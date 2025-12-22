Εορτολόγιο 22 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύτριας, του Αγίου Ζωίλου και του Αγίου Χρυσογόνου

Γιάννης Φιλιππάκος

Γιορτή σήμερα - Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια
Η Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Αναστασία, Νατάσα, Νανά, Τασία, Σία, Τατία, Τάσα, Τέσα, Σάσα *
  • Ζωΐλος, Ζωΐλα

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια

Σύμφωνα με τον συναξαριστή, η Αναστασία η Φαρμακολύτρια γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Ρώμη στα τέλη του 3ου μ.Χ αιώνα. Ήταν κόρη αρχοντικής οικογένειας. Πατέρας της ήταν ο Πραιτέξτατος, ισχυρός προύχοντας την Ρωμαϊκή εποχή και ειδωλολάτρης. Η μητέρα της Φλαβία ήταν χριστιανή.

Η Αναστασία βαφτίστηκε χριστιανή και ανατράφηκε από την μητέρα της. Την οδήγησε μάλιστα στον χριστιανό διδάσκαλο Χρυσόγονο, που μετά το θάνατο της μητέρας της ανέλαβε πλήρως τη διδασκαλία της. Όταν η Αναστασία έφτασε σε ώριμη ηλικία, ο πατέρας της την πίεζε να παντρευτεί τον Ρωμαίο εθνικό Πόπλιο, το οποίο και έγινε παρά τη θέλησή της. Η Αναστασία απέφυγε τον Πόπλιο σαρκικά, προφασιζόμενη ότι ήταν ασθενής, νόσο αεί προφασιζόμενη όπως αναγράφει το συναξάριό της, ενώ αυτός της κατέτρωγε την περιουσία σε ειδωλολατρικές και άσωτες εκδηλώσεις. Η Αναστασία υπέφερε πολύ, διότι δεν μπορούσε να εκπληρώσει ελεύθερα τις χριστιανικές της υποχρεώσεις.

Ο αιφνίδιος θάνατος του συζύγου της, ελευθέρωσε όλες τις δυνατότητες της Αναστασίας. Έτσι διέθετε όλα της τα πλούτη, το χρόνο, τη δράση και την αγάπη της στο να επισκέπτεται στις φυλακές τους φυλακισμένους Χριστιανούς, να τους ενισχύει και να τους ενθαρρύνει, ώστε να μην δειλιάσουν μπροστά στο μαρτύριο. Έγινε αλείπτρια, δηλαδή προπονήτρια, πολλών μαρτύρων που οφείλουν το ένδοξο μαρτυρικό τους τέλος στην ενθάρρυνση και τη στήριξη της Αναστασίας.

Στο έργο της αυτό δεν περιορίστηκε μόνο στη Ρώμη αλλά άπλωσε τη δράση της μέχρι την Ανατολή, έως την Νικομήδεια της Μικράς Ασίας, αφού διέτρεξε το Ιλλυρικό και τη Μακεδονία, όπου έδρασε κυρίως στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Η δράση της στη Θεσσαλονίκη

Οι αγίες Αγάπη, Χιονία και Ειρήνη από τη Θεσσαλονίκη, μαθήτριες της αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας που μαρτύρησαν στην περιοχή της Ξηροκρήνης. Μικρογραφία απο το Μηνολόγιο του Βασιλείου B'.

Ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη, αποτέλεσε τη διδάσκαλο στον Χριστιανισμό για τις τρεις αδελφές Αγάπη, Χιονία και Ειρήνη, που μαρτύρησαν επί Διοκλητιανού στη Θεσσαλονίκη. Πριν το μαρτύριο τους, οι τρεις μαθήτριές της, γνώρισαν την φροντίδα και την αγάπη της, για το λόγο αυτό οι ρωμαϊκές αρχές της πόλης φυλάκισαν και βασάνισαν την Αναστασία σε φυλακή της Θεσσαλονίκης. Είναι μάλιστα πιθανό ότι το όρος στο οποίο τοξεύθηκε από στρατιώτη η τρίτη από τις αδελφές, η αγία Ειρήνη, είναι το όρος όπου σήμερα βρίσκεται η Μονή της Αγίας Αναστασίας στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης. Η Αναστασία φρόντισε για τον ενταφιασμό των τιμίων σωμάτων των τριών αδελφών παρθενομαρτύρων. Η μνήμη των εν Θεσσαλονίκη μαθητριών της Αγίας Αναστασίας, τριών αδελφών Αγάπης, Χιονίας και Ειρήνης τιμάται στις 16 Απριλίου. Μάλιστα δύο παλαιοχριστιανικές βασιλικές που βρέθηκαν στη συνοικία Ξηροκρήνη της Θεσσαλονίκης θεωρείται πως συνδέονται με το μαρτύριο των τριών γυναικών (Παλαιοχριστιανική Βασιλική Ξηροκρήνης και Παλαιοχριστιανική Βασιλική οδού Αγίου Δημητρίου και Λαγκαδά).

Το μαρτύριο της Αγίας Αναστασίας

Η άκαμπτη και ανυποχώρητη Αναστασία τελικά δέθηκε σε πασσάλους και δεμένη ως ήταν παραδόθηκε στη φωτιά στις 22 Δεκεμβρίου του 303 ή 304 μ.Χ. στη Θεσσαλονίκη (ή κατά άλλους στο Σίρμιο) ενώ άλλες πηγές τοποθετούν το μαρτύριό της στη Ρώμη.

Το τίμιο σώμα της Αναστασίας, το παρέλαβε σύμφωνα με τα συναξάρια, μια ευσεβής αρχόντισσα χρησιμοποιώντας τη γνωριμία με τον τοπικό Έπαρχο και το ενταφίασε στον κήπο της οικίας της. Αργότερα έκτισε εκεί χριστιανικό ναό.

Άλλες πηγές αναγράφουν ότι ο σύζυγος της Αναστασίας, Πόπλιος, την φυλάκισε γιατί δεν κατάφερε να τη μεταστρέψει στην ειδωλολατρία. Τον δε διδάσκαλό της Χρυσόγονο τον έκλεισε ο Διοκλητιανός σε φυλακή και τον βασάνιζε, διότι δίδασκε με παρρησία και πολλή επιτυχία τον Χριστιανισμό. Σώζεται αλληλογραφία μεταξύ της Αγίας Αναστασίας, τον καιρό που την είχε φυλακίσει ο άνδρας της, για να εμποδίσει την φιλάνθρωπη δράση της, και του Χρυσογόνου, όταν ήταν και αυτός στην φυλακή. Τον Χρυσόγονο ακολούθησε η Αναστασία στη μαρτυρική του πορεία από τη Ρώμη στη Νικομήδεια, αφού εν τω μεταξύ αποφυλακίσθηκε μετά τον θάνατο του συζύγου της (ο Πόπλιος πήγε πρέσβης στην Περσία όπου τον βρήκε αιφνίδιος θάνατος).

Ἀπολυτίκιον

Ἀπολυτίκιον Ἦχος πλ. α'. Τὸν συνάναρχον Λόγον

Tῶν μαρτύρων ταῖς χρείαις διακονήσασα, μαρτυρικῶς ἐμιμήσω τὰς ἀριστείας αὐτῶν, δι' ἀθλήσεως ἐχθρὸν καταπαλαίσασα, ὅθεν βλαστάνεις δαψιλῶς χάριν ἄφθονον ἀεί, θέοφρων Ἀναστασία, τοῖς προσιοῦσιν ἐκ πόθου τῇ ἀρωγῇ τῆς προστασίας σου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:46ΚΑΙΡΟΣ

Βροχερά Χριστούγεννα και παγωμένη Πρωτοχρονιά – «Κλείδωσε» ο καιρός για τις μέρες των εορτών

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 1,7 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου

04:54WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 22 Δεκεμβρίου

04:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Μαρούσι

04:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Σήμερα το δεύτερο κύμα πληρωμών σε 1,7 εκατ. συνταξιούχους

03:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεταφορικό ισοδύναμο: Ολοκληρώθηκαν πληρωμές ύψους 22,16 εκατ. ευρώ σε χιλιάδες δικαιούχους

03:14ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Άστατος ο καιρός των Χριστουγέννων – «Ψυχρές κατεβασιές» την Πρωτοχρονιά

02:48ΕΡΓΑΣΙΑ

Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

02:24ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 5Κ/2023: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 397 μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία (ΔΕ)

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Οι αντάρτες του ELN κήρυξαν μονομερή κατάπαυση του πυρός τα Χριστούγεννα

01:36ΚΟΣΜΟΣ

Γουίτκοφ: «Εποικοδομητικές» οι συνομιλίες με τη Ρωσία για την Ουκρανία

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Ελ Σαλβαδόρ: Ποινές εκατοντάδων και χιλιάδων ετών σε μέλη της συμμορίας Μάρα Σαλβατρούτσα

00:48ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Απελευθερώθηκαν άλλοι 130 μαθητές του καθολικού σχολείου που είχαν απαχθεί τον Νοέμβριο

00:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Είναι περίοδος αποφάσεων, φτάσαμε στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων μας» - Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

00:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Τα highlights του ΑΕΚ – ΟΦΗ (βίντεο)

23:54ΕΛΛΑΔΑ

Πώς «ακούγονται» το Δέλτα του Αξιού και η λίμνη Ορεστιάδα; Ερευνητικό έργο καταγράφει τα ηχοτοπία στα δύο οικοσυστήματα

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλία: Σάλος με την «χρυσή» αγρότισσα που εισέπραξε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Άγρια επίθεση κατά Εβραίων - «Δεν θέλουμε Σιωνιστές στη χώρα μας»

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: 40χρονος δολοφόνησε τη σύντροφό του με μαχαίρι και αυτοκτόνησε πέφτοντας στο κενό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλία: Σάλος με την «χρυσή» αγρότισσα που εισέπραξε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πιλότος αρνήθηκε να απογειώσει αεροπλάνο επειδή ήταν απλήρωτος

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Εργάτες από το Νεπάλ καθαρίζουν το ψηλότερο κτίριο του κόσμου στο Ντουμπάι από τα 828 μέτρα

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

10:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Πολικός Στρόβιλος γίνεται ισχυρότερος - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα τον Ιανουάριο

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανόν είναι να χιονίσει στην Αθήνα - «Ο Γενάρης κρύβει εκπλήξεις» λέει ο Καντερές

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Ζουράφα ή Ζγόραφα: μια άγνωστη νησίδα ΒΑ της Σαμοθράκης, ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών - Η αντίδραση της Καρυστιανού

18:26ΕΘΝΙΚΑ

Τι συμβαίνει με τη «δύναμη ταχείας επέμβασης» Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ; - «Δόθηκε εντολή για τον σχεδιασμό της» λένε ισραηλινά ΜΜΕ

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Σιβηρικό ψύχος στην Ευρώπη: Έρχεται «χειμώνας από τα παλιά» στο τέλος της χρονιάς - Χιόνια και στην Ελλάδα- Το φαινόμενο της Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης

13:51WHAT THE FACT

Υγρασία στο σπίτι: Η «πολωνική μέθοδος» για να εξαφανιστεί αμέσως

21:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία: Βίντεο ντοκουμέντο από τα βασανιστήρια στους ανήλικους «dealers»

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Ντόρα Γιαννακοπούλου

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός James Ransone σε ηλικία 46 ετών - Ήταν γνωστός για τον ρόλο του στη σειρά «The Wire» και το «It: Chapter Two»

12:53WHAT THE FACT

Πόσο συχνά πρέπει να αλλάζουμε τα εσώρουχα σύμφωνα με τους γιατρούς

21:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στην Αχαρνών: Δύο μαχαιρώματα αλλοδαπών - Νοσηλεύονται στον «Ευαγγελισμό»

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Άγρια επίθεση κατά Εβραίων - «Δεν θέλουμε Σιωνιστές στη χώρα μας»

22:42ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν την χαμένη πόλη της Εποχής του Χαλκού με όνομα «Επτά Χαράδρες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ