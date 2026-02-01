Australian Open: Έγραψε ιστορία ο Αλκαράθ - Νίκησε στον τελικό τον Τζόκοβιτς

Ο Κάρλος Αλκαράθ έγραψε ιστορία στη Μελβούρνη, κατακτώντας το Australian Open και ολοκληρώνοντας με εμφατικό τρόπο το Career Grand Slam σε ηλικία μόλις 23 ετών, ως ο νεαρότερος τενίστας που το πετυχαίνει ποτέ. Στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (01/02), ο Ισπανός λύγισε τον Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο 4 στον κόσμο) με εντυπωσιακή ανατροπή, επικρατώντας με 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 και στέφθηκε ο νέος «βασιλιάς» της διοργάνωσης.

Με αυτόν τον θρίαμβο, ο Αλκαράθ πρόσθεσε στη συλλογή του και το μοναδικό Grand Slam που του έλειπε, έχοντας ήδη κατακτήσει από δύο φορές το Γουίμπλεντον (2023, 2024), το Ρολάν Γκαρός (2024, 2025) και το US Open (2022, 2025). Έτσι, το τρόπαιο της Μελβούρνης επισφράγισε την απόλυτη κυριαρχία του στη σύγχρονη εποχή του τένις.

Ο τελικός ξεκίνησε με τον Τζόκοβιτς να επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό του. Με δύο breaks, στο τέταρτο και όγδοο game, ο 39χρονος Σέρβος κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-2 μέσα σε 34 λεπτά. Η αντίδραση του Αλκαράθ ήταν άμεση. Στο δεύτερο σετ ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του, «έσπασε» δύο φορές το σερβίς του αντιπάλου του και ισοφάρισε με το ίδιο σκορ (6-2), έπειτα από 37 λεπτά μάχης.

Στο τρίτο σετ, ο ενθουσιασμός, η ταχύτητα και το αστείρευτο ταλέντο του Ισπανού υπερίσχυσαν της εμπειρίας του Τζόκοβιτς. Το καθοριστικό break ήρθε στο πέμπτο game, ενώ το ένατο game αποτέλεσε σημείο καμπής: μετά από 13 πόντους και ενώ ο Σέρβος είχε επιστρέψει από το 0-40, ο Αλκαράθ κατάφερε να κάνει νέο break και να πάρει προβάδισμα με 2-1 σετ (6-3).

Το τέταρτο σετ ήταν μια πραγματική μονομαχία νεύρων. Οι δύο τενίστες κράτησαν το σερβίς τους μέχρι το φινάλε, με αποκορύφωμα το δεύτερο game, όπου ο Τζόκοβιτς χρειάστηκε 17 πόντους για να αποφύγει το break. Τελικά, στο 12ο game, ο Αλκαράθ βρήκε τη μεγάλη στιγμή, πέτυχε το καθοριστικό break και με 7-5 σφράγισε τη νίκη και τον ιστορικό του θρίαμβο.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Αλακράθ ήταν μόλις ενός έτους, όταν ο Τζόκοβιτς αγωνιζόταν για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο τουρνουά.