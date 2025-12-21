Κέιτ Γουίνσλετ: Η εξομολόγηση για το body shaming στη δραματική σχολή που την στιγμάτισε

Για το body shaming που δέχθηκε από δασκάλα δραματικής τέχνης όταν ήταν φοιτήτρια μίλησε με σαρκαστικό τρόπο στην εκπομπή «Desert Island Discs» η Κέιτ Γουίνσλετ.

Η 50χρονη πρωταγωνίστρια του «Titanic» σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι η συγκεκριμένη καθηγήτρια της είχε πει ότι θα έπαιζε μόνο «τους ρόλους του χοντρού κοριτσιού».

Σε παλαιότερες δηλώσεις της, η Γουίνσλετ αποκάλυψε πόσο σκληρός ήταν ο σχολικός εκφοβισμός που υπέστη, καθώς συμμαθητές της την στοχοποιούσαν για το βάρος της. Ωστόσο, άφησε να εννοηθεί ότι αυτή η «κακία» την έκανε πιο αποφασισμένη να πετύχει ως ηθοποιός.

Η Kate Winslet / AP

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είπε στην παρουσιάστρια Λόρεν Λαβέρν:

«Επειδή ήμουν λίγο πιο “γεροδεμένη” όταν άρχισα να το παίρνω πιο σοβαρά και απέκτησα παιδικό ατζέντη, θυμάμαι πολύ έντονα μια καθηγήτρια δραματικής –πολλοί υπέθεσαν λάθος ότι ήταν άντρας, αλλά ήταν γυναίκα– που μου είπε: “Λοιπόν, αγάπη μου, θα έχεις καριέρα αν είσαι διατεθειμένη να αρκεστείς στους ρόλους του χοντρού κοριτσιού”».

Σήμερα, ως μία από τις μεγαλύτερες σταρ του Χόλιγουντ και μητέρα τριών παιδιών, απηύθυνε το μήνυμα προς τη δασκάλα: «Κοίτα με τώρα!». Και πρόσθεσε: «Δεν ήταν και πολύ ωραίο αυτό, έτσι δεν είναι; Είναι τρομακτικό τα πράγματα που λένε οι άνθρωποι στα παιδιά».

Η Γουίνσλετ, που κέρδισε το Όσκαρ για την ταινία «The Reader» και έχει αποσπάσει ακόμη έξι υποψηφιότητες, μίλησε επίσης για τους συμμαθητές που τη βασάνιζαν.

Θυμήθηκε ότι σχεδόν σταμάτησε να τρώει λόγω του αδιάκοπου bullying που δεχόταν στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Η ηθοποιός, που έχει κερδίσει και πέντε BAFTA, είπε ότι έκανε «δίαιτες πάνω-κάτω από τα 15 έως τα 19 και στο τέλος σχεδόν δεν έτρωγα καθόλου. Ήταν πραγματικά ανθυγιεινό».

«Είναι το μόνο πράγμα στη ζωή μου που πραγματικά μετανιώνω, γιατί μακροπρόθεσμα, το να μην τρως σωστά ή να τρως και να πανικοβάλλεσαι για το τι έφαγες ή να ξυπνάς το πρωί και το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι να είναι: “Θεέ μου, φαίνομαι πιο χοντρή;” — αυτό κράτησε πάρα πολύ καιρό».

Η Kate Winslet / AP

Η ηθοποιός απευθύνθηκε και στους συμμαθητές που την εκφόβιζαν στο δημοτικό: «Πρέπει να πω: “Εσείς όλοι που ήσασταν στην τάξη μου στο σχολείο, ήσασταν πραγματικά απαίσιοι απέναντί μου και θα έπρεπε να ντρέπεστε”», είπε.

Και πρόσθεσε: «Πολλά παιδιά με πείραζαν στο δημοτικό. Με έλεγαν “φώκια”. Δεν ήμουν καν υπέρβαρη. Απλώς είχα πιο γερά μπούτια, και με κλείδωναν στο ντουλάπι των καλλιτεχνικών και έλεγαν “η φώκια κλαίει στο ντουλάπι των καλλιτεχνικών” και τέτοια πράγματα».

Η Κέιτ Γουίνσλετ λέει ότι ο εκφοβισμός συνεχίστηκε και στην εφηβεία της και έγινε ακόμη χειρότερος όταν, στα 15 της, πήρε πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημοφιλή σειρά του BBC Dark Season.

«Τότε με μισούσαν. Θυμάμαι να επιστρέφω στο σχολείο και είχαν σπρώξει το θρανίο μου σε μια γωνία και είχαν μετακινήσει τα δικά τους στην άλλη πλευρά της αίθουσας», είπε.

Η Kate Winslet / AP

Συμπλήρωσε: «Έμαθα να αποκτώ αρκετά σκληρό πετσί από νωρίς, για να είμαι ειλικρινής… Αλλά την ώρα που συνέβαιναν όλα αυτά, απλώς αφοσιώθηκα στη θεατρική μου ομάδα και στον δημιουργικό μου κόσμο εκτός σχολείου, ώστε οι κακοί άνθρωποι του σχολείου να γίνουν όσο πιο ασήμαντοι μπορούσα. Δεν θα τους άφηνα να χαλάσουν την πορεία που ήμουν αποφασισμένη να ακολουθήσω».

«Ζω τη ζωή μου με πρόθεση και ακεραιότητα, έχοντας ένα πρόσωπο που κινείται. Πρέπει να έχω. Έτσι κάνω και τη δουλειά μου. Θέλω να υποδύομαι χαρακτήρες που έχουν ρυτίδες, “πόδια της χήνας” και ένα πρόσωπο που αλλάζει με την ηλικία και ένα σώμα που μεταβάλλεται με το πέρασμα των δεκαετιών. Αυτή είναι η ζωή», πρόσθεσε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός.

