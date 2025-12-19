Ελένη Χατζίδου: «Έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση, δεν βρήκα τη δύναμη να τoν καταγγείλω»

Η Ελένη Χατζίδου μέσα από την εκπομπή της έκανε μια προσωπική εξομολόγηση, αναφέροντας πως στο παρελθόν έχει δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση.

«Έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση, άσχετα αν δεν ήμουν γενναία και δεν ξέρω αν θα υπάρξω ποτέ γενναία για να βγω να το πω και να το καταγγείλω και να κάνω αυτό που έκανε ο Στέφανος», είπε η παρουσιάστρια με αφορμή την καταγγελία που δέχτηκε ο τραγουδιστής από τον Στέφανο Παπαδόπουλο.

«Με τον κακοποιητή μου δεν θα μπορούσα να βγω φωτογραφία ξανά. Δεν έχω βρει τη δύναμη να το κάνω, δεν ξέρω αν θα τη βρω ποτέ. Θέλω πάρα πολύ να πάρει αυτό που αξίζει… Επειδή συνεχίζει και το κάνει θα ήθελα να σώσω τον υπόλοιπο κόσμο.

Έχουμε αναφερθεί στο όνομά του σε αυτή την εκπομπή. Δεν θα πω κάτι, αλλά δεν θα τον εκθιάσω, δεν θα θέλω να βρεθώ μαζί του ξανά, εννοείται ούτε να συνεργαστώ μαζί του ξανά και σίγουρα δεν θα του έκανα like σε καμία φωτογραφία», είπε η Ελένη Χατζίδου.