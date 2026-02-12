James Van Der Beek: Πώς η ρήτρα του συμβολαίου του Dawson's Creek τον κατέστρεψε οικονομικά

Ο θάνατος του James Van Der Beek, πρωταγωνιστή του Dawson's Creek, προκάλεσε θλίψη, ωστόσο ανάδειξε μία ακόμα πιο τραγική διάσταση, αυτή των οικονομικών προβλημάτων της οικογένειας, όταν φίλοι δημιούργησαν σελίδα GoFundMe για να βοηθήσουν οικονομικά τη χήρα του και τα έξι παιδιά τους, που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι του, συγκεντρώνοντας σε 7 ώρες πάνω από 1.2 εκατομμύρια δολάρια.

Η έκταση των οικονομικών του δεινών προκάλεσε έκπληξη με δεδομένη την πορεία του στην υποκριτική, αλλά και του μεγέθους του στη βιομηχανία του Χόλιγουντ, όπου θα έπρεπε μόνο από τις επαναλήψεις της σειράς να αμείβεται αδρά.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, δεν κέρδισε χρήματα από τις επαναλήψεις ή συμφωνίες ροής για το Dawson's Creek, το οποίο προβλήθηκε για έξι σεζόν μεταξύ 1998 και 2003.

«Δεν υπήρχε υπολειπόμενο χρημάτων», είπε στο Today το 2012. «Ήμουν 20. Ήταν ένα κακό συμβόλαιο. Δεν είδα σχεδόν τίποτα από αυτό».

Έχει αναφερθεί, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί, ότι ο James και οι συμπρωταγωνιστές του Κέιτι Χολμς, Τζόσουα Τζάκσον και Μισέλ Γουίλιαμς ξεκίνησαν να βγάζουν 35.000 δολάρια ανά επεισόδιο του Dawson's Creek και καθώς η επιτυχία της σειράς μεγάλωνε, κέρδισαν έως και 175.000 δολάρια ανά επεισόδιο στην τελευταία σεζόν.

Ωστόσο, η έλλειψη υπολειπόμενων εσόδων θα είχε σοβαρά επηρεάσει τις προοπτικές των ηθοποιών για μακροπρόθεσμα έσοδα από τη σειρά. Αντίθετα, έχει αναφερθεί ευρέως ότι οι κύριοι ηθοποιοί των Friends, κερδίζουν 20 εκατομμύρια δολάρια ετησίως από υπολειπόμενα έσοδα και επαναλήψεις.

Το 2022, ο James μήνυσε τους Sirius XM και Stitcher αφού ακύρωσαν μια συμφωνία podcast, η οποία του εγγυόταν 700 χιλιάδες δολάρια για 40 επεισόδια.

Σε νομικά έγγραφα, ο ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία δορυφορικού ραδιοφώνου υπαναχώρησε από τη συμφωνία και ζητούσε αποζημίωση επειδή απέρριψε άλλες εργασίες για να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη της εκπομπής.

Ωστόσο, στις αρχές του 2024, ένα δικαστήριο της Καλιφόρνια απέρριψε την υπόθεση, κρίνοντας ότι δεν υπήρχε δεσμευτική σύμβαση.

Ο Τζέιμς μίλησε ειλικρινά για τα οικονομικά προβλήματα σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη διάγνωση του καρκίνου, εξηγώντας πώς είχε μείνει ανίκανος να εργαστεί και να φροντίσει τη γυναίκα και τα παιδιά του κατά τη διάρκεια της εξαντλητικής θεραπείας του.

Οι εκτεταμένοι ιατρικοί λογαριασμοί και το κόστος διαβίωσής του συνέβαλαν στις δυσκολίες καθώς ο Τζέιμς μετακόμισε από το απομακρυσμένο ράντσο της οικογένειας στο Τέξας, το οποίο αγόρασαν το 2020 μετά από χρόνια διαμονής στο Λος Άντζελες, σε ένα διαμέρισμα πιο κοντά στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Τον Δεκέμβριο ο James αναγκάστηκε να πουλήσει αναμνηστικά από τα γυρίσματα του Dawson's Creek για 47.000 δολάρια.