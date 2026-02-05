Συγχαρητήρια Τασούλα στην Εθνική Πόλο Γυναικών για το χάλκινο στην Πορτογαλία

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συνεχάρη την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Γυναικών για την κατάκτηση του Χάλκινου Μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που διεξάγεται στην Πορτογαλία δηλώνοντας :

«Η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών σημείωσε άλλη μια σπουδαία νίκη! Για τρίτη διαδοχική διοργάνωση εξασφάλισε μια θέση στο βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος αποδεικνύοντας την κυριαρχία της χώρας στο άθλημα. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις αθλήτριες και στον προπονητή τους. Μας γέμισαν χαρά και περηφάνια!».