Ελλάδας: Χάλκινη στο Ευρωπαϊκό η Εθνική Γυναικών στο πόλο! Συνεχίζει τη συλλογή μεταλλίων

Και πάλι στο βάθρο τα κορίτσια του πόλο!

Για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση, η εθνική υδατοσφαίρισης γυναικών εξασφάλισε θέση στο βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στον «μικρό» τελικό που ολοκληρώνεται απόψε (5/2) στο Φουντσάλ της Πορτογαλίας, η ομάδα του Χάρη Παυλίδη επικράτησε με άνεση της Ιταλίας με 15-8, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο – όπως και πριν δύο χρόνια στο Αϊντχόφεν.

Πρόκειται για το έκτο ελληνικό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα γυναικών (τέσσερα ασημένια και δύο χάλκινα), με το χρυσό να παραμένει ως μοναδικό «απωθημένο».

Το σενάριο του αγώνα θύμιζε την αναμέτρηση των δύο ομάδων το περασμένο Σάββατο (31/1) στη Β’ φάση της διοργάνωσης. Η «γαλανόλευκη» ξεκίνησε δυνατά, με διαδοχικά μπλοκ στην άμυνα και γρήγορο ρυθμό στην επίθεση, προηγήθηκε 5-1 στο τέλος της πρώτης περιόδου, παρά την αστοχία στο πέναλτι της Βάσως Πλευρίτου.

Οι Ιταλίδες προσπάθησαν να αντιδράσουν μέσω των Μπιανκόνι και Μπετίνι, αλλά η ελληνική ομάδα διατήρησε τον έλεγχο και έκλεισε το ημίχρονο στο +6 (10-4), με εννέα διαφορετικές σκόρερ, μεταξύ των οποίων και η 15χρονη Αφροδίτη Μπιτσάκου, η οποία πέτυχε εντυπωσιακό γκολ με λόμπα.

Στο δεύτερο μισό, η εθνική συνέχισε να ελέγχει πλήρως το ματς, αυξάνοντας τη διαφορά μέχρι τα εννέα γκολ (15-6), χαλαρώνοντας μόνο στην τελευταία περίοδο αφού η νίκη είχε ήδη κριθεί.

Το μεγάλο στιγμιότυπο ήρθε περίπου 2,5 λεπτά πριν το τέλος, όταν ο Χάρης Παυλίδης κάλεσε τάιμ-άουτ όχι για οδηγίες, αλλά για να συγχαρεί τις παίκτριες του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όταν παίζουμε το παιχνίδι μας, δεν υπάρχει καμία ομάδα που να μπορεί να μας αντιμετωπίσει».

Τα οκτάλεπτα: 5-1, 5-3, 5-2, 0-2

Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Τριχά (περιφέρεια), 2-0 Ελευθ. Πλευρίτου (φουνταριστός), 2-1 Μπιανκόνι (περιφέρεια), 3-1 Β. Πλευρίτου (π.π.), 4-1 Σιούτη (περιφέρεια), 5-1 Νίνου (κόντρα), 6-1 Πάτρα (πέναλτι), 6-2 Μπετίνι (π.π.), 7-2 Μυριοκεφαλιτάκη (φουνταριστός), 8-2 Μπιτσάκου (περιφέρεια), 8-3 Μπιανκόνι (π.π.), 9-3 Β. Πλευρίτου (περιφέρεια), 9-4 Μπετίνι (περιφέρεια), 10-4 Ξενάκη (πέναλτι), 11-4 Ελευθ. Πλευρίτου (περιφέρεια), 11-5 Κοκιέρε (φουνταριστός), 12-5 Ξενάκη (περιφέρεια), 13-5 Β. Πλευρίτου (π.π.), 14-5 Τριχά (πέναλτι), 14-6 Τσεργκόλ (π.π.), 15-6 Τριχά (κόντρα), 15-7 Μπετίνι (π.π.), 15-8 Μπετίνι (πέναλτι).

Η εθνική είχε 2/4 με παίκτρια παραπάνω, 3/4 πέναλτι, 6 γκολ από την περιφέρεια, 2 από θέση φουνταριστού και 2 στην κόντρα.

Η Ιταλία είχε 4/9 με παίκτρια παραπάνω, 1/1 πέναλτι, 2 γκολ από την περιφέρεια και 1 από θέση φουνταριστού.

Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν η Πάτρα (2’46’’ πριν το τέλος του αγώνα) και η Τορνάρου (1’48’’ πριν τη λήξη του παιχνιδιού).

Διαιτητές: Καμπάνιας (Ισπανία), Γκερασίμοφ (Μ. Βρετανία)

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 2, Τριχά 3, Γρηγοροπούλου, Ξενάκη 2, Νίνου 1, Πάτρα 1, Σιούτη 1, Β. Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Καρύτσα, Μπιτσάκου 1, Καραγιάννη

Ιταλία (Κάρλο Σίλιπο): Κοντορέλι, Ταμπάνι, Λεόνε, Γκαντ, Τσεργκόλ 1, Τζουστίνι, Μπιανκόνι 2, Μαρλέτα, Ρανάλι, Κοκιέρε 1, Μπετίνι 4, Σανταπάολα, Πάπι, Μετζάτο

** Εκτός 14άδας της εθνικής έμεινε η Ελευθερία Φουντωτού.

