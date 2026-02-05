«Είχε μπει πολλές φορές σε ψυχιατρείο» λέει ο γιος της δασκάλας yoga που ανατίναζε αυτοκίνητα

Στη Νέα Ερυθραία, τη Μεταμόρφωση και την Κηφισιά, τέσσερις εμπρηστικές επιθέσεις σε αυτοκίνητα μέσα σε 12 ημέρες αποδίδονται σε 56χρονη δασκάλα γιόγκα, η οποία συνελήφθη και οδηγήθηκε μετά την προφυλάκισή της στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Κορυδαλλού.

Η 56χρονη, γνωστή για αινιγματικές αναρτήσεις στα social media, φέρεται να στοχοποιούσε συγγενείς, φίλους και γείτονες που αρνήθηκαν οικονομική βοήθεια ή φιλοξενία. Ζητούσε κατά καιρούς χρήματα από το κοντινό περιβάλλον της και οι απορρίψεις φαίνεται να πυροδοτούσαν βίαιες αντιδράσεις. Οι επιθέσεις προκάλεσαν αναστάτωση στις γειτονιές και μόνο χάρη στην τύχη δεν υπήρξαν θύματα μετά τις εκρήξεις στα οχήματα.

Ο γιος της τονίζει την ανάγκη θεραπείας: «Είχε ξαναμπεί σε ψυχιατρείο πολλές φορές και την άφησαν χωρίς να της γίνει επαρκής θεραπεία. Θέλει βοήθεια και δυστυχώς δεν της δίνεται ούτε η σωστή βοήθεια». Τα θύματα, ταραγμένα, περιμένουν δικαίωση, ενώ η αστυνομία εξετάζει το ιστορικό και τις μεθόδους της.

Η δράση της 56χρονης ξεκίνησε στις 17 Ιανουαρίου στη Μεταμόρφωση, όπου έβαλε στόχο το αυτοκίνητο θείας της στο γκαράζ πολυκατοικίας. Η έκρηξη τρομοκράτησε τους ενοίκους. «Το δικό μου αυτοκίνητο έκαψε. Εγώ είμαι η θεία. Έγιναν οι εκρήξεις μέσα στο γκαράζ. Τρομάξαμε όλοι, σηκωθήκαμε στο πόδι. Πάθαμε σοκ», περιέγραψε η θεία, πιστεύοντας ότι η ανιψιά της ενεργούσε από εκδίκηση επειδή αρνήθηκε να της δώσει χρήματα. «Είναι ατίθαση κοπέλα. Ζητάει λεφτά. Ήθελε να πάρει λεφτά».

Έξι μέρες μετά, στις 23 Ιανουαρίου στη Νέα Ερυθραία, ισχυρή έκρηξη σε όχημα οικογενειακού φίλου τραυμάτισε ελαφρά τον ιδιοκτήτη, ο οποίος προσπάθησε μόνος του να σβήσει τη φωτιά. Την Πέμπτη στην Κηφισιά, ακόμα ένα αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες. Η ιδιοκτήτρια ανέφερε: «Ήμασταν παλιά γειτόνισσες και μου ζητούσε οικονομική βοήθεια και φιλοξενία. Εγώ δεν μπορούσα. Δεν ξέρω πώς της ήρθε μετά από τόσα χρόνια. Είμαι πολύ ταραγμένη».

Αποκαλυπτικές αναρτήσεις και ιστορικό

Η 56χρονη πόζαρε online ως πνευματική φιγούρα: «Η Σοφία δεν τιμωρεί, η Σοφία αποκαλύπτει. Κανείς δεν αντέχει να βλέπει τον εαυτό του χωρίς μάσκα». «Να βλέπατε τα μούτρα όλων αυτών που είναι εναντίον μου πώς κάνουν όταν με βλέπουν μπροστά τους. Λες και βλέπουν τη θεία δίκη». Επίσης: «Πληρώνουν για να μου στερούν ακόμα και την τροφή και την στέγη».

Όπως έγινε γνωστό, πριν 10 χρόνια συνελήφθη για εμπρησμό αυτοκινήτου του πατέρα της, ενώ είχε νοσηλευτεί δύο φορές στο Δρομοκαΐτειο. Νοίκιασε σπίτι στην Κηφισιά ως δασκάλα γιόγκα, αλλά συνέχιζε να απαιτεί βοήθεια. «Την καλόπιανα, της μιλούσα ωραία και αυτή με κορόιδευε. Είχε μπει στη φυλακή και ήθελε χρήματα να ορθοποδήσει. Τα έτρωγε» δήλωσε συγγενής της 56χρονης.

