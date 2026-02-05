Θανάσης Σκουρτόπουλος: Ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες ανακοίνωσε η ΕΟΚ

Η ΕΟΚ εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του προπονητή Θανάση Σκουρτόπουλου, ο οποίος έφυγε προδομένος από την καρδιά του στα 60 του χρόνια, ευρισκόμενος στο σπίτι του στην Μογγολία, όπου ζούσε κι εργαζόταν από το περασμένο καλοκαίρι.

Η ελληνική ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης, ενημερώνει ότι θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του, σε όλους τους αγώνες των διοργανώσεών της, από σήμερα (5/2) μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα, 9/2.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ

«Σοκ και απέραντη θλίψη προκάλεσε στο άκουσμά της η τραγική είδηση του θανάτου του Θανάση Σκουρτόπουλου. Στα 60 του χρόνια, “έφυγε” στη Μογγολία όπου ζούσε και εργαζόταν το τελευταίο διάστημα, ένας άνθρωπος που πρόσφερε υπηρεσίες στο ελληνικό μπάσκετ από πολλά διαφορετικά πόστα.

Αθλητής επί σειρά ετών, προπονητής σε πλήθος ομάδων με την ΑΕΚ να έχει ξεχωριστή θέση στην καριέρα του και ως αθλητής και ως κόουτς και με αποκορύφωμα την Εθνική Ανδρών, ως μέλος του τεχνικού επιτελείου από το 2014 μέχρι και το 2017 και ως πρώτος προπονητής στη συνέχεια, την οποία και καθοδήγησε μέχρι και το 2021, οδηγώντας της σε προκρίσεις μέσω των “παραθύρων” σε μεγάλες διοργανώσεις και καθοδηγώντας την και στις εκεί παρουσίες της.

Το Δ.Σ. της ΕΟΚ, εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Θανάση Σκουρτόπουλου και σαν ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του, αποφάσισε την τήρηση ενός λεπτού σιγής σε όλους τους αγώνες των διοργανώσεών της από σήμερα μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα, 9/2».