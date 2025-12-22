Αθανασία Τσουμελέκα: Η εξομολόγηση για τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχθηκε από προπονητή

Η ανήθικη πρόταση από προπονητή και η απόφαση να ασχοληθεί με την υποκριτική

Newsbomb

Αθανασία Τσουμελέκα: Η εξομολόγηση για τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχθηκε από προπονητή
Η Αθανασία Τσουμελέκα
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από χρυσή ολυμπιονίκης, στα «Κόκκινα Φανάρια» θα μπορούσε να ήταν ο τίτλος ζωής, σήμερα, για τη σπουδαία πρωταθλήτρια του βάδην Αθανασία Τσουμελέκα, που ανέβηκε στο θεατρικό σανίδι έχοντας εδώ και πολλά χρόνια τα δικά της κρυμμένα μυστικά με ανήθικες σεξουαλικές προτάσεις από προπονητές του στίβου.

Σε μία εξομολόγηση ψυχής στην «Espresso», η Αθανασία Τσουμελέκα μιλά για την πολύταραχη - γεμάτη πληγές - ζωή της, αναφερόμενη, μεταξύ άλλων, στην απόφασή της να αφήσει τον αθλητισμό, τις ανήθικες σεξουαλικές προτάσεις που έχει δεχτεί και τον χωρισμό από το σύζυγο και πατέρα των δύο παιδιών της.

Η απόφαση να αποσυρθεί από τον αθλητισμό και η ενασχόληση με την υποκριτική

«Μετά τον αθλητισμό, που είχε τρομερά έντονα συναισθήματα και εντάσεις, ήταν για εμένα μια πολύ δύσκολη περίοδος. Όταν ξεκίνησα το θέατρο, μου άρεσε υπερβολικά γιατί γνώρισα τον χαρακτήρα μου καλύτερα και τον εαυτό μου, μέσα από το διάβασμα και τη συναναστροφή με τον κόσμο, εν αντιθέσει με τον αθλητισμό, που θέλει απομόνωση. Και αυτό το στρες που νιώθεις πίσω από την κουίντα είναι το ίδιο με εκείνο όταν κάνεις πρωταθλητισμό και αγωνιάς», εξομολογήθηκε αρχικά η Ολυμπιονίκης.

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ

Η Αθανασία Τσουμελέκα / Eurokinissi

«Ο αθλητισμός είναι η ζωή μου ολόκληρη, μου έχτισε τον χαρακτήρα ουσιαστικά. Ο αθήτισμός ήταν ένας έρωτας που πέρασε αλλά θα μείνει ανεξίτηλος στην καρδιά μου», πρόσθεσε.

Η ανήθικη πρόταση από προπονητή

Σε ερώτηση για το #MeToo και τις καταγγελίες που έχουν γίνει στον καλλιτεχνικό και αθλητικό χώρο, η Αθανασία Τσουμελέκα μίλησε για την σεξουαλική παρενόχληση που δέχθηκε από προπονητή.

«Έκλεισα ραντεβού μαζί του, πήγα ξενοδοχείο, του είπα να κάνει ένα μπάνιο και εγώ, μέχρι να κάνει το μπάνιο του, πήρα τα ρούχα του και έφυγα από το δωμάτιο. Ήταν προπονητής. Όμως, βλέπω και πολλές γυναίκες να το εκμεταλλεύονται όλο αυτό το σύστημα. Ήξερα κορίτσι 16 ετών να έχει σχέση με τον προπονητή του και ενώ της λέγαμε τότε "τι κάνεις;", εκείνη έπειτα από 15 χρόνια τον έσυρε στα δικαστήρια».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:49ΕΛΛΑΔΑ

Επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: 27χρονος επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικό

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Αθανασία Τσουμελέκα: Η εξομολόγηση για τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχθηκε από προπονητή - «Του πήρα τα ρούχα και έφυγα»

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών για φορτηγά σήμερα, ανοίγουν δρόμους για τα Χριστούγεννα

08:19ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι αντιδραστήρες σύντηξης μπορεί να είναι το κλειδί για την ανακάλυψη σωματιδίων σκοτεινής ύλης

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας και Μεσογείων

08:04ΚΟΣΜΟΣ

«Στέγη» για την τρίτη ηλικία των... αιλουροειδών - Δύο ηλικιωμένοι ιαγουάροι μετακόμισαν σε ειδική μονάδα φροντίδας 

08:02ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγία Αναστασία η Φαρμακολύτρια: Ο θαυμαστός βίος και το μαρτύριο της

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έκλεψε Mercedes, πάλεψε με τον ιδιοκτήτη και γύρισε πίσω για το… iPhone του

07:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης πληρωμή: Πιστώνεται σε 1.000.000 δικαιούχους - Πόσα χρήματα είναι η Α' δόση

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Οι 13 φωτογραφίες που «έκαναν φτερά» από τα αρχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης - Το στιγμιότυπο με τον Τραμπ και το απόκομμα με την πριγκίπισσα Νταϊάνα

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Σαρωτικοί έλεγχοι από τις 8 κάμερες: Πάνω από 1.500 παραβάσεις σε μόλις 4 ημέρες

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων

07:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 7 μέτρα που αυξάνουν τις συντάξεις για το 2026 - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρό αντικυκλωνικό Rex Block φέρνει την αλλαγή μετά τα Χριστούγεννα - Το πιθανό σενάριο για την Ελλάδα

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 22 Δεκεμβρίου

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανική προπαγάνδα ή «η φρίκη του πολέμου»; Ρώσοι στρατιώτες τρώνε ο ένας τον άλλον για να επιβιώσουν

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Έκλεισε το 2025 με… σπασμένα φρένα – Δέκα σερί νίκες μετά από 20 χρόνια!

06:36LIFESTYLE

Χριστούγεννα στο σπίτι: Σειρές στο Netflix και ταινίες στην TV που αξίζει να δείτε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πιλότος αρνήθηκε να απογειώσει αεροπλάνο επειδή ήταν απλήρωτος

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανική προπαγάνδα ή «η φρίκη του πολέμου»; Ρώσοι στρατιώτες τρώνε ο ένας τον άλλον για να επιβιώσουν

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλία: Σάλος με την «χρυσή» αγρότισσα που εισέπραξε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Οι 13 φωτογραφίες που «έκαναν φτερά» από τα αρχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης - Το στιγμιότυπο με τον Τραμπ και το απόκομμα με την πριγκίπισσα Νταϊάνα

07:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρό αντικυκλωνικό Rex Block φέρνει την αλλαγή μετά τα Χριστούγεννα - Το πιθανό σενάριο για την Ελλάδα

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανόν είναι να χιονίσει στην Αθήνα - «Ο Γενάρης κρύβει εκπλήξεις» λέει ο Καντερές

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο «αρχιστράτηγος» των μπλόκων και η άγρια κόντρα των αγροτών με την κυβέρνηση παρά τις εκκλήσεις Μητσοτάκη για διάλογο

10:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Πολικός Στρόβιλος γίνεται ισχυρότερος - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα τον Ιανουάριο

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Εργάτες από το Νεπάλ καθαρίζουν το ψηλότερο κτίριο του κόσμου στο Ντουμπάι από τα 828 μέτρα

13:51WHAT THE FACT

Υγρασία στο σπίτι: Η «πολωνική μέθοδος» για να εξαφανιστεί αμέσως

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπό διάλυση το Κίνημα Δημοκρατίας - Ο Κασσελάκης προσπαθεί να ανακόψει το κύμα φυγής

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδιος Χερν: O Ελληνοϊρλανδός που έκανε γνωστό τον ιαπωνικό πολιτισμό στη Δύση

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Ντόρα Γιαννακοπούλου

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Βροχερά Χριστούγεννα και παγωμένη Πρωτοχρονιά – «Κλείδωσε» ο καιρός για τις μέρες των εορτών

07:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 7 μέτρα που αυξάνουν τις συντάξεις για το 2026 - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Αθανασία Τσουμελέκα: Η εξομολόγηση για τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχθηκε από προπονητή - «Του πήρα τα ρούχα και έφυγα»

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Σαρωτικοί έλεγχοι από τις 8 κάμερες: Πάνω από 1.500 παραβάσεις σε μόλις 4 ημέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ