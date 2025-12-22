Αθανασία Τσουμελέκα: Η εξομολόγηση για τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχθηκε από προπονητή

Από χρυσή ολυμπιονίκης, στα «Κόκκινα Φανάρια» θα μπορούσε να ήταν ο τίτλος ζωής, σήμερα, για τη σπουδαία πρωταθλήτρια του βάδην Αθανασία Τσουμελέκα, που ανέβηκε στο θεατρικό σανίδι έχοντας εδώ και πολλά χρόνια τα δικά της κρυμμένα μυστικά με ανήθικες σεξουαλικές προτάσεις από προπονητές του στίβου.

Σε μία εξομολόγηση ψυχής στην «Espresso», η Αθανασία Τσουμελέκα μιλά για την πολύταραχη - γεμάτη πληγές - ζωή της, αναφερόμενη, μεταξύ άλλων, στην απόφασή της να αφήσει τον αθλητισμό, τις ανήθικες σεξουαλικές προτάσεις που έχει δεχτεί και τον χωρισμό από το σύζυγο και πατέρα των δύο παιδιών της.

Η απόφαση να αποσυρθεί από τον αθλητισμό και η ενασχόληση με την υποκριτική

«Μετά τον αθλητισμό, που είχε τρομερά έντονα συναισθήματα και εντάσεις, ήταν για εμένα μια πολύ δύσκολη περίοδος. Όταν ξεκίνησα το θέατρο, μου άρεσε υπερβολικά γιατί γνώρισα τον χαρακτήρα μου καλύτερα και τον εαυτό μου, μέσα από το διάβασμα και τη συναναστροφή με τον κόσμο, εν αντιθέσει με τον αθλητισμό, που θέλει απομόνωση. Και αυτό το στρες που νιώθεις πίσω από την κουίντα είναι το ίδιο με εκείνο όταν κάνεις πρωταθλητισμό και αγωνιάς», εξομολογήθηκε αρχικά η Ολυμπιονίκης.

Η Αθανασία Τσουμελέκα / Eurokinissi

«Ο αθλητισμός είναι η ζωή μου ολόκληρη, μου έχτισε τον χαρακτήρα ουσιαστικά. Ο αθήτισμός ήταν ένας έρωτας που πέρασε αλλά θα μείνει ανεξίτηλος στην καρδιά μου», πρόσθεσε.

Η ανήθικη πρόταση από προπονητή

Σε ερώτηση για το #MeToo και τις καταγγελίες που έχουν γίνει στον καλλιτεχνικό και αθλητικό χώρο, η Αθανασία Τσουμελέκα μίλησε για την σεξουαλική παρενόχληση που δέχθηκε από προπονητή.

«Έκλεισα ραντεβού μαζί του, πήγα ξενοδοχείο, του είπα να κάνει ένα μπάνιο και εγώ, μέχρι να κάνει το μπάνιο του, πήρα τα ρούχα του και έφυγα από το δωμάτιο. Ήταν προπονητής. Όμως, βλέπω και πολλές γυναίκες να το εκμεταλλεύονται όλο αυτό το σύστημα. Ήξερα κορίτσι 16 ετών να έχει σχέση με τον προπονητή του και ενώ της λέγαμε τότε "τι κάνεις;", εκείνη έπειτα από 15 χρόνια τον έσυρε στα δικαστήρια».

Διαβάστε επίσης