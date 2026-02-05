Παρτιζάν - Παναθηναϊκός AKTOR 78-62: Σοκαριστική ήττα από τη διαλυμένη Παρτιζάν

Ο Παναθηναϊκός για μια ακόμα φορά απέδειξε πως είναι ικανός για το καλύτερο και για το χειρότερο και πραγματοποιώντας μια σοκαριστικά κακή εμφάνιση, ηττήθηκε κατά κράτος από τη μισή και διαλυμένη Παρτιζάν, με τη διαφορά να φτάνει ακόμα και τους 26 πόντους. 

Παρτιζάν - Παναθηναϊκός AKTOR 78-62: Σοκαριστική ήττα από τη διαλυμένη Παρτιζάν
ΜΠΑΣΚΕΤ
Αν και είχε την ψυχολογία με το μέρος του, ο Παναθηναϊκός, μετά την μεγάλη του νίκη επί της Ρεάλ κατάφερε μέσα σε χρόνο ρεκόρ να γκρεμίσει ότι "έχτισε" απέναντι στους Μαδριλένους.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πραγματοποίησε μια από τις χειρότερες και πλέον απογοητευτικές εμφανίσεις της σεζόν γνωρίζοντας την ήττα από την Παρτιζάν η οποία μέχρι πριν από λίγο ήταν στην 18η θέση της κατάταξης με τις μισές νίκες από όσες είχε ο Παναθηναϊκός.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πέταξε στα σκουπίδια την ευκαιρία να χτίσει ένα καλό σερί μετά τις νίκες κόντρα σε Βιλερμπάν και Ρεάλ και κυρίως επέστρεψε στις κακές εμφανίσεις, δείχνοντας για μια ακόμα φορά πως κάτι δεν πάει καθόλου καλά.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ καλά στο ματς γιατί ήταν πολύ καλό το ξεκίνημα του Τι Τζέι σορτς. Ο παίκτης του “τριφυλλιού” μπήκε φορτσάτος, πιέζοντας πάρα πολύ στο κατέβασμα της μπάλας της Παρτιζάν και παράλληλα είχε πολύ σωστές επιλογές στην επίθεση. Με 5 δικούς τους, γρήγορους πόντους ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα με 3-7 στο πρώτο δίλεπτο, με τον Μπράουν να απαντάει και να ρίχνει τη διαφορά στο καλάθι. Ακολούθησε ένα δίλεπτο όπου οι δύο ομάδες δεν είχαν καθόλου καλές επιλογές, με αποτέλεσμα το σκορ να μείνει στο 5-7, αλλά ένα προσωπικό καλάθι του Όσμαν και ένα τρίποντο του Σλούκα έφεραν τη διαφορά στους 5 πόντους, 7-12 με τη συμπλήρωση πέντε λεπτών αγώνα.

Προσπαθεί να ξεφύγει ο Παναθηναϊκός, δεν τον αφήνει η Παρτιζάν

Μετά το τάιμ άουτ η Παρτιζάν μπήκε πιο δυνατά και με σερί 7-0 που ολοκληρώθηκε με τρίποντο του Πέιν οι γηπεδούχοι πέρασαν μπροστά με 14-12. Ο Γκραντ ήταν ο παίκτης που έβαλε τέλος στο σερί των Σέρβων και έφερε και πάλι το ματς στα ίσια, με τους “πράσινους” να περνούν την μπάλα στο ζωγραφιστό και τον Χολμς να τελειώνει τις φάσεις. Οι 4 πόντοι του Αμερικάνου σέντερ αλλά και μια βολή του Σλούκα από τεχνική ποινή που δέχθηκε ο Χουάν Πεναρόγια έκαναν το σκορ 16-19, αλλά δυο λάθος επιθέσεις και ισάριθμες κακές άμυνες, έδωσαν το δικαίωμα στους γηπεδούχους να περάσουν μπροστά με τη λήξη της περιόδου με 20-19.

Ο έλεγχος στον Παναθηναϊκό

Με την επανεκκίνηση του αγώνα η διαφορά πήγες στους 3 πόντους, 22-19, αλλά ο Σορτς μείωσε άμεσα και ο Φαρίντ όσο περνούσε η ώρα έδειχνε να μπαίνει στο ματς. Με το σκορ στο 26-23, ο Φαρίντ ήταν ο παίκτης που με γκολ-φάουλ έφτασε μια ανάσα από την ισοφάριση, αλλά δεν τα κατάφερε και τα χνάρια του σέντερ του Παναθηναϊκού ακολούθησε ο Ντίνος Μήτογλου. Ο Έλληνας παίκτης είχε καλές τοποθετήσεις στην άμυνα, καλά τελειώματα στη ρακέτα της Παρτιζάν και με δικούς του πόντους, στο 15’ ο Παναθηναϊκός ήταν στο +3, 26-29.

Και όμως κατάφερε να μείνει ακόμα και με 12 πόντους πίσω

Στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός όχι μόνο έχασε μια τεράστια ευκαιρία να “χτίσει” ακόμα μεγαλύτερη διαφορά, αλλά έχασε και το προβάδισμα, δίνοντας αέρα και ψυχολογία στην Παρτιζάν. Ο Ντίνος Μήτογλου κέρδισε αντιαθλητικό φάουλ αλλά πέτυχε 1/2 βολές και στη συνέχεια έκανε το λάθος στην επίθεση με το σκορ να έχει γίνει 28-30. Οι γηπεδούχοι από εκεί και έπειτα επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους με τον Παναθηναϊκό να μη μπορεί να αντιδράσει. Η Παρτιζάν εκμεταλλεύτηκε τα πολλά λάθη και τα πολλά χαμένα αμυντικά ριμπάουντ του Παναθηναϊκού και έκανε σερί 10-0. Με τον Μπρούνο να κυριαρχεί στις ρακέτες το σκορ είχε γίνει 38-30, με τον Γκριγκόνις να μειώνει στους 5 με σουτ τριών πόντων, αλλά η Παρτιζάν ήταν απόλυτη κυρίαρχος και με τρίποντο του Οσετκόφσκι το σκορ έγινε 43-33, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με την Παρτιζάν να έχει διαφορά 12 πόντων.

Τραγική εικόνα από τον Παναθηναϊκό

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο για τον Παναθηναϊκό με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να είναι σε.. άλλο γήπεδο. Οι “πράσινοι” στο τέλος του πρώτου μέρους είχαν κάνει ήδη 10 λάθη και συνέχιζαν… ακάθεκτοι, κάνοντας το ένα δώρο μετά το άλλο στους αντιπάλους τους. Οι περιφερειακοί της Παρτιζάν πέρναγαν σα σταματημένος τους παίκτες της Ελληνικής ομάδας, ενώ στην επίθεση τα πράγματα ήταν τραγικά. Είναι χαρακτηριστικό πως σε κάτι περισσότερο από 4 λεπτά παιχνιδιού του επιμέρους σκορ ήταν 14-7 (59-40).

Προκλήσεις Λάκιτς, αποβολή Ρογκαβόπουλου

Η εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν πραγματικά άθλια με τους παίκτες του Αταμάν να μην είναι σε θέση να κάνουν απολύτως τίποτα. Μόνο λάθη. Μέσα σε όλα ήρθε και η αποβολή του Ρογκαβόπουλου ο οποίος τσίμπησε σαν πρωτάρης στις προκλήσεις του Λούκιτς, ο οποίος γινόντουσαν με τις ευλογίες των διαιτητών. Ο Λούκιτς στις βολές, ο Ρογκαβόπουλος στα αποδυτήρια και το σκορ στο 68-42.

«Πράσινη» απογοήτευση

Στη απογοητευτική βραδιά έμενε ακόμα μία περίοδος, την οποία οι «πράσινοι» άρχισαν με τους Σορτς, Γκραντ, Όσμαν, Χουάντσο και Γιούρτσεβεν. Όμως, ο Τούρκος σέντερ γρήγορα έδωσε τη θέση του στον Φαρίντ, αφού... πρόλαβε να κάνει λάθη και στις δύο πλευρές του γηπέδου (68-42 στο 32'). Ο Παναθηναϊκός Aktor βρήκε για πρώτη φορά ύστερα από 33' κάποια αντίδραση (9-0 σερί, 68-51), αλλά ένα χτύπημα που δέχτηκε ο Τζέριαν Γκραντ στο δεξί χέρι ανησύχησε τους φιλοξενούμενους. Ο Σορτς δεν είχε αντίπαλο και έφτασε τους 21π. αλλά η διαφορά παρέμενε σε μη αναστρέψιμα επίπεδα (70-53 στο 34'). Ο "Manimal" έβγαλε ορισμένες άμυνες, αλλά τα τρίποντα των φιλοξενούμενων συνέχιζαν να βρίσκουν σίδερο (3/15 πια) και ο χρόνος στην κλεψύδρα άδειαζε. Ο Πέιν με εύστοχο σουτ πίσω από τα 6,75μ. επανέφερε το +20 των γηπεδούχων (73-53 στο 36') και οι «ασπρόμαυροι» έφτασαν με ευκολία σε μια πανηγυρική νίκη (78-62 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 20-19, 45-33, 66-42, 78-62.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.

