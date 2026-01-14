Διάρρηξη θυρίδων: Πόσο ευάλωτα είναι τα lockers στις ορέξεις των επιτήδειων -Οι δικλείδες ασφαλείας

Η ραγδαία εξάπλωση των αυτόματων lockers παραλαβής δεμάτων, όπως αυτά της BOX NOW, των ΕΛΤΑ και άλλων ιδιωτικών δικτύων, έχει δημιουργήσει ένα νέο τοπίο στην εφοδιαστική αλυσίδα, όπου η ευκολία και η 24ωρη διαθεσιμότητα αποτελούν κεντρικά επιχειρήματα. Ωστόσο, η πρόσφατη καταγραφή περιστατικών παραβίασης θυρίδων φέρνει στο προσκήνιο ένα ζήτημα το οποίο έως τώρα θεωρούνταν μάλλον θεωρητικό: Την ενδεχόμενη ευαλωτότητα των lockers σε φυσικές διαρρήξεις.

Το περιστατικό στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων κι επιβεβαιωμένη πληροφορία από την εταιρεία, σημειώθηκε παραβίαση θυρίδων Box Now σε εγκατάσταση στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό αφορά φυσική καταστροφή-διάρρηξη θυρίδων, με στόχο την κλοπή περιεχομένου.

Η εταιρεία ενημερώθηκε, κινητοποιήθηκε άμεσα και προχώρησε στη διαδικασία διερεύνησης και αποκατάστασης. Είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται ένα περιστατικό αυτού του τύπου σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με την εταιρεία, τα lockers στο συγκεκριμένο σημείο παραμένουν ανενεργά μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές που προκάλεσαν στις θυρίδες οι επιτήδειοι.

Ακόμη ένα περιστατικό στον Πειραιά

Σε επικοινωνία που είχε το newsbomb.gr με τον COO της εταιρείας, επιβεβαιώθηκε πως το προηγούμενο υπήρξε και δεύτερο περιστατικό διάρρηξης locker σε σημείο του Πειραιά. Το συμβάν, σύμφωνα με την εταιρεία, αντιμετωπίστηκε άμεσα και καταγράφηκε ως μεμονωμένο. Η Box Now, όπως αναφέρει, έχει αυξημένες δικλείδες ασφαλείας, που αποτρέπουν επιτήδειους από το να τις παραβιάσουν γι αυτό και τα κρούσματα, είναι αμελητέα για τον όγκο των θυρίδων που διαθέτει η εταιρεία.

Το γεγονός ότι δύο περιστατικά καταγράφηκαν σε μικρό χρονικό διάστημα -παρότι η εταιρεία διαθέτει χιλιάδες θυρίδες πανελλαδικά- ανοίγει τη συζήτηση για το αν τα lockers θα αποτελέσουν στο μέλλον πιο συχνό στόχο οργανωμένων ή ευκαιριακών δραστών.

Τι δείχνει η έρευνα στο διαδίκτυο και στα social media

Οι περισσότερες σχετικές αναφορές από χρήστες των υπηρεσιών των parcel lockers, αφορούν περιστατικά "phishing" SMS τύπου «το δέμα σας είναι σε αναμονή», τα οποία χρησιμοποιούν παρανόμως τα brand των courier, ωστόσο, δεν σχετίζονται με φυσικές διαρρήξεις, αλλά με προσπάθεια απόκτησης πρόσβασης σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Η νέα πραγματικότητα: Τα lockers ως «στόχος ευκαιρίας»

Όπως αναφέρουν στελέχη της αγοράς logistics, τα lockers θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα χαμηλού κινδύνου λόγω:

της στιβαρής μεταλλικής κατασκευής,

της έλλειψης χρηματικού ανταλλάγματος (δεν υπάρχουν χρήματα μέσα),

του περιορισμένου χρόνου παραμονής των δεμάτων,

της συνεχούς καταγραφής μέσω εφαρμογών και tracking.

Ωστόσο, η αυξανόμενη χρήση τους -και η γεωγραφική διασπορά τους σε χιλιάδες σημεία, από πυκνοκατοικημένες περιοχές έως απομονωμένα σημεία- τα καθιστά πλέον ορατά κι ενδεχομένως πιο ελκυστικό στόχο για ευκαιριακές κλοπές.

Τι μέτρα λαμβάνουν οι εταιρείες

Με βάση τις πληροφορίες που έχουν γνωστοποιήσει οι αντίστοιχες εταιρείες:

αυξάνεται η συχνότητα ελέγχων στα σημεία,

ενισχύονται τα συστήματα φυσικής ασφάλειας (κάμερες, φωτισμός, αισθητήρες),

εφαρμόζονται πρωτόκολλα άμεσης ειδοποίησης σε περίπτωση παραβίασης,

αναπτύσσονται νέοι τύποι θυρίδων με ενισχυμένο μεταλλικό περίβλημα.

Οι εταιρείες στις ιστοσελίδες τους έχουν αναρτημένες πληροφορίες για το πώς μπορεί κάποιος πελάτης να αποζημιωθεί, αν κι εφόσον υπάρξει ζημιά στο περιεχόμενο της θυρίδας, λόγω επιβεβαιωμένης παραβίασης.

Παρά τα μεμονωμένα περιστατικά, τα δεδομένα δείχνουν ότι οι παραβιάσεις lockers στην Ελλάδα δεν αποτελούν σήμερα μαζικό φαινόμενο. Όμως η εμφάνισή τους -έστω και σε περιορισμένο αριθμό- υπενθυμίζει ότι κάθε νέο τεχνολογικό σύστημα χρειάζεται συνεχή αξιολόγηση κι ενίσχυση της ασφάλειας.