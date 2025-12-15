Ο δεύτερος ήρωας του Σίδνεϊ: Αφόπλισε δράστη αλλά δέχτηκε πυρά επειδή τον πέρασαν για σκοπευτή

Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην παραλία Mπόνταϊ του Σίδνεϊ, με ένοπλους να «εξαπολύουν» επίθεση και να σκοτώνουν τουλάχιστον 16 ανθρώπους, μεταξύ εκείνων κι ένα κοριτσάκι ηλικίας μόλις 10 ετών. Δεκάδες ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά.

Μέσα στον απόλυτο πανικό, καταγράφεται και η στιγμή που ένας δεύτερος ήρωας αντιμετώπισε τον έναν εκ των δύο δραστών απομακρύνοντας το τουφέκι του πριν δεχτεί από την αστυνομία και γίνει στόχος επίθεσης από περαστικούς που τον μπέρδεψαν με έναν από τους σκοπευτές.

Τη στιγμή που ο νεαρός σκοπευτής βρισκόταν τραυματισμένος στο έδαφος, με εξουδετερωμένο ήδη τον πατέρα του, ο άνδρας φαίνεται να σκαρφαλώνει κρυφά τις σκάλες, να κλωτσά ένα τουφέκι μακριά και να υποχωρεί με τα χέρια ψηλά, φωνάζοντας «μην πυροβολείτε», ενώ οι αστυνομικοί συνέχιζαν να εμπλέκονται στην κατάσταση.

Καθώς η αστυνομία τον πυροβολεί, ο άνδρας φαίνεται να σκύβει για να καλυφθεί. Καθώς η Αστυνομία τον πλησιάζει, υποχωρεί με τα χέρια του ακόμα ψηλά στον αέρα.

Στο χάος που ακολούθησε, ο άνδρας δέχτηκε πυροβολισμούς από την αστυνομία και στη συνέχεια ήρθε αντιμέτωπος με κόσμο που βρισκόταν εκεί, που πίστευε λανθασμένα ότι ήταν ένας από τους δράστες. Τον χτύπησαν και τον ανάγκασαν να αμυνθεί. Στη συνέχεια, ο άνδρας ακινητοποιήθηκε στο έδαφος από τους αστυνομικούς, οι οποίοι προσπάθησαν να εμποδίσουν τους άλλους να τον επιτεθούν περαιτέρω.

Δείτε το στιγμιότυπο στο 07:00 του βίντεο:

Τελικά, μεταφέρθηκε σε ασφαλές μέρος, καθώς οι αστυνομικοί εξασφάλισαν τη γέφυρα και τη γύρω περιοχή.

Ο άλλος ήρωας, Άχμεντ αλ Άχμεντ, ο οποίος πάλεψε με έναν από τους δράστες για να τον αφοπλίσει, αναρρώνει επίσης στο νοσοκομείο. Μία σελίδα GoFundMe που δημιουργήθηκε για λογαριασμό του, έχει συγκεντρώσει σχεδόν 1 εκατ. δολάρια.

Ο Αλ Άχμεντ υπέστη τραύματα από σφαίρες στο χέρι και το υπόλοιπο σώμα κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Η γενναιότητα που επέδειξε, έχει προβληθεί παγκοσμίως και στις Ηνωμένες Πολιτείες «τράβηξε» ακόμη και την προσοχή του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επαίνεσε το θάρρος του κατά τη διάρκεια ομιλίας του στον Λευκό Οίκο, λέγοντας ότι «έσωσε πολλές ζωές». «Είναι ένα πολύ γενναίο άτομο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, αρκετά σοβαρά τραυματισμένο. Οπότε, μεγάλος σεβασμός σε αυτόν τον άνθρωπο που το έκανε αυτό», επεσήμανε ακόμη.