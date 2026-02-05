Αυτή είναι η 56χρονη δασκάλα γιόγκα που ανατίναζε οχήματα επειδή δεν της έδιναν δανεικά

Βίντεο που ήρθαν στο φως δείχνουν τη δράση μιας 56χρονης δασκάλας γιόγκα, η οποία συνελήφθη για εμπρησμούς αυτοκινήτων στην Αττική. Η γυναίκα κατηγορείται ότι τοποθετούσε εμπρηστικούς μηχανισμούς σε οχήματα συγγενών και φίλων που αρνούνταν να της δανείσουν χρήματα.

Η 56χρονη οδηγήθηκε στον ανακριτή, όπου μετά την απολογία της διατάχθηκε η προσωρινή της κράτηση στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Star, κατά τη σύλληψή της από την Ασφάλεια Κηφισιάς, η ίδια φέρεται να σχολίασε ειρωνικά: «Πόσους εμπρησμούς θα μου χρεώσετε αυτή τη φορά;».

Η γυναίκα, που παλαιότερα ήταν γνωστή στα γυμναστήρια των Βορείων Προαστίων, φέρεται να μετέτρεψε προσωπικές διαφορές σε μια σειρά εμπρηστικών ενεργειών. Η άρνηση συγγενών και φίλων να της δανείσουν χρήματα φαίνεται πως αποτέλεσε το κίνητρο για τις πράξεις της, σύμφωνα με τις αρχές. Σε διάστημα 12 ημερών, κατηγορείται ότι τοποθέτησε τρεις εμπρηστικούς μηχανισμούς σε διάφορα οχήματα.

Τα βίντεο που εξασφάλισε το Star αποτυπώνουν καρέ-καρέ την τοποθέτηση ενός εκρηκτικού μηχανισμού στη Νέα Ερυθραία. Στα πλάνα φαίνεται η δασκάλα γιόγκα να προσεγγίζει με ψυχραιμία το όχημα γνωστού της, να τοποθετεί τον αυτοσχέδιο μηχανισμό στον τροχό και να απομακρύνεται γρήγορα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο μηχανισμός πυροδοτείται και το αυτοκίνητο τυλίγεται στις φλόγες.

Η ίδια μέθοδος χρησιμοποιήθηκε και σε εμπρησμό οχήματος της θείας της, παρά τον κίνδυνο η φωτιά να εξαπλωθεί στην παρακείμενη πολυκατοικία.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή και η έρευνα συνεχίζεται από τις αστυνομικές αρχές. Η δίκη της 56χρονης αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στα κίνητρα και το εύρος της δράσης της, ενώ οι αρχές εξετάζουν τυχόν εμπλοκή και άλλων προσώπων ή παρόμοιων περιστατικών.

Διαβάστε επίσης