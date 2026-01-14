Διάρρηξη θυρίδων: Πόσο ευάλωτα είναι τα lockers στις ορέξεις των επιτήδειων -Οι δικλείδες ασφαλείας

Πόσο ευάλωτα είναι τα “έξυπνα” lockers; Τα πρώτα περιστατικά διάρρηξης στην Ελλάδα ανοίγουν συζήτηση

Newsbomb

Διάρρηξη θυρίδων: Πόσο ευάλωτα είναι τα lockers στις ορέξεις των επιτήδειων -Οι δικλείδες ασφαλείας
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ραγδαία εξάπλωση των αυτόματων lockers παραλαβής δεμάτων, όπως αυτά της BOX NOW, των ΕΛΤΑ και άλλων ιδιωτικών δικτύων, έχει δημιουργήσει ένα νέο τοπίο στην εφοδιαστική αλυσίδα, όπου η ευκολία και η 24ωρη διαθεσιμότητα αποτελούν κεντρικά επιχειρήματα. Ωστόσο, η πρόσφατη καταγραφή περιστατικών παραβίασης θυρίδων φέρνει στο προσκήνιο ένα ζήτημα το οποίο έως τώρα θεωρούνταν μάλλον θεωρητικό: Την ενδεχόμενη ευαλωτότητα των lockers σε φυσικές διαρρήξεις.

Το περιστατικό στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων κι επιβεβαιωμένη πληροφορία από την εταιρεία, σημειώθηκε παραβίαση θυρίδων Box Now σε εγκατάσταση στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό αφορά φυσική καταστροφή-διάρρηξη θυρίδων, με στόχο την κλοπή περιεχομένου.

Η εταιρεία ενημερώθηκε, κινητοποιήθηκε άμεσα και προχώρησε στη διαδικασία διερεύνησης και αποκατάστασης. Είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται ένα περιστατικό αυτού του τύπου σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με την εταιρεία, τα lockers στο συγκεκριμένο σημείο παραμένουν ανενεργά μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές που προκάλεσαν στις θυρίδες οι επιτήδειοι.

Ακόμη ένα περιστατικό στον Πειραιά

Σε επικοινωνία που είχε το newsbomb.gr με τον COO της εταιρείας, επιβεβαιώθηκε πως το προηγούμενο υπήρξε και δεύτερο περιστατικό διάρρηξης locker σε σημείο του Πειραιά. Το συμβάν, σύμφωνα με την εταιρεία, αντιμετωπίστηκε άμεσα και καταγράφηκε ως μεμονωμένο. Η Box Now, όπως αναφέρει, έχει αυξημένες δικλείδες ασφαλείας, που αποτρέπουν επιτήδειους από το να τις παραβιάσουν γι αυτό και τα κρούσματα, είναι αμελητέα για τον όγκο των θυρίδων που διαθέτει η εταιρεία.

Το γεγονός ότι δύο περιστατικά καταγράφηκαν σε μικρό χρονικό διάστημα -παρότι η εταιρεία διαθέτει χιλιάδες θυρίδες πανελλαδικά- ανοίγει τη συζήτηση για το αν τα lockers θα αποτελέσουν στο μέλλον πιο συχνό στόχο οργανωμένων ή ευκαιριακών δραστών.

Τι δείχνει η έρευνα στο διαδίκτυο και στα social media

Οι περισσότερες σχετικές αναφορές από χρήστες των υπηρεσιών των parcel lockers, αφορούν περιστατικά "phishing" SMS τύπου «το δέμα σας είναι σε αναμονή», τα οποία χρησιμοποιούν παρανόμως τα brand των courier, ωστόσο, δεν σχετίζονται με φυσικές διαρρήξεις, αλλά με προσπάθεια απόκτησης πρόσβασης σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Η νέα πραγματικότητα: Τα lockers ως «στόχος ευκαιρίας»

Όπως αναφέρουν στελέχη της αγοράς logistics, τα lockers θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα χαμηλού κινδύνου λόγω:

της στιβαρής μεταλλικής κατασκευής,

της έλλειψης χρηματικού ανταλλάγματος (δεν υπάρχουν χρήματα μέσα),

του περιορισμένου χρόνου παραμονής των δεμάτων,

της συνεχούς καταγραφής μέσω εφαρμογών και tracking.

Ωστόσο, η αυξανόμενη χρήση τους -και η γεωγραφική διασπορά τους σε χιλιάδες σημεία, από πυκνοκατοικημένες περιοχές έως απομονωμένα σημεία- τα καθιστά πλέον ορατά κι ενδεχομένως πιο ελκυστικό στόχο για ευκαιριακές κλοπές.

Τι μέτρα λαμβάνουν οι εταιρείες

Με βάση τις πληροφορίες που έχουν γνωστοποιήσει οι αντίστοιχες εταιρείες:

  • αυξάνεται η συχνότητα ελέγχων στα σημεία,
  • ενισχύονται τα συστήματα φυσικής ασφάλειας (κάμερες, φωτισμός, αισθητήρες),
  • εφαρμόζονται πρωτόκολλα άμεσης ειδοποίησης σε περίπτωση παραβίασης,
  • αναπτύσσονται νέοι τύποι θυρίδων με ενισχυμένο μεταλλικό περίβλημα.

Οι εταιρείες στις ιστοσελίδες τους έχουν αναρτημένες πληροφορίες για το πώς μπορεί κάποιος πελάτης να αποζημιωθεί, αν κι εφόσον υπάρξει ζημιά στο περιεχόμενο της θυρίδας, λόγω επιβεβαιωμένης παραβίασης.

Παρά τα μεμονωμένα περιστατικά, τα δεδομένα δείχνουν ότι οι παραβιάσεις lockers στην Ελλάδα δεν αποτελούν σήμερα μαζικό φαινόμενο. Όμως η εμφάνισή τους -έστω και σε περιορισμένο αριθμό- υπενθυμίζει ότι κάθε νέο τεχνολογικό σύστημα χρειάζεται συνεχή αξιολόγηση κι ενίσχυση της ασφάλειας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Ανατιμήσεις φωτιά σε βασικά τρόφιμα με το... καλημέρα του 2026

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Διάρρηξη θυρίδων: Πόσο ευάλωτα είναι τα lockers στις ορέξεις των επιτήδειων -Οι δικλείδες ασφαλείας

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Φανάρι – Μόσχα: Νέο «σχίσμα» στην Ορθοδοξία - Η κόντρα για την Εκκλησία του Μαυροβουνίου

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος βοηθά τη Λόρα να σβήσει τα ίχνη της - Πούλησε κοσμήματα σε ενεχυροδανειστήριο της Αθήνας

06:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με λιακάδα και άνοδο της θερμοκρασίας η Τετάρτη – Πότε θα επιστρέψουν τα χιόνια

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα απειλούν οι σκληροί των μπλόκων - «Δεν εκβιαζόμαστε» διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Προπαγάνδα τηλεοπτικών «ομολογιών» και προετοιμασίες εκτελέσεων – Ο Τραμπ καλεί σε συνέχιση των διαδηλώσεων – «Επίθεση» των μουλάδων σε ΗΠΑ και Ισραήλ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ταξί και σήμερα η χώρα λόγω της απεργίας των αυτοκινητιστών

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 14 Ιανουρίου

04:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Ανοιχτή για λίγο ακόμα η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις – Οι δικαιούχοι και η διαδικασία

04:06ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο μουσικός Τζον Φορτέ – Ο άνθρωπος πίσω από τον ήχο των Fugees και στενός συνεργάτης της Λόριν Χιλ

03:40ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Με… ακατάλληλη χειρονομία απάντησε ο Τραμπ σε λεκτική επίθεση εργαζομένου σε εργοστάσιο

03:14ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Το Ιράν κατηγορεί τον Τραμπ για υποκίνηση βίας και απειλή της εθνικής του ασφάλειας

02:48ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητο: Η Ευρώπη θα εκδώσει νέες οδηγίες για την τιμολόγηση των κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων

02:22ΕΡΓΑΣΙΑ

50η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 300 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 8.000 θέσεις εργασίας

01:56ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η Κλοντέτ Κόλβιν – Υπήρξε μορφή του αγώνα κατά των φυλετικών διακρίσεων στις ΗΠΑ

01:32ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ προειδοποιεί με «πολύ ισχυρή δράση» σε περίπτωση που το Ιράν απαγχονίσει διαδηλωτές

01:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι

00:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Σε σύγχυση οι επενδυτές σχετικά με την επιβολή πλαφόν 10% στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή; Η προϋπόθεση του Σιβηρικού Αντικυκλώνα και η ταλάντωση Madden - Julian

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέος χιονιάς - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

14:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απογοητευμένος ο Χρήστος Τζόλης: «Δεν περίμενα ότι δεν θα κερδίσω το Χρυσό Παπούτσι»

23:19LIFESTYLE

Επιστρέφει στη μουσική ο Πασχάλης Τερζής: Σε λίγες ημέρες κυκλοφορεί το νέο του τραγούδι δια χειρός Χρήστου Νικολόπουλου

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 13/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 11.000.000 ευρώ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Εισαγγελέας πυροβόλησε δικαστή μέσα στο εφετείο - Ήταν ζευγάρι

09:48LIFESTYLE

Σάλος με κατάστημα εστίασης: Χρησιμοποιεί τον Γιώργο Παπαδάκη με ΑΙ για να διαφημίσει καφέ

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Νεκρή η σερβιτόρα με το κράνος και τα βεγγαλικά -Ποια ήταν η Cyane Panine

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα στο νησί των Ιωαννίνων: Βλάβη στην πλατφόρμα που το συνδέει με την ηπειρωτική χώρα

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού: Αποχωρεί από το Δ.Σ του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών - «Καρφιά» σε όσους την κατηγόρησαν

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Πετρούπολη: Απόπειρα βιασμού σε βάρος 13χρονης - Χειροπέδες σε έναν 31χρονο

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ενόχληση για τις κινήσεις Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ στο ενεργειακό μέτωπο

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος βοηθά τη Λόρα να σβήσει τα ίχνη της - Πούλησε κοσμήματα σε ενεχυροδανειστήριο της Αθήνας

20:50ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Κλειστή η Λεωφόρος Εθνικής Αντίστασης και στα δύο ρεύματα λόγω έργων

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η τραγουδίστρια Βάσω Μεσσηνέζη

10:55WHAT THE FACT

Ο ωκεανός στον Παναμά σταμάτησε να «αναπνέει»: Ένα προειδοποιητικό γεγονός που μπορεί να εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον πλανήτη

22:59ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega τζακ ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει το Τζόκερ στην κλήρωση της Πέμπτης (15/1)

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει γνωστή influencer για την περιπέτεια με την υγεία της - «Ξύπνησα κάνοντας εμετό με αίμα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ