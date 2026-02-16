Πένθος στον κόσμο του gaming - Πέθανε ο μηχανικός που σχεδίασε όλες τις κονσόλες της Sega

Ο Ιάπωνας μηχανικός που έφερε τις κονσόλες παιχνιδιών στα σαλόνια των σπιτιών

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Θλίψη σκόρπισε στους θαυμαστές του gaming, o θάνατος του «πατέρα» των κονσολών παιχνιδιών.

Ο Hideki Sato, πρώην πρόεδρος της Sega και σχεδιαστής των εμβληματικών κονσολών της, πέθανε σε ηλικία 77 ετών, μετέδωσε το ιαπωνικό μέσο ενημέρωσης Beep 21.

Ο Sato εντάχθηκε στην εταιρεία το 1971 και ανέβηκε στις τάξεις πριν γίνει αναπληρωτής πρόεδρος μεταξύ 2001 και 2003.

PEOPLE STAND IN LINE

Μαζί με την ομάδα έρευνας και ανάπτυξης, ο Sato ήταν υπεύθυνος για τη δημιουργία του υλικού arcade και της οικιακής κονσόλας της Sega.

Τα προϊόντα που κυκλοφόρησαν υπό την εποπτεία του περιελάμβαναν το SG-1000, το Sega Master System, το Sega Mega Drive, το Sega Saturn και το Sega Dreamcast.

Ο Sato σχεδίασε επίσης το Sega System 1, καθώς και τον υπολογιστή SC-3000.

Μέχρι τη στιγμή που έφυγε από την εταιρεία το 2008, το τοπίο του gaming είχε αλλάξει και η Sega μετατράπηκε από κατασκευαστής υλικού στη δημοσίευση παιχνιδιών για αντίπαλες πλατφόρμες, όπως η Nintendo, το PlayStation και το Xbox.

sega.jpg

Μεταξύ των πιο δημοφιλών συστημάτων παιχνιδιών που δημιουργήθηκαν ήταν το Sega Mega Drive, το οποίο εισήγαγε μια γενιά σε παιχνίδια τύπου arcade στο σαλόνι, συμπεριλαμβανομένου του αρχικού Sonic the Hedgehog.

Οι πωλήσεις της κονσόλας της Sega κορυφώθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του '90 πριν η άφιξη του πρώτου PlayStation δημιουργήσει ένα νέο πρότυπο για τα βιντεοπαιχνίδια.

DESFILE DE MACY΄S

Αργότερα βγήκε από την παραγωγή, αλλά επανήλθε τα τελευταία χρόνια χάρη στην αυξανόμενη νοσταλγία για τα ρετρό προϊόντα.

Κατά τη διάρκεια της ακμής της, η Sega πούλησε περισσότερες από 100 εκατομμύρια οικιακές κονσόλες, με το Sega Genesis/Mega Drive να πουλά περίπου 43 εκατομμύρια μονάδες παγκοσμίως.

