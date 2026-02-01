Australian Open: Έγραψε ιστορία ο Αλκαράθ - Νίκησε στον τελικό τον Τζόκοβιτς

Τον τίτλο στο πρώτο Grand Slam της σεζόν πήρε ο Κάρλος Αλκαράθ, καθώς επικράτησε 3-1 σετ του Νόβακ Τζόκοβιτς και έγραψε ιστορία.

Newsbomb

Australian Open: Έγραψε ιστορία ο Αλκαράθ - Νίκησε στον τελικό τον Τζόκοβιτς
EPA/JAMES ROSS, ΑΜΠΕ
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Κάρλος Αλκαράθ έγραψε ιστορία στη Μελβούρνη, κατακτώντας το Australian Open και ολοκληρώνοντας με εμφατικό τρόπο το Career Grand Slam σε ηλικία μόλις 23 ετών, ως ο νεαρότερος τενίστας που το πετυχαίνει ποτέ. Στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (01/02), ο Ισπανός λύγισε τον Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο 4 στον κόσμο) με εντυπωσιακή ανατροπή, επικρατώντας με 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 και στέφθηκε ο νέος «βασιλιάς» της διοργάνωσης.

Με αυτόν τον θρίαμβο, ο Αλκαράθ πρόσθεσε στη συλλογή του και το μοναδικό Grand Slam που του έλειπε, έχοντας ήδη κατακτήσει από δύο φορές το Γουίμπλεντον (2023, 2024), το Ρολάν Γκαρός (2024, 2025) και το US Open (2022, 2025). Έτσι, το τρόπαιο της Μελβούρνης επισφράγισε την απόλυτη κυριαρχία του στη σύγχρονη εποχή του τένις.

Ο τελικός ξεκίνησε με τον Τζόκοβιτς να επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό του. Με δύο breaks, στο τέταρτο και όγδοο game, ο 39χρονος Σέρβος κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-2 μέσα σε 34 λεπτά. Η αντίδραση του Αλκαράθ ήταν άμεση. Στο δεύτερο σετ ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του, «έσπασε» δύο φορές το σερβίς του αντιπάλου του και ισοφάρισε με το ίδιο σκορ (6-2), έπειτα από 37 λεπτά μάχης.

Στο τρίτο σετ, ο ενθουσιασμός, η ταχύτητα και το αστείρευτο ταλέντο του Ισπανού υπερίσχυσαν της εμπειρίας του Τζόκοβιτς. Το καθοριστικό break ήρθε στο πέμπτο game, ενώ το ένατο game αποτέλεσε σημείο καμπής: μετά από 13 πόντους και ενώ ο Σέρβος είχε επιστρέψει από το 0-40, ο Αλκαράθ κατάφερε να κάνει νέο break και να πάρει προβάδισμα με 2-1 σετ (6-3).

Το τέταρτο σετ ήταν μια πραγματική μονομαχία νεύρων. Οι δύο τενίστες κράτησαν το σερβίς τους μέχρι το φινάλε, με αποκορύφωμα το δεύτερο game, όπου ο Τζόκοβιτς χρειάστηκε 17 πόντους για να αποφύγει το break. Τελικά, στο 12ο game, ο Αλκαράθ βρήκε τη μεγάλη στιγμή, πέτυχε το καθοριστικό break και με 7-5 σφράγισε τη νίκη και τον ιστορικό του θρίαμβο.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Αλακράθ ήταν μόλις ενός έτους, όταν ο Τζόκοβιτς αγωνιζόταν για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο τουρνουά.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:14ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μποξέρ πέταξε το περουκίνι του στο κοινό αφού ξεκόλλησε από χτύπημα που δέχτηκε σε αγώνα - Δείτε βίντεο

15:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας στα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Καποδίστρια στην Αργυρούπολη

14:47ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε παρέλαση στη Λουιζιάνα - Πέντε τραυματίες, ανάμεσά τους ένα 6χρονο παιδί

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Τα αρχεία Έπσταϊν με απαλλάσσουν», λέει μετά τη νέα δημοσιοποίηση εγγράφων

14:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άλκης Καμπανός: Τρισάγιο στη μνήμη του - Το μήνυμα της μητέρας του - «Παρών» και ο Σιάο

14:26LIFESTYLE

Νικολούλη: Η ανάρτηση για τους τρεις μήνες από τον θάνατο της μητέρας της - «Στείλε ένα σημάδι»

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρές βροχές σε όλη τη χώρα - 189 χιλιοστά βροχής στο Πήλιο - Πλημμύρισε η παραλιακή στο Αργοστόλι

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πλημμύρισε ο Αγιόκαμπος από ρέμα που υπερχείλισε - Δρόμοι και θάλασσα έγιναν ένα

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Φραγκίσκος Παρασύρης: Με σοβαρό κάταγμα στο πόδι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

14:10WHAT THE FACT

Εκθαμβωτική πύρινη σφαίρα φώτισε τον ουρανό της Νέας Ζηλανδίας - Δείτε βίντεο

14:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Τελειώνει το deal με Ερνάντεθ - Στην Αθήνα ο Ισπανός

13:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κασσελάκης διαγράφει τον Θανάση Οικονόμου - Τι είχε γράψει στην επίμαχη ανάρτηση για τα «γίδια»

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Γαύδος - «Το τελευταίο πλοίο ήρθε στις 16 Ιανουαρίου», λέει η δήμαρχος στο Newsbomb

13:52ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Australian Open: Έγραψε ιστορία ο Αλκαράθ - Νίκησε στον τελικό τον Τζόκοβιτς

13:47ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος, Αρναούτογλου, Τσατραφύλλιας προειδοποιούν για την κακοκαιρία: «Δεν έχει τελειώσει»

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σπίτι στη Νάουσα: 61χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

13:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κομισιόν κατά Ελλάδας και άλλων 9 κρατών για τον αμίαντο

13:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Sold out η «Allwyn Arena» - «Να μην αντιμετωπίσουμε κανέναν κίνδυνο τιμωρίας»

13:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου για το ότι έκανε μήνυση νύχτα: Πώς το έμαθε ο Γεωργιάδης - Έχει ειδική μεταχείριση

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: Σκοτώθηκε 44χρονος - Το όχημα προσέκρουσε σε μεταλλικά στηθαία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

12:44ΚΑΙΡΟΣ

Πότε θα πλήξει τη χώρα το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας - Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πλημμύρισε ο Αγιόκαμπος από ρέμα που υπερχείλισε - Δρόμοι και θάλασσα έγιναν ένα

13:47ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος, Αρναούτογλου, Τσατραφύλλιας προειδοποιούν για την κακοκαιρία: «Δεν έχει τελειώσει»

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: Σκοτώθηκε 44χρονος - Το όχημα προσέκρουσε σε μεταλλικά στηθαία

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης Κρέτσης: Ο 33χρονος που κατέρρευσε στο γήπεδο είχε χάσει τον πατέρα του από καρδιά και τον αδελφό του σε τροχαίο

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Γαύδος - «Το τελευταίο πλοίο ήρθε στις 16 Ιανουαρίου», λέει η δήμαρχος στο Newsbomb

13:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου για το ότι έκανε μήνυση νύχτα: Πώς το έμαθε ο Γεωργιάδης - Έχει ειδική μεταχείριση

17:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στην Αττάλεια: Οκτώ νεκροί και 26 τραυματίες

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Η χήρα του Στιβς Τζομπς έχει ήδη ξοδέψει τη μισή κληρονομιά της

06:20ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Αποκαλυπτικός διάλογος εργαζομένου με υπεύθυνο βάρδιας 3 ώρες πριν την έκρηξη

13:52ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Australian Open: Έγραψε ιστορία ο Αλκαράθ - Νίκησε στον τελικό τον Τζόκοβιτς

14:10WHAT THE FACT

Εκθαμβωτική πύρινη σφαίρα φώτισε τον ουρανό της Νέας Ζηλανδίας - Δείτε βίντεο

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρές βροχές σε όλη τη χώρα - 189 χιλιοστά βροχής στο Πήλιο - Πλημμύρισε η παραλιακή στο Αργοστόλι

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε από φυσικά αίτια ή δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Μεταξάς;

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Τορίνο: Η Μελόνι επισκέφτηκε τον αστυνομικό που χτυπήθηκε από διαδηλωτές με σφυριά - «Είναι οργανωμένοι εγκληματίες»

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος είναι ο Κρητικό πιλότος που έγινε viral χάρη στις ξεκαρδιστικές ατάκες του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ