Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Φλώρινα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα 5ου ορόφου σε πολυκατοικία στη Φλώρινα.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, πυροσβεστικές δυνάμεις σε συνεργασία με την αστυνομία βρέθηκαν άμεσα στην περιοχή και απεγκλώβισαν τους ενοίκους που βρίσκονταν μέσα στο διαμέρισμα ενώ εκκενώθηκαν όλα τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας.