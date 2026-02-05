Παναθηναϊκός – Μερσίν 87-91: Ήττα στο Telekom Center Athens και ψάχνει μεγάλη ανατροπή στη ρεβάνς

Το Telekom Center Athens είχε 6.000 κόσμο. Η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού είχε θέληση. Όμως η Μερσίν δεν θεωρείται άδικα το φαβορί του EuroCup Γυναικών. Η τούρκικη ομάδα επικράτησε 91-87 και πλέον οι «πράσινες» στη ρεβάνς ψάχνουν ένα μικρό θαύμα, δηλαδή νίκη με 5 πόντους διαφορά.

Το ματς άρχισε να «στραβώνει» απ’ την αρχή με τις φιλοξενούμενες να παίρνουν διαφορά γρήγορα (5-20). Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε 39-49 και η κατάσταση έμοιαζε δύσκολη. Στο τρίτο δεκάλεπτο η απόσταση μειώθηκε στους 5, αλλά στο 30’ το ματς έφτασε με τις Τουρκάλες μπροστά 11 πόντους.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο έγινε υπερπροσπάθεια από τις παίκτριες της Σελέν Ερντέμ. Η διαφορά μειώθηκε μέχρι και στον πόντο, ενώ χάθηκαν και ευκαιρίες για προσπέρασμα. Τελικά το 87-91 αφήνει πιθανότητες στον Παναθηναϊκό, με την Μερσίν να είναι το ξεκάθαρο φαβορί.

Τα δεκάλεπτα: 19-28, 39-49, 65-76, 87-91

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης.