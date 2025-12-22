Ο άνθρωπος με το μεγαλύτερο IQ του κόσμου προβλέπει το μέλλον των κρυπτονομισμάτων

Ο YoungHoon Kim, ο οποίος φέρεται να έχει IQ 276 και θεωρείται από πολλούς ο πιο έξυπνος άνθρωπος στον κόσμο, έχει τραβήξει ξανά τα φώτα της δημοσιότητας με τις τελευταίες αναρτήσεις του στα social media για το κρυπτονόμισμα XRP.

Παρά το γεγονός ότι ο τίτλος του υψηλότερου IQ είχε επίσημα αποσυρθεί από το Guinness World Records το 1990, το όνομα του Kim έχει προστεθεί στη λίστα των ατόμων με εξαιρετικά υψηλό δείκτη ευφυΐας, δίπλα σε προσωπικότητες όπως ο Marilyn vos Savant, ο Terence Tao και η Ainan Cawley.

Η νέα του στροφή στα κρυπτονομίσματα έρχεται μετά από προηγούμενες αναφορές και υποστηρίξεις για Bitcoin και Dogecoin. Αυτή τη φορά, ο Kim έχει επικεντρωθεί στο XRP, προβλέποντας ότι η αξία του μπορεί να φτάσει τα 100 δολάρια μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, έναντι της τρέχουσας τιμής του που κυμαίνεται μεταξύ 0,5 και 1 δολαρίου. Αν η πρόβλεψή του επαληθευτεί, θα πρόκειται για άλμα τεράστιων διαστάσεων, παρά την ιστορική αδυναμία πολλών ειδικών να προβλέψουν τις υπερβολικές τιμές του Bitcoin.

Ο ίδιος έχει μάλιστα υποστηρίξει ότι υψηλότερο IQ μπορεί να συνδέεται με την πιθανότητα διακράτησης XRP και έχει προβεί σε ισχυρισμούς ότι όλο το παγκόσμιο κεφάλαιο θα ρέει στο συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα.

Οι δηλώσεις αυτές έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα social media, με χρήστες να αμφισβητούν την αξιοπιστία του και την ορθότητα των προβλέψεών του. Κάποιοι σχολίασαν ειρωνικά ότι η νοημοσύνη του Kim “έπεσε κατά 200 μονάδες” ή ότι οι αναρτήσεις του “αποδεικνύουν ότι στην πραγματικότητα είναι ανίκανος να κατανοήσει την αγορά”.

You lost your credibility with this statement. Sorry … — Relentlessdan (@dantradescrypto) December 14, 2025

Παρά την κριτική, ο Kim συνεχίζει να δημοσιεύει αναρτήσεις για το XRP, απομακρυνόμενος από τα παραδοσιακά του θέματα όπως η θρησκεία, ενώ οι υποστηρικτές του τον θεωρούν έναν πρώιμο επενδυτή που ενδεχομένως βλέπει την αγορά πριν αυτή εκτοξευθεί.