Πέθανε ο ηθοποιός James Ransone σε ηλικία 46 ετών-Ήταν γνωστός για τον ρόλο του στη σειρά «The Wire»

Ο θάνατος του ηθοποιού επιβεβαιώθηκε από τον ιατροδικαστή του Λος Άντζελες, ο οποίος αναφέρει ότι η αιτία θανάτου είναι αυτοκτονία με απαγχονισμό

Newsbomb

Πέθανε ο ηθοποιός James Ransone σε ηλικία 46 ετών-Ήταν γνωστός για τον ρόλο του στη σειρά «The Wire»

Ο ηθοποιός James Ransone στο Park City της Γιούτα, την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο James Ransone, ηθοποιός γνωστός για τον ρόλο του στην επιτυχημένη σειρά «The Wire», πέθανε σε ηλικία 46 ετών, με αναφορές να κάνουν λόγο για αυτοκτονία. Σύμφωνα με το TMZ, ο 46χρονος έβαλε τέλος στην ζωή του την Παρασκευή.

Ο θάνατος του ηθοποιού επιβεβαιώθηκε από τον ιατροδικαστή του Λος Άντζελες, ο οποίος αναφέρει ότι η αιτία θανάτου είναι αυτοκτονία με απαγχονισμό. Όπως αναφέρει το αμερικανικό μέσο, δεν υπάρχουν υποψίες για εγκληματική ενέργεια.

Ποιος ήταν ο James Ransone

Ο James Ransone άρχισε να εμφανίζεται σε μικρούς ρόλους στις αρχές της δεκαετίας του 2000 στις τηλεοπτικές σειρές «Ed» και «Third Watch», πριν κατακτήσει τον ρόλο που τον έκανε διάσημο στην σειρά «The Wire».

Ο Ranson υποδύθηκε τον Ζίγκι Σομπότκα, έναν λιμενεργάτη και γκάνγκστερ. Η ερμηνεία του «χειροκροτήθηκε» από κριτικούς, ενώ ορισμένοι χρήστες του διαδικτύου τον χαρακτήρισαν ως έναν από τους αγαπημένους τους χαρακτήρες της σειράς.

Ο 46χρονος συμμετείχε και στις σειρές «CSI: Crime Scene Investigation», «Hawaii Five-0», «Burn Notice», «Tangerine» αλλά και στην ταινία του Stephen King, «It: Chapter Two».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:35ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Άγρια επίθεση κατά Εβραίων - «Δεν θέλουμε Σιωνιστές στη χώρα μας»

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: 40χρονος δολοφόνησε τη σύντροφό του με μαχαίρι και αυτοκτόνησε πέφτοντας στο κενό

23:18ΚΟΣΜΟΣ

«Καταιγίδα Χόκι»: Έτσι εκδικήθηκαν τους τζιχαντιστές στη Συρία οι ΗΠΑ - Δείτε το βίντεο

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Eγκαταλελειμμένα διυλιστήρια πετρελαίου έγιναν «σπίτι» για χιλιάδες πουλιά, έντομα και φυτά

23:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1: Η ομάδα του Νίκολιτς «νίκησε» και την… κατάρα των Χριστουγέννων

22:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1 (τελικό): Η Ένωση με ανατροπή θα κάνει γιορτές στην κορυφή! - Δείτε τα γκολ

22:54TRAVEL

Πόλος έλξης η Αρκαδία για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων

22:42ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας για αλκοτέστ στο κέντρο της Αθήνας – Στη «φάκα» μεθυσμένοι οδηγοί

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός James Ransone σε ηλικία 46 ετών - Ήταν γνωστός για τον ρόλο του στη σειρά «The Wire» και το «It: Chapter Two»

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Δύο νεαρές Γαλλίδες δικάζονται για διακίνηση ναρκωτικών

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 21/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 5.600.000 ευρώ

22:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Δεν πάει στο Κάουνας ο Σλούκας, «τρέχει» για Ολυμπιακό

21:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στην Αχαρνών: Δύο μαχαιρώματα αλλοδαπών - Νοσηλεύονται στον «Ευαγγελισμό»

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Φωταγωγήθηκε στον Ομαλό το ψηλότερο χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Ελλάδα - Αγγίζει τα 50 μέτρα

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Νέο πολύνεκρο πλήγμα στο Νταρφούν - Drone βομβάρδισε αγορά με αμάχους

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ ενέκρινε την δημιουργία 19 νέων ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

21:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0: Καλύτερος σε όλα νίκησε άνετα τους προβληματικούς «πράσινους»

21:09ΚΟΣΜΟΣ

Μυστικές υπηρεσίες ΗΠΑ: «Ο Πούτιν θέλει να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία και τμήματα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης»

21:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία: Βίντεο ντοκουμέντο από τα βασανιστήρια στους ανήλικους «dealers»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανόν είναι να χιονίσει στην Αθήνα - «Ο Γενάρης κρύβει εκπλήξεις» λέει ο Καντερές

10:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Πολικός Στρόβιλος γίνεται ισχυρότερος - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα τον Ιανουάριο

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Άγρια επίθεση κατά Εβραίων - «Δεν θέλουμε Σιωνιστές στη χώρα μας»

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Σιβηρικό ψύχος στην Ευρώπη: Έρχεται «χειμώνας από τα παλιά» στο τέλος της χρονιάς - Χιόνια και στην Ελλάδα- Το φαινόμενο της Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός James Ransone σε ηλικία 46 ετών - Ήταν γνωστός για τον ρόλο του στη σειρά «The Wire» και το «It: Chapter Two»

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πιλότος αρνήθηκε να απογειώσει αεροπλάνο επειδή ήταν απλήρωτος

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Εργάτες από το Νεπάλ καθαρίζουν το ψηλότερο κτίριο του κόσμου στο Ντουμπάι από τα 828 μέτρα

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Ηγετικό μέλος των αγροτικών μπλόκων ελέγχεται για επιδοτήσεις - «Είμαι αθώος, θέλουν να σπάσουν το κίνημα» απαντά ο ίδιος

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Ζουράφα ή Ζγόραφα: μια άγνωστη νησίδα ΒΑ της Σαμοθράκης, ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας

21:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία: Βίντεο ντοκουμέντο από τα βασανιστήρια στους ανήλικους «dealers»

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη Υπαρχιπυροσβέστης και δύο ακόμη για διακίνηση ναρκωτικών

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών - Η αντίδραση της Καρυστιανού

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Ντόρα Γιαννακοπούλου

18:26ΕΘΝΙΚΑ

Τι συμβαίνει με τη «δύναμη ταχείας επέμβασης» Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ; - «Δόθηκε εντολή για τον σχεδιασμό της» λένε ισραηλινά ΜΜΕ

21:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στην Αχαρνών: Δύο μαχαιρώματα αλλοδαπών - Νοσηλεύονται στον «Ευαγγελισμό»

23:18ΚΟΣΜΟΣ

«Καταιγίδα Χόκι»: Έτσι εκδικήθηκαν τους τζιχαντιστές στη Συρία οι ΗΠΑ - Δείτε το βίντεο

18:44WHAT THE FACT

Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού 

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν την χαμένη πόλη της Εποχής του Χαλκού με όνομα «Επτά Χαράδρες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ