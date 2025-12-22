Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Φλώρινα
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Δευτέρας
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα 5ου ορόφου σε πολυκατοικία στη Φλώρινα.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, πυροσβεστικές δυνάμεις σε συνεργασία με την αστυνομία βρέθηκαν άμεσα στην περιοχή και απεγκλώβισαν τους ενοίκους που βρίσκονταν μέσα στο διαμέρισμα ενώ εκκενώθηκαν όλα τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας.
