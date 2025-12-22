Μόσχα: Βομβιστική επίθεση σε αυτοκίνητο με στόχο Ρώσο στρατηγό - Βίντεο, φωτογραφίες

Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας ανέφερε σε ανακοίνωσή της στο Telegram ότι ο Αντιστράτηγος Φανίλ Σαρβάροφ, επικεφαλής του Τμήματος Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης του Ρωσικού Γενικού Επιτελείου, υπέκυψε στα τραύματά του που προκλήθηκαν από την έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου.

«Σύμφωνα με τους ερευνητές, το πρωί της 22ας Δεκεμβρίου, ένας εκρηκτικός μηχανισμός που είχε τοποθετηθεί κάτω από το κάτω μέρος ενός αυτοκινήτου πυροδοτήθηκε στην οδό Γιασενέβαγια στη Μόσχα», ανέφερε η δήλωση. «Οι ερευνητές εξετάζουν διάφορες θεωρίες σχετικά με τη δολοφονία. Μία από αυτές είναι ότι το έγκλημα ενορχηστρώθηκε από τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών», πρόσθεσε.

Russian Lieutenant General Fanil Sarvarov was killed in a car explosion in Moscow on Monday, the Russian Investigative Committee said. pic.twitter.com/9O7TeyBerV — China Xinhua News (@XHNews) December 22, 2025

Εικόνες από την περιοχή δείχνουν ένα λευκό αυτοκίνητο με σοβαρές ζημιές και τις πόρτες του σπασμένες, περικυκλωμένο από άλλα οχήματα σε ένα πάρκινγκ. Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο Σαρβάροφ είχε συμμετάσχει στο παρελθόν σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης Οσετίας-Ινγκουσετίας και των πολέμων της Τσετσενίας τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, και ηγήθηκε επίσης ειδικών επιχειρήσεων στη Συρία μεταξύ 2015-2016.

Από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, αρκετοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν γίνει στόχος επιθέσεων στη ρωσική πρωτεύουσα. Νωρίτερα τον Απρίλιο, ένας άλλος ανώτερος στρατιωτικός αξιωματικός, ο Αντιστράτηγος Γιαροσλάβ Μοσκάλικ, σκοτώθηκε σε έκρηξη αυτοκινήτου στην περιοχή της Μόσχας, την οποία η Ρωσία απέδωσε στην Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας. Το Κίεβο ούτε επιβεβαίωσε ούτε αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή.

Τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, ο Αντιστράτηγος Ιγκόρ Κιρίλοφ, επικεφαλής των Ρωσικών Στρατευμάτων Άμυνας κατά της Ακτινοβολίας, των Χημικών και των Βιολογικών Ακτινοβολιών, σκοτώθηκε επίσης σε έκρηξη στη ρωσική πρωτεύουσα. Πολλά ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Ukrinform, επικαλούμενα πηγές, ανέφεραν ότι ο θάνατός του προήλθε από «ειδική επιχείρηση» της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας.