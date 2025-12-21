Κέιτ Γουίνσλετ: Η εξομολόγηση για το body shaming στη δραματική σχολή που την στιγμάτισε

Ο σχολικός εκφοβισμός που βίωσε και το body shaming από καθηγήτρια της δραματικής σχολής - «Μου είπε ότι θα παίζω μόνο ρόλους "χοντρού κοριτσιού"»

Newsbomb

Κέιτ Γουίνσλετ: Η εξομολόγηση για το body shaming στη δραματική σχολή που την στιγμάτισε

Η Kate Winslet / AP

LIFESTYLE
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για το body shaming που δέχθηκε από δασκάλα δραματικής τέχνης όταν ήταν φοιτήτρια μίλησε με σαρκαστικό τρόπο στην εκπομπή «Desert Island Discs» η Κέιτ Γουίνσλετ.

Η 50χρονη πρωταγωνίστρια του «Titanic» σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι η συγκεκριμένη καθηγήτρια της είχε πει ότι θα έπαιζε μόνο «τους ρόλους του χοντρού κοριτσιού».

Σε παλαιότερες δηλώσεις της, η Γουίνσλετ αποκάλυψε πόσο σκληρός ήταν ο σχολικός εκφοβισμός που υπέστη, καθώς συμμαθητές της την στοχοποιούσαν για το βάρος της. Ωστόσο, άφησε να εννοηθεί ότι αυτή η «κακία» την έκανε πιο αποφασισμένη να πετύχει ως ηθοποιός.

Britain Christmas

Η Kate Winslet / AP

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είπε στην παρουσιάστρια Λόρεν Λαβέρν:

«Επειδή ήμουν λίγο πιο “γεροδεμένη” όταν άρχισα να το παίρνω πιο σοβαρά και απέκτησα παιδικό ατζέντη, θυμάμαι πολύ έντονα μια καθηγήτρια δραματικής –πολλοί υπέθεσαν λάθος ότι ήταν άντρας, αλλά ήταν γυναίκα– που μου είπε: “Λοιπόν, αγάπη μου, θα έχεις καριέρα αν είσαι διατεθειμένη να αρκεστείς στους ρόλους του χοντρού κοριτσιού”».

Σήμερα, ως μία από τις μεγαλύτερες σταρ του Χόλιγουντ και μητέρα τριών παιδιών, απηύθυνε το μήνυμα προς τη δασκάλα: «Κοίτα με τώρα!». Και πρόσθεσε: «Δεν ήταν και πολύ ωραίο αυτό, έτσι δεν είναι; Είναι τρομακτικό τα πράγματα που λένε οι άνθρωποι στα παιδιά».

Η Γουίνσλετ, που κέρδισε το Όσκαρ για την ταινία «The Reader» και έχει αποσπάσει ακόμη έξι υποψηφιότητες, μίλησε επίσης για τους συμμαθητές που τη βασάνιζαν.

Θυμήθηκε ότι σχεδόν σταμάτησε να τρώει λόγω του αδιάκοπου bullying που δεχόταν στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Η ηθοποιός, που έχει κερδίσει και πέντε BAFTA, είπε ότι έκανε «δίαιτες πάνω-κάτω από τα 15 έως τα 19 και στο τέλος σχεδόν δεν έτρωγα καθόλου. Ήταν πραγματικά ανθυγιεινό».

«Είναι το μόνο πράγμα στη ζωή μου που πραγματικά μετανιώνω, γιατί μακροπρόθεσμα, το να μην τρως σωστά ή να τρως και να πανικοβάλλεσαι για το τι έφαγες ή να ξυπνάς το πρωί και το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι να είναι: “Θεέ μου, φαίνομαι πιο χοντρή;” — αυτό κράτησε πάρα πολύ καιρό».

Kate Winslet

Η Kate Winslet / AP

Η ηθοποιός απευθύνθηκε και στους συμμαθητές που την εκφόβιζαν στο δημοτικό: «Πρέπει να πω: “Εσείς όλοι που ήσασταν στην τάξη μου στο σχολείο, ήσασταν πραγματικά απαίσιοι απέναντί μου και θα έπρεπε να ντρέπεστε”», είπε.

Και πρόσθεσε: «Πολλά παιδιά με πείραζαν στο δημοτικό. Με έλεγαν “φώκια”. Δεν ήμουν καν υπέρβαρη. Απλώς είχα πιο γερά μπούτια, και με κλείδωναν στο ντουλάπι των καλλιτεχνικών και έλεγαν “η φώκια κλαίει στο ντουλάπι των καλλιτεχνικών” και τέτοια πράγματα».

Η Κέιτ Γουίνσλετ λέει ότι ο εκφοβισμός συνεχίστηκε και στην εφηβεία της και έγινε ακόμη χειρότερος όταν, στα 15 της, πήρε πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημοφιλή σειρά του BBC Dark Season.

«Τότε με μισούσαν. Θυμάμαι να επιστρέφω στο σχολείο και είχαν σπρώξει το θρανίο μου σε μια γωνία και είχαν μετακινήσει τα δικά τους στην άλλη πλευρά της αίθουσας», είπε.

Kate Winslet

Η Kate Winslet / AP

Συμπλήρωσε: «Έμαθα να αποκτώ αρκετά σκληρό πετσί από νωρίς, για να είμαι ειλικρινής… Αλλά την ώρα που συνέβαιναν όλα αυτά, απλώς αφοσιώθηκα στη θεατρική μου ομάδα και στον δημιουργικό μου κόσμο εκτός σχολείου, ώστε οι κακοί άνθρωποι του σχολείου να γίνουν όσο πιο ασήμαντοι μπορούσα. Δεν θα τους άφηνα να χαλάσουν την πορεία που ήμουν αποφασισμένη να ακολουθήσω».

«Ζω τη ζωή μου με πρόθεση και ακεραιότητα, έχοντας ένα πρόσωπο που κινείται. Πρέπει να έχω. Έτσι κάνω και τη δουλειά μου. Θέλω να υποδύομαι χαρακτήρες που έχουν ρυτίδες, “πόδια της χήνας” και ένα πρόσωπο που αλλάζει με την ηλικία και ένα σώμα που μεταβάλλεται με το πέρασμα των δεκαετιών. Αυτή είναι η ζωή», πρόσθεσε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Νυχτερινός Ποιμήν» στο Περιστέρι: Η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε ανήλικους που έπιναν αλκοόλ - Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών - Η αντίδραση της Καρυστιανού

17:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οκτώ στους δέκα Έλληνες αγοράζουν από online πλατφόρμες χωρών εκτός ΕΕ

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Ντόρα Γιαννακοπούλου

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Μαζικό μπλακ άουτ «βύθισε» το Σαν Φρανσίσκο στο σκοτάδι - Προβλήματα σε καταστήματα και φανάρια

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Eπιστροφή πινακίδων οχημάτων από τη Δημοτική Αστυνομία - Ποιες δεν επιστρέφονται

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Ανοιχτός ο Προμαχώνας για όλα τα οχήματα την Παραμονή και την ημέρα των Χριστουγέννων

16:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Πρόστιμο 26.500 ευρώ για το ματς με την Στουρμ Γκρατς

16:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Βαρύ χτύπημα της Ασφάλειας σε συμμορία απατεώνων - Συνελήφθη γυναίκα, «στο κόλπο» και ενεχυροδανειστήρια της πόλης

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Rave party σε εκκλησία στη Λαμπρινή: «Είναι η 4η φορά που συμβαίνει - Ακροδεξιός ο Πλεύρης», λέει ο Δούκας

16:26ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Νέας γενιάς αεροπλανοφόρο θα αντικαταστήσει το «Charles-de-Gaulle»

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ σε Ιράν: Ο ισραηλινός στρατός θα επιτεθεί «όπου χρειαστεί»

16:12LIFESTYLE

Κέιτ Γουίνσλετ: Η εξομολόγηση για το body shaming στη δραματική σχολή που την στιγμάτισε

16:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Το γκολ της χρονιάς μπήκε στον αγώνα της Μαρκό με τα Χανιά - Βίντεο

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τέσσερις οδηγοί υπό την επήρεια μέθης συνελήφθησαν σε ένα 24ωρο

15:49ΚΟΣΜΟΣ

«Ήταν κόλαση»: Καθαρίστρια μπήκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου gamer μετά από δύο χρόνια

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Τα σημεία των μπλόκων πανελλαδικά

15:37ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος τα ποδήλατα: H ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που απαγορεύει τη χρήση τους σε πεζόδρομους

15:21ΥΓΕΙΑ

Πλήρες γάλα ή 2%: Ποιο είναι καλύτερο για τα κόκαλά μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανόν είναι να χιονίσει στην Αθήνα - «Ο Γενάρης κρύβει εκπλήξεις» λέει ο Καντερές

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Ντόρα Γιαννακοπούλου

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Σιβηρικό ψύχος στην Ευρώπη: Έρχεται «χειμώνας από τα παλιά» στο τέλος της χρονιάς - Χιόνια και στην Ελλάδα- Το φαινόμενο της Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Rave party σε εκκλησία στη Λαμπρινή: «Είναι η 4η φορά που συμβαίνει - Ακροδεξιός ο Πλεύρης», λέει ο Δούκας

10:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Πολικός Στρόβιλος γίνεται ισχυρότερος - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα τον Ιανουάριο

09:48ΥΓΕΙΑ

«Μυστηριώδης ιός του λαιμού» σαρώνει τον πλανήτη - Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξετε

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Ζουράφα ή Ζγόραφα: μια άγνωστη νησίδα ΒΑ της Σαμοθράκης, ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών - Η αντίδραση της Καρυστιανού

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Eπιστροφή πινακίδων οχημάτων από τη Δημοτική Αστυνομία - Ποιες δεν επιστρέφονται

12:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Βαριές ποινές στη δίκη για το σκάνδαλο της Ασπίς Πρόνοια

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πιλότος αρνήθηκε να απογειώσει αεροπλάνο επειδή ήταν απλήρωτος

18:44WHAT THE FACT

Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού 

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Στο «κάδρο» δύο γυναίκες για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ - Ετοιμαζόταν να διαφύγει στο εξωτερικό ο ανιψιός

16:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Βαρύ χτύπημα της Ασφάλειας σε συμμορία απατεώνων - Συνελήφθη γυναίκα, «στο κόλπο» και ενεχυροδανειστήρια της πόλης

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντα από ένοπλη ληστεία στην Κηφισιά - Συνελήφθησαν δύο δράστες με λεία 180.000 ευρώ

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 22 Δεκεμβρίου: Μεγάλη γιορτή αύριο - Σε ποιους να ευχηθείτε

16:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Το γκολ της χρονιάς μπήκε στον αγώνα της Μαρκό με τα Χανιά - Βίντεο

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Η μεγαλύτερη άγνωστη κόντρα της Ιστορίας: Όταν Ντα Βίντσι και ο Μικελάντζελο δίχασαν τη Φλωρεντία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ