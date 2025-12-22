Ντουμπάι: Νεκρή σε ξενοδοχείο 25χρονη αεροσυνοδός - Την μαχαίρωσαν 15 φορές με ψαλίδι

Φρικτό έγκλημα σημειώθηκε στο Ντουμπάι, όταν 25χρονη αεροσυνοδός εντοπίστηκε νεκρή σε δωμάτιο πεντάστερου ξενοδοχείου, αφού μαχαιρώθηκε τουλάχιστον 15 φορές με ψαλίδι.

Ο 41χρονος Άλμπερτ Μόργκαν - πρώην σύζυγος του θύματος - κρατήθηκε ως ύποπτος για ανθρωποκτονία μετά την άφιξή του στην Αγία Πετρούπολη, σύμφωνα με δικαστική απόφαση.

Σύμφωνα με την Daily Mail, οι ερευνητές πιστεύουν ότι κίνητρο της δολοφονίας ήταν η ζήλια του 41χρονου ο οποίος πίστευε ότι το θύμα εργαζόταν ως συνοδός πολυτελείας για VIP επιβάτες, όσο ήταν σε σχέση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μόργκαν παρίστανε τον πελάτη για να αποκτήσει πρόσβαση στο δωμάτιό της στο ξενοδοχείο «Voco Bonnington», με σκοπό να την αλείψει με πράσινη μπογιά και να της κόψει τα μαλλιά με ψαλίδι.

Flight attendant, 25, is found 'stabbed to death at five-star Dubai hotel' https://t.co/MJ6wkELoZ7 — Daily Mail (@DailyMail) December 21, 2025

Ωστόσο, όταν εμφανίστηκε, ξέσπασε έντονος καβγάς μεταξύ τους, με αποτέλεσμα την φρικτή δολοφονία της 25χρονης.

Η άτυχη αεροσυνοδός εντοπίστηκε νεκρή με 15 θανάσιμα τραύματα στον λαιμό, τον κορμό και τα άκρα.

Ο Μόργκαν φέρεται να ταξίδεψε στο Ντουμπάι με έναν συνεργό — έναν δικαστικό επιμελητή από την Αγία Πετρούπολη — ο οποίος ακολούθησε το θύμα από το λόμπι για να εντοπίσει τον αριθμό του δωματίου της.

Στη συνέχεια, αφού φόρεσε μια ρόμπα ξενοδοχείου από το δωμάτιο πλυντηρίου, ο Μόργκαν φέρεται να έπεισε μια καμαριέρα να τον αφήσει να μπει στο δωμάτιο, ισχυριζόμενος ότι είχε ξεχάσει το κλειδί του.

Flight attendant 'found dead at five-star Dubai hotel with stab wounds’ https://t.co/QGTYCL0ak3 — The Sun (@TheSun) December 21, 2025

Η αστυνομία του Ντουμπάι ταυτοποίησε τον ύποπτο μέσω καμερών ασφαλείας του ξενοδοχείου και ενημέρωσε τις ρωσικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη.

Πριν συλληφθεί, ο Μόργκαν φέρεται να είχε υποβάλει αιτήματα για να σταλεί να πολεμήσει στον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία.

Η κατάταξη στον στρατό αποτελεί συχνά «παραθυράκι» που χρησιμοποιούν πολλοί φερόμενοι εγκληματίες στη Ρωσία για να αποφύγουν τη δικαιοσύνη.

Παρά αυτή την προσπάθεια, ο Μόργκαν συνελήφθη από την αστυνομία και προφυλακίστηκε για δύο μήνες ενόψει περαιτέρω ερευνών.

Κατά τη διάρκεια του διετούς γάμου τους, η γυναίκα είχε καλέσει αρκετές φορές την αστυνομία λόγω άγριων τσακωμών με τον Μόργκαν, αλλά στη συνέχεια απέσυρε τις καταγγελίες της, σύμφωνα με αναφορές που επικαλούνται πηγές των αρχών.

Σε ανακοίνωση του δικαστηρίου αναφέρεται: «Το Περιφερειακό Δικαστήριο Οκτιάμπρσκι της Αγίας Πετρούπολης διέταξε την προφυλάκιση του Άλμπερτ Μόργκαν ως προληπτικό μέτρο, κατηγορούμενου για τη διάπραξη εγκλήματος βάσει του Άρθρου 105, Παράγραφος 1, του Ρωσικού Ποινικού Κώδικα (ανθρωποκτονία)».

Οι ανακριτικές αρχές της Αγίας Πετρούπολης δήλωσαν: «Σύμφωνα με τους ερευνητές, μεταξύ 17 και 18 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, ο άνδρας, καταδιώκοντας το θύμα με το οποίο είχε προηγουμένως σχέση, της κατάφερε τουλάχιστον 15 μαχαιριές σε ζωτικά όργανα με αιχμηρό ή κοπτικό αντικείμενο, προκαλώντας τον θάνατό της.Μετά τη διάπραξη του εγκλήματος, ο άνδρας διέφυγε από τη χώρα και συνελήφθη κατά την επιστροφή του στην Αγία Πετρούπολη».

Διαβάστε επίσης