Από τη σεξουαλική κακοποίηση στο τραγικό τέλος: Ποιος ήταν ο ηθοποιός James Ransone που αυτοκτόνησε

Θλίψη σκόρπισε στο Χόλιγουντ η τραγική είδηση θανάτου του James Ransone. Ο 46χρονος ηθοποιός αυτοκτόνησε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου δια απαγχονισμού στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με την επίσημη ιατροδικαστική έκθεση ο θάνατος του ηθοποιού - που έγινε ευρύτερα γνωστός για τον ρόλο του στην επιτυχημένη σειρά "The Wire" — προκλήθηκε από απαγχονισμό, ενώ έπειτα από εκτενή έρευνα των Αρχών στο σπίτι του Ransone δεν υπάρχουν σημάδια εγκληματικής ενέργειας.

Ποιος ήταν ο James Ransone

Ο James Ransone γεννήθηκε στις 2 Ιουνίου του 1979 στην Βαλτιμόρη.

Έγινε κυρίως γνωστός για τον ρόλο του Ζίγκι Σομπότκα στη δεύτερη σεζόν της δραματικής σειράς «The Wire», του δεκανέα Τζος Ρέι Πέρσον στη μίνι σειρά πολέμου «Generation Kill» (2008), του Αναπληρωτή στα υπερφυσικά θρίλερ τρόμου Sinister (2012) και Sinister 2 (2015), του Τσέστερ στην ταινία Tangerine (2015), του ενήλικου Έντι Κάσμπρακ στο It Chapter Two (2019) και του Μαξ στο The Black Phone (2021).

Ο James Ransone / AP

Το 2002, ο Ransone συμπρωταγωνίστησε στο δραματικό φιλμ «Ken Park» του Λάρι Κλαρκ, στον ρόλο του Τέιτ. Το 2003 εμφανίστηκε σε 12 επεισόδια της σειράς «The Wire» ως Ζίγκι Σομπότκα. Το 2006 συμμετείχε στην ταινία «Inside Man» του Σπάικ Λι, ως ο ληστής τράπεζας Στιβ-Ο.

Το 2010 συμμετείχε στη κωμική σειρά του HBO «How to Make It in America» και την επόμενη χρονιά εμφανίστηκε επίσης σε επαναλαμβανόμενο ρόλο στη δραματική σειρά «Treme». Το 2012 πρωταγωνίστησε στο δραματικό φιλμ «Starlet», ενώ το 2013 συμμετείχε στη σειρά του «AMC Low Winter Sun» ως Ντέιμον Κάλις.

Ο James Ransone / AP

Στη συνέχεια, εμφανίστηκε στην ταινία τρόμου Sinister (2012) στον ρόλο του «Deputy So-and-So». Τον Ιούνιο του 2014 εντάχθηκε στο καστ του γουέστερν «In a Valley of Violence». Την ίδια χρονιά πρωταγωνίστησε στο θεατρικό «Small Engine Repair» εκτός Μπρόντγουεϊ. Το 2015 είχε υποστηρικτικό ρόλο στην ταινία Tangerine.

Μετά την επιτυχία του «Sinister», επέστρεψε στο «Sinister 2» (2015), αυτή τη φορά ως βασικός χαρακτήρας. Το 2016 εμφανίστηκε στη δεύτερη σεζόν της σειράς Bosch ως Έντι Αρσνό.

Το 2019, ο Ransone ενσάρκωσε τον ενήλικο Έντι Κάσμπρακ στο «It Chapter Two», μοιραζόμενος τον ρόλο με τον Τζακ Ντίλαν Γκρέιζερ, που υποδύθηκε τη νεότερη εκδοχή του χαρακτήρα.

Σε ηλικία 27 ετών, ο Ransone έδινε μάχη με την ηρωίνη και είχε χρέη ύψους 30.000 δολαρίων, αλλά λίγο αργότερα κατάφερε να απεξαρτηθεί.

Η σεξουαλική κακοποίηση από καθηγητή του

Τον Μάιο του 2021, έγραψε στον λογαριασμό του στο Instagram ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον καθηγητή μαθηματικών του το 1992. Κατήγγειλε τις κατηγορίες στην αστυνομία της κομητείας της Βαλτιμόρης τον Μάρτιο του 2020, ωστόσο οι αρχές δεν προχώρησαν σε δίωξη μετά την έρευνα. Το σχολικό σύστημα της κομητείας ενημερώθηκε για τις καταγγελίες, αλλά δεν διευκρίνισε ποιες ενέργειες έγιναν.

Ο Ράνσον ήταν παντρεμένος με την Jamie McPhee και είχε δύο παιδιά.

