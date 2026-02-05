Θανάσης Σκουρτόπουλος: Υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στην Μογγολία

Η είδηση του αδόκητου χαμού του Θανάση Σκουρτόπουλου έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στον χώρο του αθλητισμού, με την οικογένεια του μπάσκετ να θρηνεί την απώλεια ενός εξαιρετικού ανθρώπου του χώρου.

Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος ζούσε στην πρωτεύουσα της Μογγολίας, το Ουλάν Μπατόρ, καθώς είχε αναλάβει τον περασμένο Ιούλιο τις τύχες της πρωταθλήτριας Μογγολίας, Khasiin Khuleguud, διεθνώς γνωστή ως Xac Broncos.

Ο 60χρονος προπονητής βρισκόταν στο σπίτι του στην Μογγολία, εκεί όπου άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Πέμπτης, βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους του.

Το «αντίο» της ΕΟΚ στον Σκουρτόπουλο

Η ελληνική ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης, αποχαιρετά τον Θανάση Σκουρτόπουλο, κι ενημέρωσε για την τήρηση ενός λεπτού σιγής σε όλους τους αγώνες των διοργανώσεών της από σήμερα μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα, 9/2.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Σοκ και απέραντη θλίψη προκάλεσε στο άκουσμά της η τραγική είδηση του θανάτου του Θανάση Σκουρτόπουλου. Στα 60 του χρόνια, "έφυγε" στη Μογγολία όπου ζούσε και εργαζόταν το τελευταίο διάστημα, ένας άνθρωπος που πρόσφερε υπηρεσίες στο ελληνικό μπάσκετ από πολλά διαφορετικά πόστα.

Αθλητής επί σειρά ετών, προπονητής σε πλήθος ομάδων με την ΑΕΚ να έχει ξεχωριστή θέση στην καριέρα του και ως αθλητής και ως κόουτς και με αποκορύφωμα την Εθνική Ανδρών, ως μέλος του τεχνικού επιτελείου από το 2014 μέχρι και το 2017 και ως πρώτος προπονητής στη συνέχεια, την οποία και καθοδήγησε μέχρι και το 2021, οδηγώντας της σε προκρίσεις μέσω των “παραθύρων” σε μεγάλες διοργανώσεις και καθοδηγώντας την και στις εκεί παρουσίες της.

Το Δ.Σ. της ΕΟΚ, εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Θανάση Σκουρτόπουλου και σαν ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του, αποφάσισε την τήρηση ενός λεπτού σιγής σε όλους τους αγώνες των διοργανώσεών της από σήμερα μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα, 9/2».

Συλλυπητήρια από τον δήμο Χαϊδαρίου - Εργαζόταν εκεί ο αδελφός του

Ο Δήμος Χαϊδαρίου εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στους οικείους του, καθώς και στον αδελφό του εκλιπόντος, ο οποίος εργαζόταν στον Δήμο.

«Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος ως παίκτης αγωνίστηκε για πολλά χρόνια στον

αθλητικό σύλλογο της πόλης μας «ΓΣ Δάφνη Δαφνίου» και ύστερα στην ΑΕΚ

και στο Παγκράτι, ενώ αργότερα ως προπονητής είχε βρεθεί στον πάγκο της

Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Ανδρών, από το 2018 έως το 2022.

Η προσφορά του στα αθλητικά δρώμενα της πόλης μας ήταν πολύ σημαντική,

λειτουργούσε ως παράδειγμα για τις νεότερες γενιές και βρισκόταν στο

πλευρό της αγαπημένης του Δάφνης Δαφνίου.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στον αδερφό του Αλέκο, εργαζόμενο

στον Δήμο Χαϊδαρίου, καθώς και σε όλη την οικογένειά του και τους

οικείους του» αναφέρει η ανακοίνωση.