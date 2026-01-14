To Hyundai Staria Electric φέρνει 800V τεχνολογία στα βαν
Η Hyundai επεκτείνει την ηλεκτρική της γκάμα παρουσιάζοντας το Staria Electric, την αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή του μεγάλου πολυχρηστικού βαν.
Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στην έκθεση των Βρυξελλών, με το μοντέλο να απευθύνεται τόσο σε οικογενειακή όσο και σε επαγγελματική χρήση.
