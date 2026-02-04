Παναθηναϊκός Α.Ο. για Μπαρτζώκα: «Να επιληφθούν οι αρμόδιες αρχές σε Ελλάδα και εξωτερικό»

Πέρα από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, θέση πήρε και ο Παναθηναϊκός Α.Ο. για τα όσα συνέβησαν μετά τον αγώνα Ντουμπάι – Ολυμπιακός με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Στην ανακοίνωση του Ερασιτέχνη τονίζεται πως πρέπει να επιληφθούν οι αρμόδιες αρχές, εντός κι εκτός Ελλάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος εκφράζει την αποστροφή του για τις συμπεριφορές που έλαβαν χώρα χτες το βράδυ στο Ντουμπάι.

Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν από χτες το βράδυ… μιλάνε από μόνα τους και δεν χρήζουν ιδιαίτερης ανάλυσης και τοποθέτησης.

Προφανώς οφείλουν να επιληφθούν όλες οι αρμόδιες αρχές σε Ελλάδα και εξωτερικό για αυτές τις απαράδεκτες συμπεριφορές που δυσφημίζουν τον αθλητισμό και την χώρα.

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος δεν είναι μόνο ο μεγαλύτερος Πολυαθλητικός Σύλλογος στην Ελλάδα, αλλά όπως είναι γνωστό τον διέπει διαχρονικά το ήθος, η κοινωνική προσφορά, το ευ αγωνίζεσθαι και ο σεβασμός σε όλους ακόμη και τους αντιπάλους του.

Σε αυτή τη φάση ο Παναθηναϊκός Α.Ο. δηλώνει κατηγορηματικά ότι θα είναι συμπαραστάτης στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέχρι να σταματήσουν οι απαράδεκτες προκλήσεις αυτής της μορφής».