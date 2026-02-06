Παναθηναϊκός: Συμφωνία για Γιάγκουσιτς, έρχεται στην Αθήνα ο Κροάτης

Ένα απ’ τα μεγαλύτερα ταλέντα του ποδοσφαίρου της Κροατίας, έτοιμο να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς στα 20 του χρόνια, αφήνει την Σλάβεν Μπελούπο με την οποία πραγματοποιεί εκπληκτικές εμφανίσεις και είναι έτοιμος να έρθει στην Αθήνα.

Η συμφωνία του «τριφυλλιού» με το σύλλογος της Κροατίας, «έκλεισε» στα 6 εκατ. ευρώ. Με τα 5,2 εκατ. να είναι φιξ ποσό, συν 800.000 σε μπόνους. Παράλληλα οι Κροάτες θα διατηρήσουν το 20% μεταπώλησης.

Ο Γιάγκουσις έχει 20 ματς, 7 γκολ και 6 ασίστ την τρέχουσα σεζόν. Αγωνιζόμενος ως επιτελικός μέσος και δεξί εξτρέμ. Ο αριστεροπόδαρος άσος, είναι διεθνής με την Ελπίδων της Κροατίας. Φερόταν να είναι κοντά στην Ντινάμο Ζάγκρεμπ, αλλά το… μπάσιμο του Παναθηναϊκού άλλαξε τα δεδομένα.

Όπως όλα δείχνουν, ο νεαρός θα έρθει στην Αθήνα την Παρασκευή για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή. Με τις ιατρικές εξετάσεις και τις υπογραφές.