούς», συγκεντρώνοντας επτά υποψηφιότητες για Όσκαρ - μία εκ τις οποίες εξελίχθηκε σε νίκη - ενώ ξεχώρισε και στην τηλεόραση με σειρές όπως το «Lonesome Dove» και το «Broken Trail», αποσπώντας πέντε υποψηφιότητες για βραβεία Emmy, από τις οποίες κέρδισε τα δύο.

Ο πρώτος μεγάλος ρόλος του στον σινεμά — και ένας από τους πιο αξέχαστους — ήταν ο τρομακτικός Boo Radley στην ταινία του 1962, «To Kill a Mockingbird». Παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημα, η καριέρα του χρειάστηκε λίγα χρόνια για να απογειωθεί. Έως τα μέσα της δεκαετίας του ’70 είχε εδραιώσει τη φήμη του ως ηθοποιός.

Το 1969 συνεργάστηκε με τον νεαρό τότε σκηνοθέτη Francis Ford Coppola στην δραματική ταινία «The Rain People», και την επόμενη χρονιά πήρε τον ρόλο του Frank Burns στην ταινία του Robert Altman, «MASH». Πρωταγωνίστησε επίσης στην πειραματική ταινία του George Lucas, «THX 1138», ενώ σημαντικό ήταν το έργο του και στο θέατρο.

Η ταινία που άλλαξε τα πάντα ήταν το «The Godfather», το 1972, όπου υποδύθηκε τον ευφυή «consigliere» Tom Hagen, ρόλος που του χάρισε την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ. Επανέλαβε τον ρόλο του στο δεύτερο σίκουελ, «The Godfather Part II».

American Buffalo Duvall 1977

Ο Ρόμπερτ Ντυβάλ στα γυρίσματα του «Νονού» / AP

Εμφανίστηκε επίσης στην ταινία του Coppola, «The Conversation», καθώς και ως «Dr. Watson» στην ταινία του Herbert Ross, «The Seven-Per-Cent Solution».

Το 1979, ως Colonel Kilgore, είπε τη θρυλική ατάκα «I love the smell of napalm in the morning» στην ταινία Apocalypse Now, αποσπώντας τη δεύτερη υποψηφιότητά του για Όσκαρ.

Robert Duvall, Luciana Pedraza

Ο Ρόμπερτ Ντυβάλ με τη σύζυγό του, Λουτσιάνα / AP

Το 1977 συνεργάστηκε με τον Ulu Grosbard για να φέρει το έργο του David Mamet, «American Buffalo», στο Broadway με αμφίσημες κριτικές. Την ίδια χρονιά γύρισε ένα αγροτικό ντοκιμαντέρ με τίτλο «We’re Not Jet Set» και στις αρχές της δεκαετίας του ’80 σκηνοθέτησε την ταινία «Angelo, My Love».

Ωστόσο, χρειάστηκε η ταινία «The Great Santini», όπου υποδύθηκε έναν αυταρχικό -στρατιωτικού τύπου - πατέρα, για να εδραιώσει τα διαπιστευτήριά του ως πρωταγωνιστής στη μεγάλη οθόνη, κερδίζοντας την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου το 1980. Την επόμενη χρονιά απέσπασε διθυραμβικές κριτικές στο Φεστιβάλ Βενετίας, πλάι στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στην ταινία «True Confessions».

Robert Duvall

Ο Ρόμπερτ Ντυβάλ / AP

Το 1984, η θρυλική ερμηνεία του στην ταινία «Tender Mercies», γραμμένη από τον Horton Foote και σκηνοθετημένη από τον Bruce Beresford, του απέφερε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, επιβεβαιώνοντας το τεράστιο ταλέντο του στην υποκριτική.

Θετικές κριτικές απέσπασε, επίσης, για την ταινία του 1997, «The Apostle», την οποία σκηνοθέτησε και πρωταγωνίστησε. Υποψήφιος για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, υποδύθηκε έναν γοητευτικό ιεροκήρυκα από το Τέξας που πρέπει να ξαναρχίσει τη ζωή του από την αρχή στιγματισμένος από ένα βίαιο περιστατικό. Στα «Independent Spirit Awards», η ταινία τιμήθηκε ως Καλύτερη Ταινία, ενώ ο Ντυβάλ απέσπασε διπλή υποψηφιότητα ως ηθοποιός και σκηνοθέτης.

Την επόμενη χρονιά, κέρδισε νέα υποψηφιότητα για Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του ως εκκεντρικός αλλά ευφυής δικηγόρος, αντίπαλος του Τζον Τραβόλτα στην δικαστική δραματική ταινία «A Civil Action».

Robert Duvall

Ο Ρόμπερτ Ντυβάλ / AP

Ο Ρόμπερτ Ντυβάλ απέσπασε την έβδομη υποψηφιότητά του για Όσκαρ στην ταινία «Wild Horses», στην οποία ήταν και πρωταγωνιστής και σκηνοθέτης. Ήταν το πρώτο του σκηνοθετικό βήμα από το 2002, στην ταινία «Assassination Tango».

Ένας από τους τελευταίους του ρόλους στη μεγάλη οθόνη ήταν στο «The Pale Blue Eye του Scott Cooper».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθησαν δύο άντρες που εξαπατούσαν πολίτες παριστάνοντας τους ηλεκτρολόγους- Εξιχνιάστηκαν 14 περιπτώσεις

21:16LIFESTYLE

Ρόμπερτ Ντυβάλ: Έσβησε η «ήρεμη δύναμη» του σινεμά - 70 χρόνια επιτυχίας και ρόλοι που άφησαν εποχή

21:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έδωσε στίγμα κόμματος ο Τσίπρας: «Ξέρω τι περιμένετε από μένα»

21:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η πρώτη δήλωση του Χέιζ-Ντέιβις - «Να βρούμε γρήγορα χημεία, θα δουλέψω σκληρά»

21:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαράκη: «Να βρούμε μαζί ένα πιο δίκαιο σύστημα, όπου η μάθηση θα αποτιμάται ως διαδρομή»

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα επιδείνωση τις επόμενες ώρες με βροχές και καταιγίδες - Σε «Red Code» 4 περιοχές

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Νταλάρας: Το «αντίο» στην Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ με το τραγούδι που έγραψε τους στίχους

20:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται αυτή την εβδομάδα

20:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: «Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά μας ΔΕΝ έγιναν - Η Εισαγγελέας να κάνει το καθήκον της»

20:34ΕΛΛΑΔΑ

Προσαγωγή του Βούλγαρου βαρυποινίτη από τις φυλακές Δομοκού

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Βομβιστική επίθεση έξω από αστυνομικό τμήμα - Δύο νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί - 17 τραυματίες

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σταθμευμένο όχημα στο Ηράκλειο Κρήτης - Επί τόπου η Πυροσβεστική

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Αριστείδης Μανωλάκος: Την Τρίτη η πολιτική κηδεία του πρώην προέδρου της ΕΣΗΕΑ

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απεργία στα ταξί από την Τρίτη - Για πόσες ημέρες δεν θα κυκλοφορούν

20:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Διέγραψε τον Παναγιώτη Παρασκευαΐδη από την κοινοβουλευτική του ομάδα

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ντυβάλ, σε ηλικία 95 ετών

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Δίωξη για τρομοκρατία σε 21χρονο που σχεδίαζε να επιτεθεί σε συναυλία της Taylor Swift

20:06ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Μία γυναίκα που αγάπησε την Ιστορία και την ελευθερία - «Για μένα δεν είναι επάγγελμα, είναι βίωμα»

20:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: «Αφήνει πίσω της μια ανεκτίμητη πνευματική παρακαταθήκη»

20:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 2-2: Όρθιος στο Περιστέρι με δέκα παίκτες!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:56ΕΛΛΑΔΑ

Νταλάρας: Το «αντίο» στην Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ με το τραγούδι που έγραψε τους στίχους

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας όλη την εβδομάδα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Ο 15χρονος άνοιξε την πόρτα του συνοδηγού - Μεγάλωνε μόνος με τη μητέρα του - Βίντεο ντοκουμέντο από τη μοιραία πορεία του ΙΧ

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τουλάχιστον 4 με 5 μέρες ήταν νεκρές οι αδελφές - Σε προχωρημένη σήψη οι σοροί τους

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ στα 99 της χρόνια

18:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Δομοκού: Με δύο σφαίρες στο κεφάλι δολοφονήθηκε ο Έλληνας ισοβίτης - Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο δράστης

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ντυβάλ, σε ηλικία 95 ετών

20:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Διέγραψε τον Παναγιώτη Παρασκευαΐδη από την κοινοβουλευτική του ομάδα

18:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Ζιακόπουλου για βροχές, ισχυρούς ανέμους και δυνητικά επικίνδυνα φαινόμενα

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Να δηλωθεί μέσα σε 24 ώρες σε ποια εργαστήρια εντός Ελλάδος θα γίνουν οι εξετάσεις και να έχουν ολοκληρωθεί και οι εκταφές μέχρι τέλος εβδομάδας, ζητά η Εισαγγελία

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός για τις επόμενες δέκα ημέρες μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα -Η πρόγνωση Κολυδά

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα επιδείνωση τις επόμενες ώρες με βροχές και καταιγίδες - Σε «Red Code» 4 περιοχές

21:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η πρώτη δήλωση του Χέιζ-Ντέιβις - «Να βρούμε γρήγορα χημεία, θα δουλέψω σκληρά»

18:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπάλληλος στην Πλεύση Ελευθερίας κατηγορεί την Κωνσταντοπούλου για απλήρωτους μισθούς και εργασιακό «μπούλινγκ»

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Το ΚΚΕ -πιθανόν- ταυτοποίησε δύο από τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν υπέγραψα εγώ» υποστήριξε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου - Απολογείται την Τρίτη

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε νεκρός ο 55χρονος που έφυγε από την Χαλκιδική και αγνοούνταν

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα τρόμου για την Μαρίνα Σταυράκη: Εισέβαλαν σπίτι της ληστές - Βίντεο ντοκουμέντο

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Ο Youtuber Λόγκαν Πολ πούλησε σπάνια κάρτα Pokémon για 16,5 εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασία - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ