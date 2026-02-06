Euroleague Βαθμολογία: Στο 16-11 ο Παναθηναϊκός AKTOR - «Διπλό» της Φενέρ στο Παρίσι

Οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να δώσουν συνέχεια στις νίκες τους επί της Βιλερμπάν και της Ρεάλ Μαδρίτης, με αποτέλεσμα να ηττηθούν 78-62 από τους «ασπρόμαυρους» της Σερβίας. Έτσι, το «συγκρότημα» του Εργκίν Αταμάν έπεσε στο 16-11, ρεκόρ που έχει και η «Βασίλισσα», ενώ η Παρτιζάν ανέβηκε στο 9-18.

Διά πυρός και σιδήρου πέρασε η Φενερμπαχτσέ από το Παρίσι, επικρατώντας της Παρί με 92-90, παρότι βρέθηκε πίσω ακόμη και με 16 πόντους. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης αντέδρασε στην τρίτη περίοδο, γύρισε το ματς με καθοριστικό σερί του Μπιμπέροβιτς και κρίσιμο τρίποντο του Ντε Κολό στο τελευταίο λεπτό, παραμένοντας στην κορυφή με ρεκόρ 17-9 μετά από 27 αγωνιστικές, την ώρα που η Παρί έπεσε στο 8-18.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 27ης αγωνιστικής:

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου

Παρτιζάν – Παναθηναϊκός AKTOR 78-62

Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης 93-85

Χαποέλ Τελ Αβίβ – Βαλένθια 99-104 παρ. (88-88 κ.α.)

Μπάγερν Μονάχου – Μονακό 91-82

Παρί – Φενερμπαχτσέ 90-92

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια 21:15

Αναντολού Εφές – Ζαλγκίρις Κάουνας

Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο

Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα

Η βαθμολογία

Φενερμπαχτσέ 19-7

Βαλένθια 17-10

Ολυμπιακός 16-9

Χαποέλ Τελ Αβίβ 16-10

Ερυθρός Αστέρας 16-10

Μπαρτσελόνα 16-10

Ρεάλ Μαδρίτης 16-11

Παναθηναϊκός AKTOR 16-11

Ζαλγκίρις Κάουνας 15-11

Μονακό 15-12

Αρμάνι Μιλάνο 13-13

Ντουμπάι 13-14

Βίρτους Μπολόνια 12-14

Μπάγερν Μονάχου 12-15

Μακάμπι Τελ Αβίβ 11-15

Μπασκόνια 9-17

Παρτιζάν 9-18

Παρί 8-18

Αναντολού Εφές 7-19

Βιλερμπάν 7-19

Διαβάστε επίσης