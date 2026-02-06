Αταμάν: «Όλες οι ομάδες έχουν σκαμπανεβάσματα - Περιμένουμε τον Ναν»

Την άποψή του πως όλες οι ομάδες της Euroleague έχουν σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή τους, εξέφρασε ο Εργκίν Αταμάν.

Newsbomb

Αταμάν: «Όλες οι ομάδες έχουν σκαμπανεβάσματα - Περιμένουμε τον Ναν»
Eurokinissi Sports
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο τεχνικός ηγέτης του Παναθηναϊκού AKTOR μετά το τέλος του αγώνα με την Παρτιζάν, στην συνέντευξη Τύπου στάθηκε στο παιχνίδι επαφών της Παρτιζάν, αλλά και τα δεδομένα με τον Κέντρικ Ναν.

Συγκεκριμένα, ο κόουτς των «πράσινων» μίλησε για:

Τον αγώνα: «Η Παρτιζάν έπαιξε πολύ physical και επιθετικά. Δεν απαντήσαμε στο physicality στο παρκέ. Ίσως επειδή προήρθαμε από ένα δύσκολο ματς με την Ρεάλ, έχουμε βετεράνους όπως ο Σλούκας και ο Γκραντ που έδωσαν τα πάντα. Χωρίς τον Ναν έχουμε πρόβλημα στην επίθεση, το ξέρουμε. Σήμερα οι Σλούκας και Γκραντ ήταν κουρασμένοι, δεν είχαμε άλλες λύσεις. Χάσαμε πολλά σουτ, δεν είχαμε ενέργεια στην άμυνα. Η Παρτιζάν άξιζε να κερδίσει, δεν είχαμε ενέργεια και δεν απαντήσαμε στο physicality της Παρτιζάν».

Την επιστροφή του Ναν και για το αν ανησυχεί για τις κινήσεις που πρέπει να κάνει ο πρόεδρος μετά την ήττα: «Δεν ξέρω για την κατάσταση του Ναν. Περιμένουμε κάθε εβδομάδα να επιστρέψει. Αν έχεις ερώτηση για το ματς, θα απαντήσω».

Το ότι μόνο ο Σορτς είχε διψήφιο αριθμό πόντων: «Κάναμε πολλά λάθη. Χωρίς τον Ναν οι βασικοί παίκτες μας είναι οι Σλούκας και Γκραντ. Η Παρτιζάν έπαιξε πολύ καλή άμυνα. Χάσαμε σουτ με Όσμαν και Χουάντσο στην αρχή. Ο Σορτς σκόραρε. Δεν είχαμε δεύτερο σκόρερ γιατί έπαιξαν τρομερή άμυνα στους Σλούκα και Γκραντ και σταμάτησαν την επίθεσή μας».

Το αντιαθλητικό φάουλ του Ρογκαβόπουλου: «Είναι συναισθήματα. Μπορεί να γίνει στη διάρκεια του ματς. Παλεύει με τον παίκτη της Παρτιζάν και εκνευρίζεται. Δεν παίζαμε και καλά. Μπορεί να συμβεί σε τέτοια ματς».

Τα σκαμπανεβάσματα και αν μπορεί να κάνει σερί ο Παναθηναϊκός: «Έτσι είναι όλες οι ομάδες στην Ευρωλίγκα, δες την βαθμολογία. Με εξαίρεση 1-2 ομάδες, νομίζω η Φενερμπαχτσέ νικάει στο Παρίσι, αλλά βλέποντας τα άλλα αποτελέσματα, όλες οι ομάδες είναι σε αυτή την κατάσταση. Θα συνεχίσουμε προς τους στόχους μας. Δεν είμαστε η μόνη ομάδα που έχασε, υπάρχουν ομάδες στις πρώτες 8 ομάδες που έχασαν τους αγώνες τους».

Το ματς της Τουρκίας με την Σερβία: «Δεν θα πω τίποτα. Θα μιλήσω μόνο για το αποψινό ματς».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τεχνολογικό sell-off στη Wall Street – Σχεδόν 600 μονάδες έχασε ο Dow Jones

00:54ΚΟΣΜΟΣ

Φάκελος Έπσταϊν: Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού της Νορβηγίας, Θόρμπιορν Γιάγκλαντ

00:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Στο 16-11 ο Παναθηναϊκός AKTOR - «Διπλό» της Φενέρ στο Παρίσι

00:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Όλες οι ομάδες έχουν σκαμπανεβάσματα - Περιμένουμε τον Ναν»

00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Συμφωνία για Γιάγκουσιτς, έρχεται στην Αθήνα ο Κροάτης

23:55ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ερευνητές ανασυνθέτουν αρώματα της αρχαιότητας

23:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διευκρινίσεις του e-ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό των συντάξεων χηρείας

23:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παρτιζάν - Παναθηναϊκός AKTOR 78-62: Σοκαριστική ήττα από τη διαλυμένη Παρτιζάν

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρκούδες στην Ιαπωνία ανατρέπουν ασκήσεις αρκτικού πολέμου αμερικανικών δυνάμεων

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ξεκληρίστηκε οικογένεια από διαρροή μονοξειδίου του άνθρακα - Δηλητηριάστηκαν και οι διασώστες

23:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγχαρητήρια Τασούλα στην Εθνική Πόλο Γυναικών για το χάλκινο στην Πορτογαλία

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Βαριά χτυπήματα και κακώσεις στο κεφάλι έδειξε η ιατροδικαστική στις σορούς των 15 νεκρών

23:21ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ολλανδία του Ευάγγελου Δουδέση

23:13ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Η απονομή του χάλκινου μεταλλίου στην Εθνική πόλο των γυναικών

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συνελήφθη 13χρονος για κλωτσιά σε συμμαθητή του – Χειροπέδες και στη μητέρα του

23:01ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Η επιστολή των Μορέτι στους υπαλλήλους του μπαρ - «Πολλά ψέματα. Ζούμε σε απομόνωση»

22:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κροάτης δημοσιογράφος: «Ένα βήμα από τον Παναθηναϊκό ο Γιάγκουσιτς»

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Λάκης Ραπτάκης: Πέθανε ο επιχειρηματίας που άλλαξε τη νυχτερινή διασκέδαση

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση λεωφορείου με ΙΧ στον Σκαραμαγκά: Προβλήματα στην Αθηνών - Κορίνθου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:32ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Συνελήφθη για ναρκωτικά 59χρονος πρώην ποδοσφαιριστής - Γνωστός ως "Ελληνας Τζορτζ Μπεστ"

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Λάκης Ραπτάκης: Πέθανε ο επιχειρηματίας που άλλαξε τη νυχτερινή διασκέδαση

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Ο ανώτατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη ομολόγησε κατασκοπεία υπέρ Κίνας

10:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Ποιος είναι ο «ψυχρός» πατέρας της - Η θητεία στον Σοβιετικό στρατό και ο φόβος του Πούτιν

19:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Φθινοπωρινό το σκηνικό και την Παρασκευή - Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη

19:34ΕΘΝΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Βαριά χτυπήματα και κακώσεις στο κεφάλι έδειξε η ιατροδικαστική στις σορούς των 15 νεκρών

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του Κόσμου: «Μετά από 25 χρόνια διαπομπεύθηκα με κατασκευασμένα στοιχεία από παιδιά με παραβατικό παρελθόν» λέει σε μήνυμά του ο πατήρ Αντώνιος

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

13:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Θανάσης Σκουρτόπουλος: Υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στην Μογγολία

20:34ΕΛΛΑΔΑ

«Είχε μπει πολλές φορές σε ψυχιατρείο» λέει ο γιος της δασκάλας yoga που ανατίναζε αυτοκίνητα

00:54ΚΟΣΜΟΣ

Φάκελος Έπσταϊν: Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού της Νορβηγίας, Θόρμπιορν Γιάγκλαντ

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βρήκαν τη διαρροή προπανίου σε ρηγμάτωση των σωληνώσεων στο υπόγειο του εργοστασίου - Φωτογραφία ντοκουμέντο

00:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Όλες οι ομάδες έχουν σκαμπανεβάσματα - Περιμένουμε τον Ναν»

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Επεκτείνεται η κακοκαιρία – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κομοτηνή: Νεκρός ο οδηγός που παρασύρθηκε από χείμαρρο

23:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παρτιζάν - Παναθηναϊκός AKTOR 78-62: Σοκαριστική ήττα από τη διαλυμένη Παρτιζάν

06:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Τα ψέματα του πατέρα στην Αστυνομία - Γιατί φοβόταν τον... Πούτιν

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βρήκαν τη διαρροή προπανίου σε ρηγμάτωση των σωληνώσεων στο υπόγειο του εργοστασίου - Φωτογραφία ντοκουμέντο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ