James Van Der Beek: Η μεγάλη δωρεά του Στίβεν Σπίλμπεργκ στην οικογένεια - Η άγνωστη σχέση τους

Αν και οι δύο δεν είχαν συνεργαστεί ποτέ, υπήρξε μία «σύνδεσή» τους στο Dawson's Creek 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Τεράστια ανταπόκριση αλληλεγγύης και συμπαράστασης στη σύζυγο και τα 6 παιδιά του Τζέιμς Βαν ντερ Μπικ, μετά τον θάνατό του, σε ηλικία 48 ετών, που άφησε την οικογένεια κατεστραμμένη οικονομικά λόγω των ιατρικών εξόδων του για τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Το ταμείο που διαχειρίζεται το GoFundMe για να βοηθήσει την οικογένεια του ηθοποιού, έχει συγκεντρώσει ήδη 2 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ξεχωρίζει η δωρεά του σκηνοθέτη Στίβεν Σπίλμπεργκ με 25.000 δολάρια.

Μεταξύ των δωρητών, εκτός από τον Σπίλμπεργκ, περιλαμβάνονται και άλλες σημαντικές προσωπικότητες του αμερικανικού κινηματογράφου, όπως ο Jon M. Chu, σκηνοθέτης του Wicked: Parte II, ο οποίος έχει κάνει μια μεταφορά 10.000 δολαρίων, και η βραβευμένη με Όσκαρ Zoe Saldaña (καταχωρημένη στη σελίδα ως Zoe Saldaña-Perego), η οποία έχει δεσμευτεί για μια μηνιαία συνεισφορά 2.500 δολαρίων.

Σε μηνύματα που δημοσιεύτηκαν στη σελίδα του GoFundMe, οι φίλοι της οικογένειας Van Der Beek θέλησαν να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους για την ανταπόκριση.

«Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που είστε δίπλα στον Τζέιμς και την υπέροχη οικογένειά του. Η καλοσύνη σας σημαίνει πολύ περισσότερα από όσα μπορούμε να εκφράσουμε με λόγια. Εν μέσω του βαθύ πόνου, η υποστήριξή σας ήταν ένα φως. Μας θυμίζει ότι η αγάπη υπάρχει, ότι η κοινότητα είναι ισχυρή και ότι το πνεύμα του Τζέιμς συνεχίζει να ενώνει τους ανθρώπους», έγραψαν στην πλατφόρμα.

Steven Spielberg

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ / AP

Η σχέση με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ

Αν και οι Σπίλμπεργκ - Βαν Ντερ Μπικ δεν έχουν συνεργαστεί σε κανένα κινηματογραφικό ή τηλεοπτικό έργο, ο σκηνοθέτης διατηρεί μια συμβολική σχέση με τον ηθοποιό λόγω του θαυμασμού που έδειχνε ο πρωταγωνιστής της σειράς «Dawson's Creek» για το πρόσωπό του, φτάνοντας ακόμη και στο σημείο να διακοσμήσει το δωμάτιό του με αφίσες από τις ταινίες του σκηνοθέτη.

Πέρυσι, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης του καστ της δημοφιλούς σειράς στη Νέα Υόρκη, ο Σπίλμπεργκ εξέπληξε τους θαυμαστές με ένα βίντεο μήνυμα: «Ντόουσον, τα κατάφερες. Ίσως κάποια μέρα καταφέρω να έχω μια ντουλάπα σαν τη δική σου», αστειεύτηκε τότε ο σκηνοθέτης.

