Η τρομοκρατία ως άλλοθι: Το παγκόσμιο αποτύπωμα της επίθεσης στο Σίδνεϊ, «έρχεται κλιμάκωση»

Έντονο προβληματισμό προκαλεί η τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε χθες στο Σίδνεϊ, σε μια περίοδο όπου οι διεθνείς εντάσεις βρίσκονται σε κλιμάκωση και η παγκόσμια ασφάλεια δοκιμάζεται. Όπως επισημαίνει η ομότιμη καθηγητρια Διεθνούς Ασφάλειας του Πανεπιστημίου Πειραία Μαίρη Μπόση στο Newsbomb, η σύγχρονη τρομοκρατία δεν είναι απλώς πολυδιάστατη, αλλά και βαθιά ανταποδοτική, καθώς συνδέεται άμεσα με πολέμους, συγκρούσεις και γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις.

«Γνωρίζουμε από παλιά ότι ομάδες, οργανώσεις ή μεμονωμένα άτομα αντιδρούν σε πολέμους και διεθνείς εντάσεις. Ταυτόχρονα όμως, η τρομοκρατία λειτουργεί και ως ευκαιρία για τα κράτη που εμπλέκονται σε αυτές τις συγκρούσεις», τονίζει. Όπως εξηγεί, δεν πρόκειται μόνο για έναν μηχανισμό εκφοβισμού και αιματοχυσίας, αλλά και για ένα «άλλοθι» που αξιοποιείται πολιτικά, ακόμη και για την κλιμάκωση πολεμικών επιχειρήσεων.

Η κ. Μπόση αναφέρεται χαρακτηριστικά στη στάση του Ισραήλ, το οποίο από την πρώτη στιγμή έδειξε ως υπεύθυνους το Ιράν και τη Χεζμπολάχ, χωρίς –όπως σημειώνει– να υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία. «Ακόμη και ο αμυνόμενος πολιτικοποιεί την τρομοκρατία. Άλλωστε, η τρομοκρατία πάντα πολιτικοποιείται», υπογραμμίζει, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ έχει απωλέσει την αξιοπιστία και το ηθικό έρεισμα για αντίποινα μετά την 7η Οκτωβρίου, λόγω της γενοκτονίας στη Γάζα.

Την ίδια στιγμή, καταγράφεται δραματική αύξηση αντισημιτικών επιθέσεων παγκοσμίως, με την Αυστραλία να βρίσκεται στο επίκεντρο: από τον Οκτώβριο του 2024 έχουν καταγραφεί 1.654 επιθέσεις κατά Εβραίων ή εβραϊκών στόχων. Σύμφωνα με την καθηγήτρια, όλα δείχνουν ότι οι επιθέσεις όχι μόνο δεν θα περιοριστούν, αλλά θα κλιμακωθούν.

Ενδεικτικά αναφέρει τα γεγονότα της τελευταίας εβδομάδας, με επιθέσεις στις ΗΠΑ και χτυπήματα τζιχαντιστών του ISIS κατά Αμερικανών στρατιωτών στη Συρία. Η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε τις επιθέσεις αιτία πολέμου, καταδεικνύει –όπως λέει– τη νέα πολιτικοποίηση της τρομοκρατίας.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, τέλος, η επανακάμψη του ISIS, που βρίσκεται σε ανοδική πορεία και επιχειρεί να «ξεκλειδώσει» εν υπνώσει πυρήνες σε Ευρώπη και υπόλοιπο κόσμο, αξιοποιώντας και τις σύγχρονες τεχνολογίες. Οι ευρωπαϊκές αρχές έχουν ήδη τεθεί σε επιφυλακή, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη.

«Η τρομοκρατία στοχεύει πολυπληθείς συγκεντρώσεις, όπως θρησκευτικές γιορτές και χριστουγεννιάτικες αγορές. Τα πολλά θύματα προσφέρουν δημοσιότητα και λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής βίας, κινητοποιώντας και άλλους ομοϊδεάτες», καταλήγει η Μαίρη Μπόση.

