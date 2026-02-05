Ηράκλειο: Συνελήφθη 13χρονος για κλωτσιά σε συμμαθητή του – Χειροπέδες και στη μητέρα του

Ένας μαθητής Γυμνασίου συνελήφθη στο Ηράκλειο την Τετάρτη (4/2) ως κατηγορούμενος για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος άλλου ανηλίκου.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, το περιστατικό που είχε λάβει χώρα τις προηγούμενες ημέρες, κατήγγειλε η μητέρα του ανήλικου χτες στην αστυνομία, μόλις ο ανήλικος γιος της, της περιέγραψε τι είχε ακριβώς συμβεί.

Το περιστατικό του ξυλοδαρμού αφορά σε δύο μαθητές γυμνασίου ηλικίας 13 ετών. Ο ένας εκ των δύο, για αδιευκρίνιστο λόγο, χτύπησε τον δεύτερο με τα πόδια κλωτσώντας τον εντός της σχολικής μονάδας.

Μετά την καταγγελία αστυνομικοί προέβησαν στη σύλληψη του δεύτερου ανήλικου καθώς επίσης και της μητέρας του του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.