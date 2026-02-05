Λάκης Ραπτάκης: Πέθανε ο επιχειρηματίας που άλλαξε τη νυχτερινή διασκέδαση

Ένας από τους πιο εμβληματικούς εκπροσώπους της νυχτερινής διασκέδασης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ο Λάκης Ραπτάκης, πέθανε το απόγευμα της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 79 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη καρδιακό επεισόδιο στο σπίτι του στη Γλυφάδα.

Ο γνωστός επιχειρηματίας υπήρξε καθοριστική φυσιογνωμία στον χώρο του nightlife. Συνεργάτες του τον χαρακτήριζαν ως εκείνον που «άλλαξε τον χάρτη της διασκέδασης» στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας. Τις δεκαετίες του ’80 και του ’90 βρισκόταν στο απόγειο της επιχειρηματικής του πορείας, διαχειριζόμενος έως και 46 χώρους διασκέδασης.

Η καριέρα του ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’70 με τη θρυλική ντίσκο Tiffany’s στη Θεσσαλονίκη, που έγινε σημείο αναφοράς. Ακολούθησαν το ομώνυμο εστιατόριο και η διάσημη Disco 51 στην οδό Προξένου Κορομηλά. Η επιρροή του επεκτάθηκε και στην Αθήνα, με χώρους όπως το Prive, το Loft, η Αλυσίδα (που μετατράπηκε σε κλαμπ στη Χαριλάου) και τέλος το Φιξ.