Οι αρκούδες στην Ιαπωνία ανατρέπουν ασκήσεις αρκτικού πολέμου αμερικανικών δυνάμεων

Μια άσκηση πολεμικών επιχειρήσεων υψηλού κινδύνου στη βόρεια Ιαπωνία πήρε μια απροσδόκητη τροπή όταν άγρια ζώα ανάγκασαν τις αμερικανικές δυνάμεις να διακόψουν τις επιχειρήσεις αλεξιπτωτισμού.

Η πολυεθνική άσκηση αρκτικού πολέμου στο βόρειο τμήμα της Ιαπωνίας στα τέλη Ιανουαρίου, τινάχθηκε στον αέρα, εξαιτίας των αρκούδων, λίγες ημέρες πριν την προγραμματισμένη εκπαίδευση αεροπορικής επίθεσης στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες στρατιώτες των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στο νησί Χοκάιντο.

Τα ζώα δεν αποτελούσαν μέρος της εκαπίδευσης και οι ασυνήθιστες διαταραχές προκάλεσαν ανησυχία στους διοικητές που συντόνιζαν την άσκηση.

??????#JGSDF has been conducting Exercise NORTH WIND 26 ( #NW26) at the Hokkaido Maneuvering Area. On 31 JAN, a joint training observation was carried out by Canadian Ambassador to Japan Ian G. McKay, LTG Idogawa CG of North Army, LTG Tokunaga VCS of JGSDF, BG Dooghan CG of US… pic.twitter.com/r6btfnR7A9 — Japan Ministry of Defense/JGSDF (@Japan_GSDF) January 31, 2026

Στρατιωτικές μονάδες προβαίνουν σε άσκηση πολικού πολέμου στο πλαίσιο της επέκτασης των ασκήσεων σε συνθήκες ψυχρού καιρού

Η άσκηση North Wind 26 από τις 20 Ιανουαρίου έως τις 3 Φεβρουαρίου, διεξάγεται με τη συμμετοχή της 11ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας του Στρατού των ΗΠΑ, την Ιαπωνική Δύναμη Αυτοάμυνας (JGSDF), καναδικές μονάδες ψυχρού καιρού και βρετανικό προσωπικό υποστήριξης.

Αυτή η ετήσια επιχείρηση φιλοξενείται στο Χοκάιντο, όπου το έδαφος και οι υποαρκτικές θερμοκρασίες αποτελούν ρεαλιστικό υποκατάστατο για σενάρια σύγκρουσης στην Αρκτική.

Αμερικανοί αλεξιπτωτιστές με βάση την Αλάσκα, πραγματοποίησαν μια μαζική τακτική αερομεταφερόμενη επιχείρηση στην ευρεία περιοχή εκπαίδευσης Hokudai-en στις 22 Ιανουαρίου.

Η αποστολή απαιτούσε από τα στρατεύματα να καταλάβουν και να διατηρήσουν το χιονισμένο έδαφος υπό συνθήκες που δυσχεραίνουν τις συμβατικές κινήσεις εδάφους και υποβαθμίζουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Η ικανότητα στο σκι, η ιατρική περίθαλψη σε συνθήκες κρύου και η υποστήριξη με πυροβολικό ενσωματώθηκαν στους στόχους της εκπαίδευσης σε πολλαπλά πεδία.

Ελικόπτερα Black Hawk από το Τάγμα Αεροπορίας του Στρατού των ΗΠΑ στην Ιαπωνία πραγματοποίησαν πτήσεις σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, προσομοιώνοντας εισόδους, εξόδους και αεροπορικές ανεφοδιαστικές αποστολές σε περιοχές με συχνές χιονοθύελλες.

??????#JGSDF conducted a bilateral field training exercise “North Wind #NW26 with the U.S. Army at the Hokkaido Maneuvering Area and other locations from 22 JAN to 2 FEB.

Through this exercise, both Japanese and U.S. units enhanced their operational capabilities and… pic.twitter.com/JhJRsg0x2O — Japan Ministry of Defense/JGSDF (@Japan_GSDF) February 2, 2026

Αυτές οι αποστολές είχαν ως στόχο να δοκιμάσουν τον συντονισμό μεταξύ των πληρωμάτων των αεροσκαφών και των στοιχείων εδάφους, όπου το χιόνι, ο άνεμος και ο πάγος δυσχεραίνουν τις ήδη δύσκολες ελιγμούς.

Η δραστηριότητα όμως αρκούδων κοντά σε ζώνες ρίψης αλεξιπτωτιστών προκάλεσε αντίδραση ασφαλείας

Πριν από την αερομεταφορά, οι δυνάμεις αναγνώρισης των πεζοναυτών που είχαν ανατεθεί στην III Marine Expeditionary Force συνάντησαν τέσσερις ξεχωριστές αρκούδες κατά τη διάρκεια μιας προωθητικής αποστολής.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και οι αρκούδες απωθήθηκαν χρησιμοποιώντας τυπικά μη θανατηφόρα αποτρεπτικά μέσα. Αν και οι συναντήσεις συνέβησαν αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το Χοκάιντο, ήταν μέρος του ευρύτερου χρονοδιαγράμματος εκπαίδευσης που οδήγησε στις αερομεταφερόμενες επιχειρήσεις.

Τα γεγονότα εισήγαγαν νέες παραμέτρους ασφάλειας για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγονται σε περιοχές της ιαπωνικής υπαίθρου με πλούσια άγρια ζωή.

Η Ιαπωνία έχει σημειώσει σημαντική αύξηση στις παρατηρήσεις και τις επιθέσεις αρκούδων τα τελευταία χρόνια.

Στο τρέχον ιαπωνικό οικονομικό έτος, που λήγει στις 31 Μαρτίου, τα κυβερνητικά στοιχεία επιβεβαίωσαν 13 θανάτους και πάνω από 200 τραυματισμούς που συνδέονται με συναντήσεις με αρκούδες.

Η αύξηση των περιστατικών ώθησε την Ιαπωνική Δύναμη Αυτοάμυνας να αναπτύξει στρατεύματα τον Νοέμβριο του 2025 για να βοηθήσει στις τοπικές προσπάθειες αντιμετώπισης στις περιοχές που έχουν πληγεί από τις αρκούδες.

Η καφέ αρκούδα Ουσούρι, που βρίσκεται μόνο στο Χοκάιντο, μπορεί να ζυγίζει πάνω από 400 κιλά και θεωρείται σημαντικά πιο επικίνδυνη για τους ανθρώπους και τις υποδομές από την μικρότερη ομόλογό της στην ηπειρωτική χώρα.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Δασών και Αλιείας ανέφερε ότι ο συνολικός πληθυσμός αρκούδων της Ιαπωνίας εκτιμάται σε 11.700 το 2020, υπερδιπλασιάζοντας τον αριθμό που καταγράφηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η τάση αυτή συνεχίστηκε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2020, περιπλέκοντας περαιτέρω τον πολιτικό και στρατιωτικό σχεδιασμό στις δασικές περιοχές.