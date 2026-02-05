NBA: Δεν το… κουνάει από τους Μπακς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο! Η τελική απόφαση για τη φετινή σεζόν

Καθώς το trade deadline στο ΝΒΑ πλησιάζει και οι ομάδες κινούνται πυρετωδώς για τις τελευταίες τους ανταλλαγές, το όνομα του «Greek Freak» βρέθηκε στο επίκεντρο των εξελίξεων, συνδεόμενο με αρκετούς οργανισμούς της λίγκας.

Παρ’ όλα αυτά, το Μιλγουόκι ξεκαθάρισε τη στάση του και έδειξε πως δεν είχε καμία πρόθεση να μπει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για τον ηγέτη του.

Όπως αποκάλυψε ο Σαμς Σαράνια του ESPN, οι Μπακς ενημέρωσαν ξεκάθαρα τις υπόλοιπες ομάδες ότι ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν παραχωρείται πριν την εκπνοή του deadline. Έτσι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμένει στο Μιλγουόκι τουλάχιστον έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, με το ενδεχόμενο εξελίξεων το καλοκαίρι να παραμένει ανοιχτό.